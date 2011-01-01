Маршрут: Бухта Ласпи (см. пл. ) — Форосская церковь ⛪ (см. пл. ) — Воронцовский дворец — парк 🌳 — Ливадийский дворец — замок 🏰 Ласточкино гнездо (см. пл. ) — морская прогулка 👣 в Ялту — отдых на набережной в Ялте.

Церковь Воскресения Христова

Высоко над Форосом на Красной скале, на высоте 427 м над уровнем моря 🌊 стоит церковь Воскресения Христова. Возведена она была в 1892 году в византийском стиле на деньги чайного магната Кузнецова. Построена она в память о событиях 1888 года на станции Борки, где потерпел крушение поезд царской семьи. Александр III и его близкие остались невредимы, и в честь этого события по всей России шли благодарственные молебны и возводились церкви. Проект храма Воскресения Христова был составлен в формах древнерусской архитектуры академиком Н. М. Чагиным. Для оформления интерьеров были приглашены известные живописцы А. Корзухин и К. Маковский.

Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 развития курорта Симеиз, основание которого относится к началу ХХ века.

Воронцовский дворец

Почти в центре Алупки среди зелени старинного парка возвышается величественный Воронцовский дворец – уникальный памятник архитектуры первой половины XIX в. Построенный в эпоху романтизма, он поражает ярким своеобразием архитектурных форм. Этот единственный в мире диабазовый дворец удачно сочетает два стиля: английскую готику и восточную архитектуру.

Оригинальная планировка, интересное стилевое решение каждого из корпусов, мастерство, с которым выложены стены и, наконец, отделка внутренних помещений — всё это восхищает уже не одно поколение любителей прекрасного. При этом был настолько искусно использован рельеф местности, что, кажется, дворец вырастает из окружающей природы. Дворец строился как летняя резиденция видного государственного деятеля России, генерал-губернатора Новороссийского края М. С. Воронцова (1782-1856). Дворец был построен по проекту английского архитектора Эдуарда Блора. Впоследствии он был придворным архитектором Георга IV, затем королевы Виктории.

Входящие в комплекс дворца здания насчитывают, включая подсобные помещения, около 150 комнат. Их богатое внутреннее убранство не уступает внешнему облику дворца. Интерьеры украшают лепнина, резьба по дереву, живописные полотна, изделия из бронзы и малахита, мраморные скульптуры. Украшением дворца является зимний сад, в котором собраны редкие экзотические растения. Знаменитый Алупкинский (Воронцовский) дворец-главный исторический памятник, создавший популярность и славу городу Алупке.

Ливадийский дворец-музей

Летняя резиденция последнего российского императора Николая II в Ливадии, небольшом пригороде Ялты, известна на весь мир не только своей чудесной архитектурой, но и богатой историей. В 1860 году удельное ведомство выкупило у семьи Потоцких усадьбу с парком в окрестностях Ялты. Новой хозяйкой этих земель стала супруга Александра II императрица Мария Александровна. Вскоре здесь была построена летняя резиденция императорской семьи.

Ливадийское имение стало излюбленным местом отдыха для нескольких поколений Романовых — здесь отдыхали семьи Александра II, Александра III, Николая II. Ливадийский дворец сооружен в 1910-1911 гг. по проекту архитектора Н. П. Краснова в стиле итальянского Ренессанса. В Ливадийский дворцовый ансамбль, помимо Большого дворца, входят свитский корпус, дворец министра двора барона Фредерикса, дворцовая церковь во имя Воздвижения Честного Креста, построенная в 1872 г. и Итальянский дворик. Дворец отличается роскошью и внутренних интерьеров, причем каждая из 58 комнат неповторима, выполнена в своем, оригинальном, стиле.

Ласточкино гнездо

Во время экскурсии вы полюбуетесь со смотровой площадки нижней южнобережной дороги замком Ласточкино гнездо, всемирно известным памятником архитектуры, построенным по проекту архитектора А. В. Шервуда в 1911-1912гг. для немецкого барона Штейнгеля. Крохотный дворец стоит на одном из выступов мыса Ай-Тодор — отвесной скале Аврора, на краю 40-метрового обрыва.

В 1914 году в замке был открыт ресторан. Миниатюрный замок перенес сильное землетрясение 1927 г. В 1970-х годах замок отреставрировали и укрепили бетоном. Сегодня в «Ласточкином гнезде» располагается одноименный ресторан. Знаменитый миниатюрный дворец является своеобразной визитной карточкой Крыма — вид его вдохновляет художников и фотографов, воссоздающих и запечатлевающих романтический пейзаж на фоне моря и скал.

Морская прогулка в Ялту

Путешествие от замка Ласточкино гнездо в Ялту продолжиться на катере. Во время этой экскурсии Вы познакомитесь с достопримечательностями 🏛️ Ялты — некоронованной столицей ⭐️ Крыма, одного из самых красивых 🤩 городов Европы, напоминающей своими природно-архитектурными очертаниями итальянский Неаполь.

Экскурсия заканчивается на набережной Ялты, где у вас будет свободное время. Вы сможете погулять по набережной, отдохнуть на пляже, пообедать в одном из многочисленных кафе, посетить вернисаж, аттракционы, мини-фуникулере и прочее. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.