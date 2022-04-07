Выставка военной техники времен Великой Отечественной войны
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»
Собор Св. Апостолов Петра и Павла
Памятник Кириллу и Мефодию
Памятник Екатерине Великой
Владимирский собор-усыпальница адмиралов
Что вас ждет
Зебра рекомендует! Сапун-гора: ансамбль мемориального комплекса. Открытые экспозиции военной техники Крымской и ВОВ. Исторические памятники. Часовня Георгия Победоносца. Фасадный осмотр музея Диорама. Малахов Курган: осмотр главного бастиона Севастополя Уникальные памятники и корабельные пушки двух легендарных оборон города. Посещение музея Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг». Посещение Владимирского собора-усыпальницы адмиралов.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00.
Виктория — ваш гид в Севастополе
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