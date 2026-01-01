Мои заказы

Развлечения в Серпухове

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Серпухове, цены от 6650 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
На машине
2.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского монастыря
24 янв в 09:00
25 янв в 09:00
6650 ₽ за всё до 4 чел.
Форпосты Московского княжества: Серпухов и Таруса
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте для себя Серпухов и Тарусу, два города с богатой историей. Вас ждут монастыри, крепости и вдохновляющие виды на Оку
Начало: У Владычного монастыря
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Операция «Павлин»: квест-экскурсия в Серпухове
На машине
2 часа
Квест
до 4 чел.
Найти пернатых красавчиков, загадать желание и попутно узнать историю города
Начало: У Соборной горы
24 янв в 09:00
25 янв в 09:00
8800 ₽ за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Серпухову в январе 2026
Сейчас в Серпухове в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 6650 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
