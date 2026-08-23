Индивидуальная
до 4 чел.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Отправиться в Сестрорецк и оказаться в переломном начале 20 века
Начало: У вокзала города Сестрорецк
«Он напомнит о курортной культуре и досуге дореволюционного времени — музыке, прогулках и светской жизни»
Завтра в 17:00
29 авг в 19:00
от 6900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сестрорецкий курорт: от эпохи модерна до наших дней
Прогулка по дачам, паркам и Финскому заливу - с историями о прошлом и за чашечкой кофе
«Вы познакомитесь с биографиями писателей, музыкантов и деятелей культуры, которые снимали здесь комнаты на лето»
Сегодня в 10:30
Завтра в 14:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Как в России появились дачи: экскурсия по центру загородной жизни империи - Сестрорецку
Увидеть не старые дома, а живое отражение своей эпохи - с её вкусами, стилем и идеалами
Начало: У вокзала Сестрорецка
«воссозданный сестрорецкий курзал — важный символ курортной жизни с концертами, светским общением и летним досугом»
Сегодня в 12:00
Завтра в 18:00
1870 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Отправиться из Петербурга в Сестрорецк и оказаться в переломном начале 20 века
Начало: У вокзала
«Он напомнит о курортной культуре и досуге дореволюционного времени — музыке, прогулках и светской жизни»
Завтра в 17:00
29 авг в 19:00
от 5900 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
В Сестрорецк и Репино: море, старинные дачи и вдохновение
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
14 300 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
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Иван - прекрасный, профессиональный экскурсовод и просто отличный парень. Мне, супруге и детям всё очень понравилось. Давно хотели побывать в
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Всего 3 отзыва в Сестрорецке в категории "Музыкальные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «Музыкальные»
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- Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов;
- Сестрорецкий курорт: от эпохи модерна до наших дней;
- Как в России появились дачи: экскурсия по центру загородной жизни империи - Сестрорецку;
- Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов;
- В Сестрорецк и Репино: море, старинные дачи и вдохновение.
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