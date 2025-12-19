Предлагаю сменить городской ритм на тишину леса и прикоснуться к миру дикой природы. Мы отправимся к одному из уникальных уголков Подмосковья.
В дороге вас ждёт лёгкое погружение в историю Серпухова, а в финале — 49 квадратных километров заповедного пространства и необычные животные.
Описание трансфер
- Мы встретимся на железнодорожном вокзале Серпухова или в другом удобном вам месте в центре города.
- По пути я расскажу об истории здания вокзала, памятнике героям Куликовской битвы, главном символе Серпухова — павлине — и городских локациях.
- Мы проедем по главной улице через бывшую Сенную площадь и направимся к Приокско-Террасному заповеднику.
- Там вы познакомитесь с самыми крупными копытными животными Европы — зубрами, современниками мамонтов.
- А ещё в заповеднике можно встретить бизонов, лосей, оленей, косуль, кабанов, лисиц, барсуков и других животных.
- В тёплое время года, с апреля по ноябрь, при благоприятной погоде вы сможете посетить экологический парк «Дерево-Дом» и пройти по высотной экотропе «Сквозь листву».
- После я отвезу вас обратно до Серпухова в пределах центра: площадь Ленина, вокзал, отель «Провинция» или ресторан «Фабрикант».
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Lada Granta Liftback.
- Ожидание в заповеднике — 1 час.
- Дополнительное время оплачивается из расчёта — 1000 ₽ за 1 час.
- Дополнительно оплачиваются экскурсионные билеты в заповедник — 500 ₽ за участника от 17 лет, 300 ₽ за участника от 6 до 17 лет, экотропа в парке «Дерево-Дом» — от 300 ₽ за чел., экотропа «Сквозь листву» — 400 ₽ за взрослого от 14 лет, 200 ₽ за ребёнка от 4 до 14 лет.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваш гид в Серпухове
Провела экскурсии для 977 туристов
Меня зовут Марианна, я выпускница Института журналистики и ГИТРа, член Серпуховского фотоклуба. Среди моих интересов: история, театр, литература, видеосъёмка, треккинг, альпинизм и мотокросс. Постоянно путешествую по разным городам России. Будучи москвичкой в четырёх поколениях, переехала в Серпуховский район из Москвы в 2006 году, влюбившись в его природу и жизненный уклад.
