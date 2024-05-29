1 чел.
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Групповая
8 часов
Популярное предложение
Путешествие по дворцам Севастополя с морской прогулкой в Ялту
Откройте великолепие крымских дворцов и насладитесь красотой Черного моря в одной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«Во время экскурсии вы познакомитесь с историей развития курорта Симеиз, основание которого относится к началу ХХ века»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия по Массандре и Музею виноделия: путешествие и вкус Крыма
Откройте мир виноделия Крыма, погрузитесь в историю Массандры и насладитесь уникальными винами на дегустации
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«Во время экскурсии вы познакомитесь с историей развития курорта Симеиз, основание которого относится к началу ХХ века»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по Севастополю: Сапун-гора, Малахов курган и другие знаковые места
Познакомьтесь с Севастополем за три часа! Главные достопримечательности, исторические места и панорамные виды ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
«В этом автобусно-пешеходном экскурсионном городском путешествии нам предстоит обзорно познакомиться сразу со всеми основными достопримечательностями»
Расписание: Ежедневно: 11:00,13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
1 200₽ за человека
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри по живописной дороге, прогуляйтесь по зубцам и насладитесь видами Ялты. В завершение - Ласточкино гнездо и теплоход до Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«Замок Ласточкино гнездо (обзорно со смотровой площадке)»
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 250₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Большая Севастопольская экскурсия
Начало: Площадь Нахимова
«Вас ждут основные достопримечательности Севастополя:»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Севастополь - город, достойный поклонения
Начало: Площадь Нахимова, городская доска почета
«Вы совершите 2-х часовую пешую прогулку по центру Севастополя, познакомитесь с историей города, увидите его знаковые места и памятники, пережившие революции и войны и дошедшие до нас в оригинальном виде»
Расписание: Суббота и Воскресенье с 9.00 до 17.00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30; 16;00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
950₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия на авто по историческим местам Севастополя: комфорт и познание
Проведите незабываемые 3 часа, погружаясь в историю Севастополя, его культуру и архитектуру, с комфортом легкового авто
Начало: Заберем Вас в удобном для Вас месте
Расписание: каждый день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
По следам древних греков: Фиолент и Балаклава - групповая экскурсия в Севастополе
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по берегам Севастополя, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: Пл. Нахимова
«400 детс) Крепость Чембало - обзорно»
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:30
1 150₽ за человека
Групповая
7 часов
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
«Дворец в садах или восточная сказка Главная достопримечательность Бахчисарая — живописный дворец эпохи Крымского ханства, образцом для которого послужили великолепные стамбульские постройки»
Расписание: 8-30 среда пятница воскресенье
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 650₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Сити-тур Севастопольский экспресс: путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Севастополя, от Малахова кургана до Херсонеса Таврического, в увлекательной групповой экскурсии
«Экскурсия охватывает основные достопримечательности Севастополя»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Очей очарованье: экскурсия по Южному берегу Крыма
Путешествие по Южному берегу Крыма включает посещение церкви Воскресения Христова, замка Ласточкино гнездо, Ласпинского перевала и дегустацию вин
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей развития курорта Симеиз, основание которого относится к началу ХХ века»
Расписание: Ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерний Севастополь и морская прогулка
Присоединяйтесь к экскурсии "Вечерний Севастополь и морская прогулка" от турфирмы "Зебра". Откройте для себя красоту города с воды и узнайте его историю
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
«Вас ждет незабываемая прогулка по самым интересным и основными достопримечательностям центра города и его северной стороны»
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 18:00.
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Обзорная по Севастополю. Персональный гид к вам в авто
Начало: Заберем вас с удобного для вас места
«Я создала однодневную ознакомительную экскурсию по городу»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Незаслуженно забытая: северная сторона Севастополя
Начало: Площадь Нахимова
«Что вас ждет Как правило, знакомство с Севастополем начинается и проходит на его южной стороне»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024Лучше некуда…. 😄🙏👍
- ННадежда27 мая 2024Все что видели, все понравилось, экскурсии отличные. Все на высшем уровне.
- ААнтон23 мая 2024Прекрасная экскурсия! Интересный экскурсовод Елена! Рекомендую!!! Особенно посещение Массандры!!!
- ООксана17 мая 2024Первый раз мы посетили Севастополь, экскурсию проводил Роман. Все слова благодарности, которые существуют в русском языке мы адресуем ему от
- ИИгорь16 мая 2024Было класно
- ЕЕлена12 мая 2024Замечательная экскурсия, всё было очень увлекательно и интересно. Особую благодарность хочу выразить экскурсоводу Елене - просто уникальный человек🤗 Всем рекомендую 👍
- ААнна6 мая 2024Хорошая экскурсия, на мой взгляд, несколько неправильно распределены объекты, мне кажется, надо было начать с Воронцовского дворца и уже двигаться дальше. Отличные экскурсоводы, особенно Виктория.
- ЛЛюбовь31 марта 2024Понравилось абсолютно всё где мы были! Светлана специалист своего дела, очень вежливая, улыбчивая, внимательная, огромное ей спасибо 🌹 Рекомендую!!!
- ИИрина24 марта 2024Экскурсию провел Павел Акинфиев. Экскурсия заслуживает наивысших похвал, особенно если экскурсант - учитель истории и литературы из Санкт-Петербурга. Узнала много
- ЗЗайцева9 марта 2024«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустациейНесмотря на небольшой дождь, который придавал особую пикантность этому путешествию, делая краски окружающей природы более яркими, путешествие очень понравилось! Впервые
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Обзорные»
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Сейчас в Севастополе в категории "Обзорные" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 950 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Изучение достопримечательностей города Севастополя нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Севастополе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024