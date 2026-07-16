Для семейного праздника, романтического свидания или просто приятной прогулки по Наре отлично подойдёт наша круглая BBQ-лодка! Вы с комфортом разместитесь возле мангала, сможете приготовить еду прямо во время плавания, полюбуетесь зелёными берегами реки и панорамами Серпухова. Для управления лодкой права не потребуются — после краткого инструктажа вы будете готовы отплывать.
Описание экскурсии
Мы встретимся у причала в Принарском парке, проведём краткий инструктаж по управлению, и вы разместитесь на BBQ-лодке. На борту есть стол, мангал, зонт и спасательные жилеты.
Вы отправитесь на спокойную прогулку по реке Наре. Можете отдыхать за столом, любоваться Серпуховом с воды и готовить еду на мангале.
Направление маршрута выберем на месте с учётом погоды, уровня воды и ваших пожеланий. По пути вы увидите зелёные берега Нары, прогулочные зоны Принарского парка, тихие речные участки и панорамы исторической части города.
Организационные детали
- Лодкой вы управляете самостоятельно. Перед отправлением проводится инструктаж и выдаются спасжилеты
- На борт можно взять еду, напитки, плед, телефон, фотоаппарат и небольшие личные вещи. Крупные сумки и хрупкие предметы лучше не брать
- Дети — только в сопровождении взрослых. Гости в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к прогулке не допускаются
- Прогулка может быть перенесена или отменена при сильном ветре, грозе, ливне, плохой видимости, небезопасном уровне воды, технических неисправностях или ограничениях со стороны администрации парка/уполномоченных служб
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Принарском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Серпухове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — команда местных инструкторов, которые знают каждую тропинку. Будем рады провести вас по авторским квадромаршрутам: лесные дороги, заброшенные лагеря, карьеры, берега Оки. Вы ощутите драйв, свободу движения и откроете живую, многослойную Тарусу, которую невозможно увидеть иначе.
Входит в следующие категории Серпухова
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