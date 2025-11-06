Что вас ждёт? На экскурсии мы увидим шесть холмов, на которых стоит город Серпухов. Узнаем историю двух древнейших обителей XIV века, о главном предназначении города, которое задумывал ещё Иван Калита, о роли серпуховичей в становлении государства, о решении, принятом Иваном Грозным в Серпухове, о великом походе Бориса Годунова, о главном казнокраде Петра Первого и многом другом. Побываем на Соборной горе, увидим купеческий Серпухов и главную площадь города. Важная информация:

Для посещения монастырей женщинам необходимо быть в юбках и платках.