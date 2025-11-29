Поднимитесь на скальный отрог Деликли-Бурун по безопасному маршруту виа феррата, доступному даже для детей от 6 лет. С вершины открываются виды на бухту Ласпи, гору Ильяс-Кая и урочище Батилиман.
Описание экскурсии
Доступный горный маршрут
Маршрут протяженностью 1400 метров проходит по лесной тенистой тропе от подножия до вершины скального отрога. Подъем осуществляется по виа феррате — оборудованной тропе со страховочным тросом и ступенями-скобами, что обеспечивает безопасное передвижение для людей без специальной подготовки.
Панорамные виды с вершины
С вершины Деликли-Бурун открываются виды на бухту Ласпи, гору Ильяс-Кая и урочище Батилиман. Скальный отрог расположен рядом с горой Ильяс-Кая и входит в число живописных локаций полуострова.
Особенности восхождения
Круглогодичный маршрут рассчитан на широкий круг участников, включая детей от 6 лет. Оборудованные участки тропы позволяют безопасно преодолевать горные склоны и знакомиться с горным рельефом Крыма. Важная информация:
- Протяженность маршрута: 1400 метров.
- Минимальный возраст участников: 6 лет.
- Маршрут не требует специальной физической подготовки.
- Подъем осуществляется по оборудованной тропе виа феррата.
По понедельникам с 08:00 часов
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скальный отрог Деликли-Бурун
- Бухта Ласпи
- Гора Ильяс-Кая
- Урочище Батилиман
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Аренда снаряжения
- Регистрация в спасательной службе
- Запас воды
Что не входит в цену
- Питание
- Страховка
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам с 08:00 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Протяженность маршрута: 1400 метров
- Минимальный возраст участников: 6 лет
- Маршрут не требует специальной физической подготовки
- Подъем осуществляется по оборудованной тропе виа феррата
