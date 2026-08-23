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Сестрорецке именно с местным, любящим свой город специалистом. И Иван оправдал все наши ожидания. Удачи и успехов ему в его начинаниях и чтобы все его задумки на этом поприще благополучно осуществлялись. Однозначно буду рекомендовать его экскурсии друзьям, знакомым и коллегам. С уважением!