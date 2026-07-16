Для семейного праздника, романтического свидания или просто приятной прогулки по Наре отлично подойдёт наша круглая BBQ-лодка! Вы с комфортом разместитесь возле мангала, сможете приготовить еду прямо во время плавания, полюбуетесь зелёными берегами реки и панорамами Серпухова. Для управления лодкой права не потребуются — после краткого инструктажа вы будете готовы отплывать.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы встретимся у причала в Принарском парке, проведём краткий инструктаж по управлению, и вы разместитесь на BBQ-лодке. На борту есть стол, мангал, зонт и спасательные жилеты.

Вы отправитесь на спокойную прогулку по реке Наре. Можете отдыхать за столом, любоваться Серпуховом с воды и готовить еду на мангале.

Направление маршрута выберем на месте с учётом погоды, уровня воды и ваших пожеланий. По пути вы увидите зелёные берега Нары, прогулочные зоны Принарского парка, тихие речные участки и панорамы исторической части города.

Организационные детали