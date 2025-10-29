Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Чудесная экскурсия для знакомства с достопримечательностями Южного берега Крыма. Загадочный, неповторимый Воронцовский дворец в окружении великолепного ландшафтного парка, белоснежный Ливадийский дворец, свидетель многих исторических событий, красавица Ялта и морская прогулка к Ласточкиному гнезду, с прекрасными видами на дворцы Ливадийский, Воронцовский, Дюльбер, Кичкине, Чаир, Харакс, гору Ай- Петри - в этот день- для Вас! Приятного отдыха! 4.8 31 отзыв

Наиля Ваш гид в Севастополе Написать вопрос Водная прогулка Оценка и отзывы 31 отзыв Длитель­ность 9 часов Как проходит Пешком Можно с детьми Да Когда Каждый день. Начало в 8.30 2400 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:30

Описание водной прогулки Чудесная экскурсия для знакомства с жемчужинами Южного берега Крыма. Загадочный, уникальный Воронцовский дворец в окружении великолепного ландшафтного парка, белоснежный Ливадийский дворец - свидетель важных исторических событий, красавица Ялта и морская прогулка к замку Ласточкино гнездо и обратно оставят у Вас незабываемые впечатления. Как будет проходить наша экскурсия и что увидят туристы: 👌В 8ч. 30мин. отправляемся в увлекательное путешествие по Южному берегу Крыма. Наш путь займет около 1,5 часов, но время пролетит незаметно. Всю дорогу Вас будут сопровождать интересный рассказ экскурсовода, великолепные виды на Черное море, Крымские горы и уникальные достопримечательности Крыма. 👌Первая большая остановка- Алупка. Знаменитый Воронцовский дворец- роскошное творение архитектуры 19 века, с подлинными внутренними интерьерами, где соединились традиции Востока и Запада. Воронцовский дворец- это резиденция богатства и знатности. Смелая, необычная планировка и оригинальные архитектурные решения сделали этот дворец жемчужиной Южного берега Крыма. По желанию Вы можете посетить внутренние покои дворца. (30 минут) Дворец расположен в окружении парка в английском стиле. Это настоящая жемчужина с водопадами, гротами, фонтанами, озерами и диковинными растениями. В сопровождении экскурсовода по этому чудесному парку погуляете и Вы. (всего отдых на территории Воронцовского дворца около 2 часов) 👌 После осмотра Воронцовского дворца и экскурсии по парку, мы переезжаем в другой Южнобережный поселок- Гаспра. Вам предстоит знакомство с самым маленьким дворцом Южного берега- замком Ласточкино гнездо на Аврориной скале. (20 мин. со смотровой площадки) 👌Ливадия. Нас ждет встреча с Ливадийским дворцом- летней резиденцией трех поколений российских императоров. Белоснежный, грациозный дворец, среди роскошного парка - свидетель великих исторических событий. На территории - памятник "Большой тройке", Александру III и императрице Марии Александровне. Рядом с дворцом находится Крестовоздвиженская домовая церковь семьи Романовых, где отпевали Александра III, где император Николай II присягал на верность престолу, а его невеста принимала православие. (около 2х часов) 👌 Ялта - город счастья. Вас ждет прогулка по самой красивой набережной Крыма и знакомство с ее достопримечательностями. Вы так же можете совершить красивую морскую прогулку к Ласточкиному гнезду и обратно. С борта экскурсионного теплохода перед Вами откроются великолепные виды на ялтинский амфитеатр, южнобережные дворцы Воронцовский, Ливадийский, Чаир, Дюльбер, Харакс, Кичкине, Ласточкино гнездо, величественную гору Ай- Петри, живописные приморские поселки. (1ч. 20 мин.) Общее время отдыха в Ялте около 2 часов. 👌Время возвращения в Севастополь к 18-19 часам. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 9 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: Сбор за 20 минут до начала экскурсии. Регистрация. Экскурсия авто- пешеходная. Степень сложности- легкая. Возрастных ограничений нет. Иметь удобную обувь, головной убор.

Каждый день. Начало в 8.30 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Воронцовский дворец

Ливадийский дворец

Ласточкино гнездо (см. пл.)

Морская прогулка (по желанию)

Ялта. Набережная Что включено Трансфер по экскурсионному маршруту. Автобус с кондиционером под управлением опытного водителя.

Сертифицированный экскурсовод

Экскурсия по парку Воронцовского дворца.

Экскурсия по парку Ливадийского дворца Что не входит в цену Питание

Покупка сувениров

Входные билеты: Воронцовский дворец 500/250р., Ливадийский дворец 600/300./n

Морская прогулка: 1500/1000р. Где начинаем и завершаем? Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета. Голубой зонт Завершение: Севастополь, пл. Нахимова Когда и сколько длится? Когда: Каждый день. Начало в 8.30 Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Важная информация Сбор за 20 минут до начала экскурсии. Регистрация

Экскурсия авто - пешеходная

Степень сложности - легкая

Возрастных ограничений нет

Иметь удобную обувь, головной убор Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.