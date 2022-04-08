Золотое кольцо Севастополя

Мы отправимся на прогулку по Золотому кольцу Севастополя

Групповая
Мы отправимся на прогулку по Золотому кольцу Севастополя.

Увидим визитные карточки города, Центральный городской холм и его достопримечательности, мемориал Славы на мысе Хрустальный.

Посетим музей-заповедник «Херсонес Таврический».
Золотое кольцо Севастополя
Золотое кольцо Севастополя
Золотое кольцо Севастополя
Золотое кольцо Севастополя
Золотое кольцо Севастополя
Золотое кольцо Севастополя
Золотое кольцо Севастополя

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Нахимова
  • Графская Пристань
  • Центральный городской холм
  • Башня ветров
  • Владимирский собор-усыпальница адмиралов
  • Собор святых Апостолов Петра и Павла
  • Памятник Кириллу и Мефодию
  • Музей-заповедник «Херсонес Таврический»
  • Место крещения князя Владимира
  • Мемориал Славы на мысе Хрустальный
  • Панорама «Оборона Севастополя 1854-55гг» (посещение по желанию)
Зебра рекомендует!

Что вас ждет

Площадь Нахимова: Графская пристань, Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям — визитные карточки города. Центральный городской холм и его достопримечательности: Петропавловский собор, Башня ветров.
Посещение Владимирского собора-усыпальницы адмиралов. Мемориал Славы на мысе Хрустальный. Посещение музея-заповедника Крыма — «Херсонес Таврический». Осмотр Владимирского собора в Херсонесе. По желанию посещение Панорамы «Оборона Севастополя 1854-55 гг».
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортно-экскурсионное обслуживание,
  • услуги аттестованного гида-экскурсовода,
  • сопровождение по всему маршруту экскурсии.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты: Херсонес 400 руб., Панорама 500 руб.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Услуги аттестованного гида-экскурсовода
  • Сопровождение по всему маршруту экскурсии
Что не входит
  • Входные билеты: Херсонес 400 руб.
  • Панорама 500 руб
Место начала и завершения?
Пл. Нахимова, д. 3
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно: 9:30,11:00,12:30,14:00,15:30.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно: 9:30,11:00,12:30,14:00,15:30.

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👥Групповые🚌На автобусе🏛История и архитектура

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