Выездные экскурсии из Серпухова

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Серпухове, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по живописным местам Подмосковья, знакомство с историей княжеского имения и усадьбы Поленова. Посетите одну из лучших туристических деревень мира
Сегодня в 11:00
5 сен в 09:00
10 700 ₽ за всё до 4 чел.
Русский Баден-Баден и экоферма с Музеем дров
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Семейное путешествие из Серпухова и мастер-класс по строительству замка
Начало: У вокзала
5 сен в 09:00
7 сен в 09:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
Форпосты Московского княжества: Серпухов и Таруса
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте для себя Серпухов и Тарусу, два города с богатой историей. Вас ждут монастыри, крепости и вдохновляющие виды на Оку
Начало: У Владычного монастыря
8 сен в 11:00
9 сен в 08:00
19 900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 мая 2025
    Дата посещения: 9 мая 2025
    Очень понравилась экскурсия. Владмир хороший экскурсовод, знает свое дело. Узнали много нового о своем крае. Рекомендую.
  • Н
    Надежда
    16 октября 2024
    Если хотите успеть все и сразу у, тогда эта экскурсия для вас.
    Отличная подача материала, много интересной информации👌
  • О
    Ольга
    20 августа 2024
    Владимир - очень приятный, интересный человек, умеющий очень хорошо рассказывать. На его фоне экскурсовод в самом музее Поленова был просто
    блеклым - пересказывал только заранее выученную экскурсию. И после нее остались еще вопросы, на которые смог ответить Владимир. В целом, сама экскурсия составлена логично и интересно. Пару моментов, которые мы не учли заранее. Владимир почему-то не знал, что нас пятеро и мы не поместимся в одну машину (а именно в такси Владимира). И получилось так, что такси проехало по мосту через Оку без пробок, а мы во второй машине еще минут 30-40 стояли в пробке. Из-за этого экскурсия чуть сдвинулась, к музею Поленова мы уже приехали впритык к экскурсии и бежали на нее. Экскурсия была час, с 13.00 до 14.00, потом мы еще чуть-чуть погуляли по усадьбе и отправились на машине в Бехово. В 15.00 мы были там, но все были уже такие голодные и уставшие (хотя особо ничего не делали), что ни о каком пленэре уже, к сожалению, не было и речи. Жаль - хотелось забрать шедевр с собой. Если бы мы чуть глубже вникли, что времени на обед между Поленовым и пленэром в музее не будет, мы бы по-другому настроились (или взяли еду с собой). Это на заметку другим, кто поедет. А так экскурсия отличная! Большое спасибо!!!

  • А
    Анна
    22 июля 2024
    Благодарна Владимиру за экскурсию, много новой информации, мы посетили прекрасные памятники истории и культуры, незабываемые пейзажи Поленово и Бёхово. Очень насыщенная и интересная программа.
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Хотим поблагодарить Владимира за интересную экскурсию в Поленово. Мы узнали много исторических фактов и полюбили Серпуховский край. Владимир очень увлекающийся и позитивный человек. Общение с ним сделало наше путешествие незабываемым. Всем советуем этого гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Выездные»

