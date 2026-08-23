Советский союз

Найдено 3 экскурсии в категории «СССР» в Сестрорецке, цены от 1290 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
На машине
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Отправиться в Сестрорецк и оказаться в переломном начале 20 века
Начало: У вокзала города Сестрорецк
«сарай Емельянова и шалаш Ленина»
Завтра в 17:00
29 авг в 19:00
от 6900 ₽ за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Пешая
На автобусе
Конные прогулки
4 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Начало: У здания вокзала г. Сестрорецка
«Например, конюшни, где учились верховой езде будущие знаменитые наездники Советского Союза»
Расписание: по средам, субботам и воскресеньям в 12:00
29 авг в 12:00
30 авг в 12:00
1290 ₽ за человека
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Отправиться из Петербурга в Сестрорецк и оказаться в переломном начале 20 века
Начало: У вокзала
«сарай Емельянова и шалаш Ленина»
Завтра в 17:00
29 авг в 19:00
от 5900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Иван - прекрасный, профессиональный экскурсовод и просто отличный парень. Мне, супруге и детям всё очень понравилось. Давно хотели побывать в
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Сестрорецке именно с местным, любящим свой город специалистом. И Иван оправдал все наши ожидания. Удачи и успехов ему в его начинаниях и чтобы все его задумки на этом поприще благополучно осуществлялись. Однозначно буду рекомендовать его экскурсии друзьям, знакомым и коллегам. С уважением!

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М
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Наконец появилась охватывающая все аспекты экскурсия по Сестрорецку, в комфортном темпе можно составить себе представление о городе. Иван - отличный
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профессиональный гид, снабдил не только информацией, но и ценными рекомендациями по самостоятельной программе! Рекомендую! 😊 P.S. детям (8 и 11 лет) тоже понравилось.

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Е
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Иван провёл увлекательную экскурсию. Было интересно, получены ответы на многочисленные вопросы по истории страны. Спасибо!
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С
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Гуляли 10 сентября по Сестрорецку, погода была хорошая, экскурсия неспешная, информация не избыточная, но достаточная для понимания последовательности исторических событий.
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Группа была малочисленная, по общему согласию обошли только парк Дубки и сам город, от поездки на кладбище отказались, ноги и так уже гудели) Был предусмотрен перерыв на обед) Экскурсоводу большое спасибо, впечатления самые приятные! Рекомендуем!

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И
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Гуляли 10 сентября по Сестрорецку, погода была хорошая, экскурсия неспешная, информация не избыточная, но достаточная для понимания последовательности исторических событий.
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Группа была малочисленная, по общему согласию обошли только парк Дубки и сам город, от поездки на кладбище отказались, ноги и так уже гудели) Был предусмотрен перерыв на обед) Экскурсоводу большое спасибо, впечатления самые приятные! Рекомендуем!

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Е
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
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Всего 6 отзывов в Сестрорецке в категории "СССР"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «СССР»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сестрорецке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов;
  2. Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»;
  3. Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов.
Какие места ещё посмотреть в Сестрорецке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Финский Залив;
  2. Набережная;
  3. Мосты;
  4. Летний сад;
  5. Железнодорожный вокзал.
Сколько стоит экскурсия по Сестрорецку в августе 2026
Сейчас в Сестрорецке в категории "СССР" можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 6900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Сестрорецке на 2026 год по теме «СССР», 6 ⭐ отзывов, цены от 1290₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь