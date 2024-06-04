1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Серпухов: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогуляйтесь по историческому центру Серпухова, узнайте о его прошлом и полюбуйтесь видами с лучшей смотровой площадки города
Начало: На площади Ленина
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Вечерние огни Серпухова: культурные и архитектурные памятники
Погрузитесь в атмосферу вечернего Серпухова, наслаждаясь панорамами города, историческими памятниками и архитектурными шедеврами
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Все понравилось. Маршрут занял 1,5 часа, особо не успели устать. Приятным бонусом были фотографии от экскурсовода.
- ВВалерия3 июня 2024В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое спасибо Марианне, что она
- ААлексей19 мая 2024Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек. Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно. Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
- ММария12 мая 202410 мая мы посетили экскурсию с Ирадой. Впечатление - очень приятный, интеллигентный человек с отличной речью. Интересно рассказывала, с готовностью
- ИИрина1 мая 2024Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым. Материала было оптимально, не перегружено. Прогулка не спешная. Все остались довольны. Большое спасибо! Однозначно рекомендую!!!
- РРаиса30 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем
- ООЛЬГА11 марта 2024Отмечаю профессионализм гида Александра, прекрасного знатока истории города, он провел экскурсию по специальному маршруту, рассказ вел до мальчика 9-ти лет.
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Для студентов»
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Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июне 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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