Панорама «Оборона Севастополя 1854-55гг» (посещение по желанию)
Зебра рекомендует!
Что вас ждет
Площадь Нахимова: Графская пристань, Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям — визитные карточки города. Центральный городской холм и его достопримечательности: Петропавловский собор, Башня ветров.
Посещение Владимирского собора-усыпальницы адмиралов. Мемориал Славы на мысе Хрустальный. Посещение музея-заповедника Крыма — «Херсонес Таврический». Осмотр Владимирского собора в Херсонесе. По желанию посещение Панорамы «Оборона Севастополя 1854-55 гг».
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
транспортно-экскурсионное обслуживание,
услуги аттестованного гида-экскурсовода,
сопровождение по всему маршруту экскурсии.
Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты: Херсонес 400 руб., Панорама 500 руб.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортно-экскурсионное обслуживание
Услуги аттестованного гида-экскурсовода
Сопровождение по всему маршруту экскурсии
Что не входит
Входные билеты: Херсонес 400 руб.
Панорама 500 руб
Место начала и завершения?
Пл. Нахимова, д. 3
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно: 9:30,11:00,12:30,14:00,15:30.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно: 9:30,11:00,12:30,14:00,15:30.
Виктория — ваш гид в Севастополе
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