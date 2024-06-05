Высоцкий монастырь – экскурсии в Серпухове

Найдено 7 экскурсий в категории «Высоцкий монастырь» в Серпухове, цены от 3 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Серпухов
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
74 отзыва
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Серпуховское княжество: от Соборной горы до монастырских крепостей. Узнайте о Сергии Радонежском и исторических событиях города
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 850 за всё до 7 чел.
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
89 отзывов
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Серпухова, города с богатым прошлым. Вас ждут старинные особняки, монастыри и интересные факты о городе
Начало: Ул. Тульская д. 1
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Старинные крепости и храмы Серпухова
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
141 отзыв
Старинные крепости и храмы Серпухова
Узнать об оборонительной и духовной роли города в путешествии по историческим местам и памятникам
Начало: Ул. Тульская 1
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 600 за всё до 4 чел.
Вечерние огни Серпухова
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Экскурсия Вечерние огни Серпухова: культурные и архитектурные памятники
Погрузитесь в атмосферу вечернего Серпухова, наслаждаясь панорамами города, историческими памятниками и архитектурными шедеврами
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
3 900 за всё до 4 чел.
Сокровища древнего Серпухова
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Сокровища древнего Серпухова: индивидуальная экскурсия
Подмосковный Серпухов славится потрясающей природой и историческими памятниками. Вместе исследуем Соборную гору, монастыри, церковь и вокзалы. Присоединяйтесь
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
1250010 000 за всё до 8 чел.
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
Погрузитесь в атмосферу старинного Серпухова, пройдя по его тихим улицам и переулкам. Узнайте об истории города, его купцах и защитниках
Начало: На ул. Советская 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
5 200 за всё до 10 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского Владычного монастыря
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
    У нас, членов Клуба «Дама с чемоданом», лето началось с поездки в древний город Серпухов, расположенный недалеко от Москвы, всего
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    в двух часах езды на электричке. Забронировали обзорную экскурсию и отправились в путь. На остановке Ситценабивная фабрика нас ожидал наш гид Александр Иванов. Но автобус, на который мы сели на привокзальной площади Серпухова, в дороге сломался. Нам пришлось ждать, пересаживаться и, конечно, мы опоздали к назначенному времени. Большое спасибо Александру за его понимание, чуткость и доброжелательность к нам. Экскурсия прошла на высшем уровне! У Александра огромный багаж знаний по истории города, его жителях и традициях. Он никого из нас не торопил, отвечал на все вопросы, слушать его было интересно. Вместо положенных 2,5 часов его экскурсия длилась чуть более трех. И еще он нас фотографировал, и снимет получились отменные! Спасибо ему от нас всех! Мы отлично провели время в Серпухове.

  • Л
    Леонид
    26 мая 2024
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    Экскурсия и ее ведущий понравились. Честно говоря не ожидал от того что в Серпухове есть такие места, которые нам показали.
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    До этого часто бывали в Серпухове и как то не задумывались о том, что в нем есть столько интересных мест. Экскурсия проведена професионально, экскурсовод полностью в теме. По мере ее прохождении были ознакомлены со многими интересными историческими фактами. Экскурсию и экскурсовода рекомендую.

  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Замечательно организованная экскурсия, Александр интересный рассказчик. Места, которые он показывает без знания местности не увидеть, за 4 часа посмотрели много,
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    очень комфортабельный автомобиль, встречает по договоренности в удобном месте. Рекомендую к посещению г. Серпухова в компании Александра. Надеемся, что приедем еще! Спасибо.

  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек. Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно. Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек
  • э
    энтин
    19 мая 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Александр отлично знает и любит свой город. Знает его историю и настоящее. Четыре часа пролетели очень быстро. Настоятельно рекомендую.
  • А
    Александра
    12 мая 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий и искренне любящий свой город. А
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    ещё - замечательно чувствующий, что интереснее его экскурсантам. Мы увидели не только главные достопримечательности и святыни, но и несколько поистине чудесных мест, которые будем вспоминать с благоговением. Четыре часа экскурсии пролетели совершенно незаметно, расставаться не хотелось. Серпухов стал близким. Мы приедем ещё!)

    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий иНам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий иНам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий и
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    Большое спасибо за интересную экскурсию, было интересно и увлекательно. Много чего нового узнали о Серпухове. Думаем приехать еще.
  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    На первые майские праздники посетили Серпухов компанией из 8ми человек. Владимир покорил сердца всех!!! Интересно!!! Без сухих цифр!!! С юмором!!!
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    Мы часто посещаем города России и всегда с экскурсоводом. Могу на 100% сказать, что Владимир лучший гид!!! После этой экскурсии хочется вернуться и пройти другие маршруты с Владимиром!!! Огромная благодарность от всей компании!!!

  • А
    Антонина
    1 мая 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    30апреля решили с семьёй поехать в Серпухов. Надеялись как то разнообразить выходные. На вокзале нас встретил гид Владимир. С первой
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    минуты он просто овладел нашим вниманием и не отпускал всё время экскурсии, которая длилась около 3 часов. Владимир прекрасно владеет материалом, бесконечно влюблён в свой город, великолепный рассказчик и к концу экскурсии все мы твёрдо верили в то, что Серпухов- лучший город. Большое спасибо Владимиру за прекрасное знакомство с городом, приятные впечатления. Мы получили истинное удовольствие от поездки, экскурсии.

  • С
    Света
    1 мая 2024
    Сокровища древнего Серпухова
    Очень интересная была экскурсия. Познавательная, информационная, разноплановая. Гид рассказывал очень живо и материал легко запоминался. Рассказ о городе был не
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    шаблонный и поэтому очень понравилась экскурсия. Нам было очень интересно и мы поняли, что надо еще раз обязательно приехать в город, т. к. не все места мы успели посетить. Спасибо организатору.

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Высоцкий монастырь»

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  1. Добро пожаловать в Серпухов
  2. Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
  3. Старинные крепости и храмы Серпухова
  4. Вечерние огни Серпухова
  5. Сокровища древнего Серпухова
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Серпуховский кремль
  4. Высоцкий монастырь
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июне 2024
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