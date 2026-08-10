Отправьтесь в увлекательное путешествие по древнему Сергиеву Посаду вместе с Ключником! Вы не просто пройдёте по знаковым местам города — вы будете раскрывать тайны, искать подсказки и разгадывать загадку купеческой торбы.
От скита Сергия Радонежского до Святых ворот Лавры, от старинных домов до Конного двора — на каждом шагу вас ждут интригующие истории, живые легенды и неожиданные открытия.
От скита Сергия Радонежского до Святых ворот Лавры, от старинных домов до Конного двора — на каждом шагу вас ждут интригующие истории, живые легенды и неожиданные открытия.
Описание экскурсии
Мы проживём многовековую историю древнего Сергиева Посада от первых дней святого места до реформы Екатерины Второй, от смуты до Великой Отечественной войны, от Дмитрия Донского до Павла Флоренского. Вы раскроете тайны купеческой торбы и в финале получите свою частичку клада.
Во время квеста вы:
- Посмотрите на Троице-Сергиеву лавры с Блинной горы и из мест, куда не ступала нога путешественника
- Увидите дом русского Леонардо да Винчи и прикоснётесь к сложным моментам истории 20 века
- Посетите старинную кухмистерскую
- Пообщаетесь с пожарным и его котятами
- Прогуляетесь по Конному двору и узнаете, что такое секуляризация и с чем её едят
- Пройдётесь вдоль вековых стен Троице-Сергиевой Лавры и истории Смутного времени
- Посмотрите на Святые ворота и узнаете обо всех строениях Лавры и их истории
- Узнаете о роли Загорска в Великой Отечественной войне
- Пройдёте от моста влюблённых до святых влюблённых
Организационные детали
Программа 6+. Интересно будет как детям, так и взрослым.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Блинной горе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1861 туриста
Меня зовут Геннадий. Около 10 лет играл в КВН, а потом 5 лет тренерствовал там же. Но это не главное. Ещё я финалист всероссийского конкурса гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов — 2024». Но это тоже не главное. Главное, что я люблю родную землю, страну и город.
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