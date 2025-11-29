Доступный горный маршрут

Маршрут протяженностью 1400 метров проходит по лесной тенистой тропе от подножия до вершины скального отрога. Подъем осуществляется по виа феррате — оборудованной тропе со страховочным тросом и ступенями-скобами, что обеспечивает безопасное передвижение для людей без специальной подготовки.

Панорамные виды с вершины

С вершины Деликли-Бурун открываются виды на бухту Ласпи, гору Ильяс-Кая и урочище Батилиман. Скальный отрог расположен рядом с горой Ильяс-Кая и входит в число живописных локаций полуострова.

Особенности восхождения

Круглогодичный маршрут рассчитан на широкий круг участников, включая детей от 6 лет. Оборудованные участки тропы позволяют безопасно преодолевать горные склоны и знакомиться с горным рельефом Крыма. Важная информация: