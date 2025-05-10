читать дальше

блеклым - пересказывал только заранее выученную экскурсию. И после нее остались еще вопросы, на которые смог ответить Владимир. В целом, сама экскурсия составлена логично и интересно. Пару моментов, которые мы не учли заранее. Владимир почему-то не знал, что нас пятеро и мы не поместимся в одну машину (а именно в такси Владимира). И получилось так, что такси проехало по мосту через Оку без пробок, а мы во второй машине еще минут 30-40 стояли в пробке. Из-за этого экскурсия чуть сдвинулась, к музею Поленова мы уже приехали впритык к экскурсии и бежали на нее. Экскурсия была час, с 13.00 до 14.00, потом мы еще чуть-чуть погуляли по усадьбе и отправились на машине в Бехово. В 15.00 мы были там, но все были уже такие голодные и уставшие (хотя особо ничего не делали), что ни о каком пленэре уже, к сожалению, не было и речи. Жаль - хотелось забрать шедевр с собой. Если бы мы чуть глубже вникли, что времени на обед между Поленовым и пленэром в музее не будет, мы бы по-другому настроились (или взяли еду с собой). Это на заметку другим, кто поедет. А так экскурсия отличная! Большое спасибо!!!