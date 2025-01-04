Е Елена

Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно! Мы остались очень довольны и содержанием и особенно «позолотой» чая 😉 Благодарим Людмилу от всей нашей девчачьей компании за чудесное настроение 🫶