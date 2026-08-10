Отправьтесь в увлекательное путешествие по древнему Сергиеву Посаду вместе с Ключником! Вы не просто пройдёте по знаковым местам города — вы будете раскрывать тайны, искать подсказки и разгадывать загадку купеческой торбы. От скита Сергия Радонежского до Святых ворот Лавры, от старинных домов до Конного двора — на каждом шагу вас ждут интригующие истории, живые легенды и неожиданные открытия.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы проживём многовековую историю древнего Сергиева Посада от первых дней святого места до реформы Екатерины Второй, от смуты до Великой Отечественной войны, от Дмитрия Донского до Павла Флоренского. Вы раскроете тайны купеческой торбы и в финале получите свою частичку клада.

Во время квеста вы:

Посмотрите на Троице-Сергиеву лавры с Блинной горы и из мест, куда не ступала нога путешественника

Увидите дом русского Леонардо да Винчи и прикоснётесь к сложным моментам истории 20 века

Посетите старинную кухмистерскую

Пообщаетесь с пожарным и его котятами

Прогуляетесь по Конному двору и узнаете, что такое секуляризация и с чем её едят

Пройдётесь вдоль вековых стен Троице-Сергиевой Лавры и истории Смутного времени

Посмотрите на Святые ворота и узнаете обо всех строениях Лавры и их истории

Узнаете о роли Загорска в Великой Отечественной войне

Пройдёте от моста влюблённых до святых влюблённых

Организационные детали

Программа 6+. Интересно будет как детям, так и взрослым.