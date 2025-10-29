Чудесная экскурсия для знакомства с достопримечательностями Южного берега Крыма. Загадочный, неповторимый Воронцовский дворец в окружении великолепного ландшафтного парка, белоснежный Ливадийский дворец, свидетель многих исторических событий, красавица Ялта и морская прогулка к Ласточкиному гнезду, с прекрасными видами на дворцы Ливадийский, Воронцовский, Дюльбер, Кичкине, Чаир, Харакс, гору Ай- Петри - в этот день- для Вас! Приятного отдыха!
Описание водной прогулкиЧудесная экскурсия для знакомства с жемчужинами Южного берега Крыма. Загадочный, уникальный Воронцовский дворец в окружении великолепного ландшафтного парка, белоснежный Ливадийский дворец - свидетель важных исторических событий, красавица Ялта и морская прогулка к замку Ласточкино гнездо и обратно оставят у Вас незабываемые впечатления. Как будет проходить наша экскурсия и что увидят туристы: 👌В 8ч. 30мин. отправляемся в увлекательное путешествие по Южному берегу Крыма. Наш путь займет около 1,5 часов, но время пролетит незаметно. Всю дорогу Вас будут сопровождать интересный рассказ экскурсовода, великолепные виды на Черное море, Крымские горы и уникальные достопримечательности Крыма. 👌Первая большая остановка- Алупка. Знаменитый Воронцовский дворец- роскошное творение архитектуры 19 века, с подлинными внутренними интерьерами, где соединились традиции Востока и Запада. Воронцовский дворец- это резиденция богатства и знатности. Смелая, необычная планировка и оригинальные архитектурные решения сделали этот дворец жемчужиной Южного берега Крыма. По желанию Вы можете посетить внутренние покои дворца. (30 минут) Дворец расположен в окружении парка в английском стиле. Это настоящая жемчужина с водопадами, гротами, фонтанами, озерами и диковинными растениями. В сопровождении экскурсовода по этому чудесному парку погуляете и Вы. (всего отдых на территории Воронцовского дворца около 2 часов) 👌 После осмотра Воронцовского дворца и экскурсии по парку, мы переезжаем в другой Южнобережный поселок- Гаспра. Вам предстоит знакомство с самым маленьким дворцом Южного берега- замком Ласточкино гнездо на Аврориной скале. (20 мин. со смотровой площадки) 👌Ливадия. Нас ждет встреча с Ливадийским дворцом- летней резиденцией трех поколений российских императоров. Белоснежный, грациозный дворец, среди роскошного парка - свидетель великих исторических событий. На территории - памятник "Большой тройке", Александру III и императрице Марии Александровне. Рядом с дворцом находится Крестовоздвиженская домовая церковь семьи Романовых, где отпевали Александра III, где император Николай II присягал на верность престолу, а его невеста принимала православие. (около 2х часов) 👌 Ялта - город счастья. Вас ждет прогулка по самой красивой набережной Крыма и знакомство с ее достопримечательностями. Вы так же можете совершить красивую морскую прогулку к Ласточкиному гнезду и обратно. С борта экскурсионного теплохода перед Вами откроются великолепные виды на ялтинский амфитеатр, южнобережные дворцы Воронцовский, Ливадийский, Чаир, Дюльбер, Харакс, Кичкине, Ласточкино гнездо, величественную гору Ай- Петри, живописные приморские поселки. (1ч. 20 мин.) Общее время отдыха в Ялте около 2 часов. 👌Время возвращения в Севастополь к 18-19 часам. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 9 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: Сбор за 20 минут до начала экскурсии. Регистрация. Экскурсия авто- пешеходная. Степень сложности- легкая. Возрастных ограничений нет. Иметь удобную обувь, головной убор.
Каждый день. Начало в 8.30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Воронцовский дворец
- Ливадийский дворец
- Ласточкино гнездо (см. пл.)
- Морская прогулка (по желанию)
- Ялта. Набережная
Что включено
- Трансфер по экскурсионному маршруту. Автобус с кондиционером под управлением опытного водителя.
- Сертифицированный экскурсовод
- Экскурсия по парку Воронцовского дворца.
- Экскурсия по парку Ливадийского дворца
Что не входит в цену
- Питание
- Покупка сувениров
- Входные билеты: Воронцовский дворец 500/250р., Ливадийский дворец 600/300./n
- Морская прогулка: 1500/1000р.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета. Голубой зонт
Завершение: Севастополь, пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Начало в 8.30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Сбор за 20 минут до начала экскурсии. Регистрация
- Экскурсия авто - пешеходная
- Степень сложности - легкая
- Возрастных ограничений нет
- Иметь удобную обувь, головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
29 окт 2025
О
Оксана
4 окт 2025
Очень интересная экскурсия, огромное спасибо экскурсоводу Любовь Тимофеевне за увлекательные рассказы!!!
А
Александр
30 сен 2025
Н
Наталья
26 сен 2025
Замечательная экскурсия, очень интересная! Спасибо огромное Елене Береза, отличный гид и очень красивая женщина!
А
Анна
25 сен 2025
Очень хорошая экскурсия! Однозначно советую, если хотите посетить красивые исторические места либо интересуетесь архитектурой или хотите проникнуться эстетикой знатных людей минувших веков.
Экскурсию проводила очень крутая экскурсовод Ирина. Не успели мы
Экскурсию проводила очень крутая экскурсовод Ирина. Не успели мы
Е
Елена
25 сен 2025
Поездку задержали на полчаса из-за людей, который опаздывали из-за остановленных катеров с Северной стороны в связи с угрозой. Первым посетили Воронцовский дворец, внутрь можно попасть за отдельную плату. По парку
А
Арина
23 сен 2025
О
Ольга
22 сен 2025
Л
Людмила
20 сен 2025
Очень понравилось, экскурсовод умничка, все интересно и с юмором, спасибо юольшое
Е
Елизавета
18 сен 2025
Экскурсовод Любовь Тимофеевна интересно обо всем рассказывала, очень милая женщина, которая всегда следила за группой. Сами места прекрасны, словами не описать, советую данную экскурсию
Л
Лидия
11 сен 2025
Огромная благодарность экскурсоводу Ирине и водителю Владимиру. Поездка прошла замечательно! Всё было интересно, красиво, познавательно. Приятным бонусом была дегустация крымских вин. Вся поездка оставила очень приятное впечатление. Очень рекомендую этот маршрут. Низкий поклон Ирине за компетентность, внимательность и не формальное отношение.
А
Александра
7 сен 2025
Экскурсия была 6 сентября по маршруту Воронцовский, Ливадийский дворцы. Особая благодарность экскурсоводу Елене Березе. Великолепные знания, интересная подача информации на протяжении всей экскурсии. Один неприятный осадок это посещение кафе, в
М
Мария
6 сен 2025
Экскурсия прошла отлично. Елена прекрасный экскурсовод и замечательный рассказчик. От Воронцовского дворца и особенно от парка испытали огромное удовольствие. Хочется вернуться ещё раз и именно с Еленой 🙂
Т
Татьяна
6 сен 2025
К
Константин
3 сен 2025
Все отлично! Огромная Благодарность экскурсоводу, она великолепна! Минус две звезды за комфорт в автобусе. Водителя просили неоднократно включить кондиционер, но были только обещания, одной женьшене даже было не хорошо. Учитывая жару более 30 градусов надо понимать, тем более в автобусе были дети.
Входит в следующие категории Севастополя
Похожие экскурсии из Севастополя
Групповая
до 18 чел.
Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский
Начало: Севастополь. Площадь Нахимова. Доска Почета. Голуб...
Расписание: по вторникам, пятницам в 8ч. 30 мин.
Завтра в 08:30
14 ноя в 08:30
2500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
Откройте для себя архитектурные шедевры Крыма. Погрузитесь в историю и насладитесь живописными видами
Начало: Площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
12 ноя в 08:30
2450 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Личный гид: Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Погрузитесь в атмосферу царской эпохи, исследуя дворцы и парки Южного берега Крыма. Путешествие, которое запомнится надолго
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
Расписание: Ежедневно в 8:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
1100 ₽ за человека