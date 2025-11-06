На индивидуальной экскурсии по Серпухову участники узнают о шести холмах, на которых стоит город. Посетят Соборную гору и узнают о двух древнейших обителях XIV века.
История города, задуманная Иваном Калитой, и роль серпуховичей в становлении государства откроются перед вами. Услышите о решениях Ивана Грозного и походе Бориса Годунова. Купеческий Серпухов и главная площадь города также станут частью маршрута
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Увидеть шесть холмов
- 🏛 Посетить Соборную гору
- 📜 Узнать историю XIV века
- 🏰 Открыть купеческий Серпухов
- 🗺 Погрузиться в прошлое России
Что можно увидеть
- Соборная гора
- Шесть холмов
- Главная площадь
Описание экскурсии
Что вас ждёт? На экскурсии мы увидим шесть холмов, на которых стоит город Серпухов. Узнаем историю двух древнейших обителей XIV века, о главном предназначении города, которое задумывал ещё Иван Калита, о роли серпуховичей в становлении государства, о решении, принятом Иваном Грозным в Серпухове, о великом походе Бориса Годунова, о главном казнокраде Петра Первого и многом другом. Побываем на Соборной горе, увидим купеческий Серпухов и главную площадь города. Важная информация:
Для посещения монастырей женщинам необходимо быть в юбках и платках.
По договорённости с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Введенский Владычный монастырь
- Соборная гора
- Кремль
- Высоцкий монастырь
- Купеческая застройка
- Серпуховский историко-художественный музей
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь имени Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Для посещения монастырей женщинам необходимо быть в юбках и платках
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
И
Ирина
6 ноя 2025
Нам понравилась экскурсия. Татьяна очень хорошо знает историю своего города и увлекательно рассказывает её, 2,5 часа пролетели незаметно. Узнали историю основания города, как крепости для защиты от набегов кочевых народов, дальнейшее его развитие, как купеческого города, посетили монастыри, смотровые площадки, главную площадь города, полюбовались улицами с историческими зданиями.
И
Ирина
7 окт 2025
Понравился город и экскурсовод
Е
Елена
14 авг 2025
Экскурсия о Серпухове очень понравилась. У нас был прекрасный, знающий, тонкий и чуткий гид- Татьяна, которая рассказала нам удивительные истории и погрузила нас в историческое прошлое. Комфортабельная поездка позволила нам увидеть Серпухов с разных сторон и оставила прекрасные эмоции!
Т
Татьяна
13 авг 2025
Входит в следующие категории Серпухова
