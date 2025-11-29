Мои заказы

Сергиев Посад: убежище для «бывших»

Узнать интересные подробности из жизни города в первые десятилетия 20 века
Во время этой прогулки вы совершите историческое путешествие по центру города и окажетесь в самом уютном районе — на легендарной Красюковке, бывшей окраине старого Посада.

Увидите благотворительные учреждения, узнаете, где бывала творческая интеллигенция, где нашли приют аристократы… И конечно, погрузитесь в историю Сергиева Посада и его жителей.
Сергиев Посад: убежище для «бывших»© Михаил
Сергиев Посад: убежище для «бывших»© Михаил
Сергиев Посад: убежище для «бывших»© Михаил

Описание экскурсии

Памятник Ленину, созданный потомком византийских императоров по посмертной маске вождя революции.

Александро-Мариинский дом призрения — крупнейшее благотворительное учреждение царской России.

Церковь Рождества Христова, превращённая в общежитие для работников трикотажной фабрики.

Дом священника Павла Флоренского, где бывали художник Михаил Нестеров, поэт Андрей Белый, пианистка Мария Юдина и другие представители творческой интеллигенции начала 20 века.

Мемориал «Пострадавшим в годы гонений и репрессий», в основание которого заложен Соловецкий камень.

Дом купца Горяинова, где после революции нашли приют аристократы Олсуфьевы, Мансуровы и Комаровские.

Мариинское убежище сестёр милосердия Красного Креста, созданное мастером раннего модерна Львом Кекушевым по инициативе великой княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой.

Церковь Архангела Михаила — уникальный образец архитектуры эпохи историзма.

Берёзовая роща и Жуков пруд — великолепное место отдохновения от городской суеты.

Дом Розанова, в котором провёл свои последние годы и скончался великий русский философ и публицист.

А ещё

  • Я расскажу об опасной операции по спасению мощей преподобного Сергия Радонежского, в которой участвовали те самые «бывшие»
  • Вы увидите место, где долгое время хранилась глава основателя Троице-Сергиевой лавры
  • Мы поговорим о том, почему в конце жизни великий бунтовщик против христианства Василий Розанов вернулся в лоно церкви и кто находился рядом с ним в последние дни

И не только!

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, рассчитана на взрослых участников, которые готовы провести на ногах несколько часов
  • Все объекты мы осматриваем снаружи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 453 туристов
Профессиональный экскурсовод с аккредитацией в Московской области. В моём багаже — университетский диплом историка, 15 лет работы радиоведущим, квалификация гида и многолетний опыт вождения экскурсий. В 2015 году я впервые оказался
читать дальше

в Сергиевом Посаде и был покорён красотой Троице-Сергиевой лавры. С тех пор ежегодно приезжал сюда потрудиться волонтёром и узнал монастырскую жизнь изнутри. В настоящее время на своих экскурсиях для взрослых и детей использую свои знания, опыт и навыки спикера, чтобы доступно и нескучно рассказывать о Лавре и городе.

Входит в следующие категории Сергиева Посада

Похожие экскурсии из Сергиева Посада

Сергиев Посад: с горки на горку
Пешая
2 часа
301 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Познакомьтесь с традициями и символами православия в Сергиевом Посаде. Дети создадут свечи и посетят храм, где смогут зажечь их перед иконой
Начало: Рядом с вечным огнем
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5867 ₽ за всё до 3 чел.
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Пешая
1.5 часа
197 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Узнать историю страны через обаяние русской провинции в компании художника-урбаниста
Начало: У памятника родителям Сергия Радонежского
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
5900 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сергиевом Посаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сергиевом Посаде