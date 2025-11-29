Узнать интересные подробности из жизни города в первые десятилетия 20 века
Во время этой прогулки вы совершите историческое путешествие по центру города и окажетесь в самом уютном районе — на легендарной Красюковке, бывшей окраине старого Посада.
Увидите благотворительные учреждения, узнаете, где бывала творческая интеллигенция, где нашли приют аристократы… И конечно, погрузитесь в историю Сергиева Посада и его жителей.
Описание экскурсии
Памятник Ленину, созданный потомком византийских императоров по посмертной маске вождя революции.
Александро-Мариинский дом призрения — крупнейшее благотворительное учреждение царской России.
Церковь Рождества Христова, превращённая в общежитие для работников трикотажной фабрики.
Дом священника Павла Флоренского, где бывали художник Михаил Нестеров, поэт Андрей Белый, пианистка Мария Юдина и другие представители творческой интеллигенции начала 20 века.
Мемориал «Пострадавшим в годы гонений и репрессий», в основание которого заложен Соловецкий камень.
Дом купца Горяинова, где после революции нашли приют аристократы Олсуфьевы, Мансуровы и Комаровские.
Мариинское убежище сестёр милосердия Красного Креста, созданное мастером раннего модерна Львом Кекушевым по инициативе великой княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой.
Церковь Архангела Михаила — уникальный образец архитектуры эпохи историзма.
Берёзовая роща и Жуков пруд — великолепное место отдохновения от городской суеты.
Дом Розанова, в котором провёл свои последние годы и скончался великий русский философ и публицист.
А ещё
Я расскажу об опасной операции по спасению мощей преподобного Сергия Радонежского, в которой участвовали те самые «бывшие»
Вы увидите место, где долгое время хранилась глава основателя Троице-Сергиевой лавры
Мы поговорим о том, почему в конце жизни великий бунтовщик против христианства Василий Розанов вернулся в лоно церкви и кто находился рядом с ним в последние дни
И не только!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, рассчитана на взрослых участников, которые готовы провести на ногах несколько часов
Все объекты мы осматриваем снаружи
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Михаил — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 453 туристов
Профессиональный экскурсовод с аккредитацией в Московской области. В моём багаже — университетский диплом историка, 15 лет работы радиоведущим, квалификация гида и многолетний опыт вождения экскурсий.
в Сергиевом Посаде и был покорён красотой Троице-Сергиевой лавры. С тех пор ежегодно приезжал сюда потрудиться волонтёром и узнал монастырскую жизнь изнутри.
В настоящее время на своих экскурсиях для взрослых и детей использую свои знания, опыт и навыки спикера, чтобы доступно и нескучно рассказывать о Лавре и городе.