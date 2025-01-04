3 часа
Индивидуальная
до 18 чел.
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову
Погружение в купеческий быт Серпухова: прогулка по набережной, чай с баранками и «позолотой», исторические сплетни и открытки с почтовой станции
Начало: В районе площади Ленина
Завтра в 11:00
13 янв в 11:00
от 9000₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов на шести холмах: главные достопримечательности
Начало: Площадь имени Ленина
Расписание: По договорённости с гидом.
Завтра в 09:00
13 янв в 09:00
7800₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Купеческий Серпухов
Погрузитесь в атмосферу старинного Серпухова, где купцы оставили свой след. Откройте для себя тайны их усадеб и традиций, сохранившихся до наших дней
Начало: Площадь Ленина, 4
Расписание: По договорённости с гидом.
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 января 2025Отличная экскурсия! Понравилось и взрослым и детям!
- ММарина31 декабря 2024Большое спасибо! Позитивная, интересная экскурсия! С приятными сюрпризами, памятными открытками! Правильно продуманный маршрут! Интересная подача материала! Желаю удачу чудесному экскурсоводу Людмиле!
- ЕЕлена12 августа 2024Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно! Мы остались очень довольны и содержанием и особенно «позолотой» чая 😉 Благодарим Людмилу от всей нашей девчачьей компании за чудесное настроение 🫶
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «От Площади Ленина»
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Сколько стоит экскурсия по Серпухову в январе 2025
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