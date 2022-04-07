«Трижды рожденный»: прогулка на Малахов курган и Сапун-гору

Мы увидим Сапун-гору, позакомимся с ансамблем мемориального комплекса, экспозицией военной техники Крымской и ВОВ

Групповая
Мы увидим Сапун-гору, позакомимся с ансамблем мемориального комплекса, экспозицией военной техники Крымской и ВОВ.

Побываем в часовне Георгия Победоносца, осмотрим фасад музея Диорама.

Посетим Малахов Курган.

Побываем во Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов.
«Трижды рожденный»: прогулка на Малахов курган и Сапун-гору
«Трижды рожденный»: прогулка на Малахов курган и Сапун-гору
«Трижды рожденный»: прогулка на Малахов курган и Сапун-гору
«Трижды рожденный»: прогулка на Малахов курган и Сапун-гору
«Трижды рожденный»: прогулка на Малахов курган и Сапун-гору
«Трижды рожденный»: прогулка на Малахов курган и Сапун-гору
«Трижды рожденный»: прогулка на Малахов курган и Сапун-гору

Что вас ожидает 🤩

  • Сапун-гора
  • Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944г.»
  • Часовня Георгия Победоносца
  • Выставка военной техники времен Великой Отечественной войны
  • Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»
  • Собор Св. Апостолов Петра и Павла
  • Памятник Кириллу и Мефодию
  • Памятник Екатерине Великой
  • Владимирский собор-усыпальница адмиралов

Что вас ждет

Зебра рекомендует! Сапун-гора: ансамбль мемориального комплекса. Открытые экспозиции военной техники Крымской и ВОВ. Исторические памятники. Часовня Георгия Победоносца. Фасадный осмотр музея Диорама. Малахов Курган: осмотр главного бастиона Севастополя Уникальные памятники и корабельные пушки двух легендарных оборон города. Посещение музея Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг». Посещение Владимирского собора-усыпальницы адмиралов.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • транспорт,
  • услуги аттестованного гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты (Панорама «Оборона Севастополя» 500 руб.),
  • личные расходы,
  • питание.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги аттестованного гида
Что не входит
  • Входные билеты (Панорама «Оборона Севастополя» 500 руб.)
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
пл. Нахимова, д. 3
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00.

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