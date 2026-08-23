Индивидуальная
до 4 чел.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Отправиться в Сестрорецк и оказаться в переломном начале 20 века
Начало: У вокзала города Сестрорецк
«сарай Емельянова и шалаш Ленина»
Завтра в 17:00
29 авг в 19:00
от 6900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Начало: У здания вокзала г. Сестрорецка
«Например, конюшни, где учились верховой езде будущие знаменитые наездники Советского Союза»
Расписание: по средам, субботам и воскресеньям в 12:00
29 авг в 12:00
30 авг в 12:00
1290 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Отправиться из Петербурга в Сестрорецк и оказаться в переломном начале 20 века
Начало: У вокзала
«сарай Емельянова и шалаш Ленина»
Завтра в 17:00
29 авг в 19:00
от 5900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Иван - прекрасный, профессиональный экскурсовод и просто отличный парень. Мне, супруге и детям всё очень понравилось. Давно хотели побывать в
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М
Наконец появилась охватывающая все аспекты экскурсия по Сестрорецку, в комфортном темпе можно составить себе представление о городе. Иван - отличный
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Е
Иван провёл увлекательную экскурсию. Было интересно, получены ответы на многочисленные вопросы по истории страны. Спасибо!
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С
Гуляли 10 сентября по Сестрорецку, погода была хорошая, экскурсия неспешная, информация не избыточная, но достаточная для понимания последовательности исторических событий.
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И
Гуляли 10 сентября по Сестрорецку, погода была хорошая, экскурсия неспешная, информация не избыточная, но достаточная для понимания последовательности исторических событий.
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Е
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Всего 6 отзывов в Сестрорецке в категории "СССР"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «СССР»
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Сейчас в Сестрорецке в категории "СССР" можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 6900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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