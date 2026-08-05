Экскурсия по Троице-Сергиевой лавре — это возможность увидеть историю России через подлинные монастырские сокровища.
Вы познакомитесь с ролью обители в судьбе страны, узнаете о жизни Сергия Радонежского и посетите Ризницу, где хранятся реликвии и ценности 11–19 веков.
Вас ждёт путешествие в духовное и культурное сердце страны, где каждая святыня — живая часть прошлого.
Вы познакомитесь с ролью обители в судьбе страны, узнаете о жизни Сергия Радонежского и посетите Ризницу, где хранятся реликвии и ценности 11–19 веков.
Вас ждёт путешествие в духовное и культурное сердце страны, где каждая святыня — живая часть прошлого.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- главные храмы и ансамбль Лавры — духовного центра России
- древние стены и башни обители, хранящие память о ключевых событиях истории
- Ризницу с уникальными экспонатами
- памятники церковного искусства и иконописи разных эпох
И узнаете:
- какую роль сыграл Сергий Радонежский в истории Руси
- почему Лавра стала духовным центром страны
- как монастырь переживал смутные времена, войны и реформы
- кто и зачем жертвовал обители драгоценные реликвии
- какие тайны скрывают монастырские сокровища и что они могут рассказать о душе русского человека
Организационные детали
Билеты в Ризницу оплачиваются отдельно — 640 ₽ взрослый, 320 ₽ льготный.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Лавру
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 41 туриста
Много лет я провожу экскурсии по Лавре, в том числе и на иностранных языках — английском и французском. Рассказываю истории в увлекательной и познавательной форме.
Входит в следующие категории Сергиева Посада
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