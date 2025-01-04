От Площади Ленина – экскурсии в Серпухове

Найдено 3 экскурсии в категории «От Площади Ленина» в Серпухове, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
Пешая
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 18 чел.
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову
Погружение в купеческий быт Серпухова: прогулка по набережной, чай с баранками и «позолотой», исторические сплетни и открытки с почтовой станции
Начало: В районе площади Ленина
Завтра в 11:00
13 янв в 11:00
от 9000 за всё до 6 чел.
Серпухов на шести холмах: главные достопримечательности
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов на шести холмах: главные достопримечательности
Начало: Площадь имени Ленина
Расписание: По договорённости с гидом.
Завтра в 09:00
13 янв в 09:00
7800 за всё до 4 чел.
Купеческий Серпухов
Пешая
На автобусе
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Купеческий Серпухов
Погрузитесь в атмосферу старинного Серпухова, где купцы оставили свой след. Откройте для себя тайны их усадеб и традиций, сохранившихся до наших дней
Начало: Площадь Ленина, 4
Расписание: По договорённости с гидом.
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «От Площади Ленина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
  2. Серпухов на шести холмах: главные достопримечательности
  3. Купеческий Серпухов
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Высоцкий монастырь
  2. Серпуховский кремль
  3. Самое главное
  4. Соборная гора
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
  8. Покровская церковь
  9. Кремль
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в январе 2025
Сейчас в Серпухове в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 9000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Серпухове на 2025 год по теме «От Площади Ленина», 4 ⭐ отзыва, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март