Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского монастыря
24 янв в 09:00
25 янв в 09:00
6650 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Форпосты Московского княжества: Серпухов и Таруса
Откройте для себя Серпухов и Тарусу, два города с богатой историей. Вас ждут монастыри, крепости и вдохновляющие виды на Оку
Начало: У Владычного монастыря
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 4 чел.
Операция «Павлин»: квест-экскурсия в Серпухове
Найти пернатых красавчиков, загадать желание и попутно узнать историю города
Начало: У Соборной горы
24 янв в 09:00
25 янв в 09:00
8800 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в январе 2026
Сейчас в Серпухове в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 6650 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Серпухове на 2026 год по теме «Развлечения», 31 ⭐ отзыв, цены от 6650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март