Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующие места Подмосковья: вотчина Долгоруковых и усадьба Поленова
Путешествие по живописным местам Подмосковья, знакомство с историей княжеского имения и усадьбы Поленова. Посетите одну из лучших туристических деревень мира
Сегодня в 11:00
5 сен в 09:00
10 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Русский Баден-Баден и экоферма с Музеем дров
Семейное путешествие из Серпухова и мастер-класс по строительству замка
Начало: У вокзала
5 сен в 09:00
7 сен в 09:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Форпосты Московского княжества: Серпухов и Таруса
Откройте для себя Серпухов и Тарусу, два города с богатой историей. Вас ждут монастыри, крепости и вдохновляющие виды на Оку
Начало: У Владычного монастыря
8 сен в 11:00
9 сен в 08:00
19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 мая 2025Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы ПоленоваДата посещения: 9 мая 2025Очень понравилась экскурсия. Владмир хороший экскурсовод, знает свое дело. Узнали много нового о своем крае. Рекомендую.
- ННадежда16 октября 2024Если хотите успеть все и сразу у, тогда эта экскурсия для вас.
Отличная подача материала, много интересной информации👌
- ООльга20 августа 2024Владимир - очень приятный, интересный человек, умеющий очень хорошо рассказывать. На его фоне экскурсовод в самом музее Поленова был просто
- ААнна22 июля 2024Благодарна Владимиру за экскурсию, много новой информации, мы посетили прекрасные памятники истории и культуры, незабываемые пейзажи Поленово и Бёхово. Очень насыщенная и интересная программа.
- ООльга17 мая 2024Хотим поблагодарить Владимира за интересную экскурсию в Поленово. Мы узнали много исторических фактов и полюбили Серпуховский край. Владимир очень увлекающийся и позитивный человек. Общение с ним сделало наше путешествие незабываемым. Всем советуем этого гида.
