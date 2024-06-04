Экскурсии для студентов в Серпухове

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» в Серпухове, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Серпухов сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 400 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Серпухов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Знакомьтесь, Серпухов: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогуляйтесь по историческому центру Серпухова, узнайте о его прошлом и полюбуйтесь видами с лучшей смотровой площадки города
Начало: На площади Ленина
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Вечерние огни Серпухова
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Экскурсия Вечерние огни Серпухова: культурные и архитектурные памятники
Погрузитесь в атмосферу вечернего Серпухова, наслаждаясь панорамами города, историческими памятниками и архитектурными шедеврами
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
3 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Серпухов сквозь столетия
    Все понравилось. Маршрут занял 1,5 часа, особо не успели устать. Приятным бонусом были фотографии от экскурсовода.
  • В
    Валерия
    3 июня 2024
    Серпухов сквозь столетия
    В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое спасибо Марианне, что она
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    пошла нам на встречу и подстроила по времени экскурсию под нас, тк пробки из Москвы вещь непредсказуемая. Во-вторых. Маршрут был весьма нестандартный, изначально мы удивились, что отдаляемся от площади, но Марианна нас повела секретными тропками в лучшие видовые места, мы посмотрели и пощупали старые стены кремля, посмотрели прекрасные монастыри и соборы, все было замечательное В-третьих. Марианна прекрасный рассказчик, с легкостью переплетает в своей экскурсии исторические факты, даты и пр. с занимательными историями из прошлой и современной жизни города. В-четвертых. У нас была целая фотосессия!!! Спасибо огромное, всем советую. Наш день не испортила даже погода)

    В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческоеВ Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческоеВ Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое
  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек. Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно. Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Знакомьтесь, Серпухов
    10 мая мы посетили экскурсию с Ирадой. Впечатление - очень приятный, интеллигентный человек с отличной речью. Интересно рассказывала, с готовностью
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    отвечала на многочисленные вопросы, старалась показать наиболее значимые исторические места своего города. Мы очень доволны экскурсией и непременно рекомендуем данного экскурсовода другим путешественникам. Спасибо!

  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Знакомьтесь, Серпухов
    Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым. Материала было оптимально, не перегружено. Прогулка не спешная. Все остались довольны. Большое спасибо! Однозначно рекомендую!!!
    Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с СерпуховымЭкскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым
  • Р
    Раиса
    30 марта 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем
  • О
    ОЛЬГА
    11 марта 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Отмечаю профессионализм гида Александра, прекрасного знатока истории города, он провел экскурсию по специальному маршруту, рассказ вел до мальчика 9-ти лет.
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    Это сложнее, чем для взрослых. Глубокие знания, прекрасная речь, эмоциональность,, высокое гражданское чувство. Внук сказал при прощании, что Александр лучший экскурсовод. Я согласна.

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Серпухов сквозь столетия
  2. Знакомьтесь, Серпухов
  3. Вечерние огни Серпухова
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Серпуховский кремль
  4. Высоцкий монастырь
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июне 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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