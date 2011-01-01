  1. Россия
  2. Экскурсии

Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту

3.6
7 отзывов
Визит_Крым
Визит_Крым – Гид из Севастополя
Еще несколько веков назад Крым облюбовали члены императорской семьи и представители знатных родов.

Постепенно на берегу Черного моря 🌊 стали появляться дворцы с удивительными садами.

С нами вы отправитесь в путешествие по самым красивым дворцам на южном берегу Крыма.

Мы заглянем в резиденцию одной из самых богатых семей — Воронцовский дворец, прогуляемся по «греческой» усадьбе семьи Романовых — Ливадийский дворец и насладимся открыточными видами замка Ласточкино гнездо.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 400 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту

Что вы увидите

  • Бухта Ласпи (см. пл. )
  • Форосская церковь (см. пл. )
  • Воронцовский дворец и парк
  • Ливадийский дворец
  • Замок Ласточкино гнездо (см. пл. )
  • Морская прогулка в Ялту
  • Отдых на набережной в Ялте
Маршрут: Бухта Ласпи (см. пл. ) — Форосская церковь ⛪ (см. пл. ) — Воронцовский дворец — парк 🌳 — Ливадийский дворец — замок 🏰 Ласточкино гнездо (см. пл. ) — морская прогулка 👣 в Ялту — отдых на набережной в Ялте.
Церковь Воскресения Христова
Высоко над Форосом на Красной скале, на высоте 427 м над уровнем моря 🌊 стоит церковь Воскресения Христова. Возведена она была в 1892 году в византийском стиле на деньги чайного магната Кузнецова. Построена она в память о событиях 1888 года на станции Борки, где потерпел крушение поезд царской семьи. Александр III и его близкие остались невредимы, и в честь этого события по всей России шли благодарственные молебны и возводились церкви. Проект храма Воскресения Христова был составлен в формах древнерусской архитектуры академиком Н. М. Чагиным. Для оформления интерьеров были приглашены известные живописцы А. Корзухин и К. Маковский.
Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 развития курорта Симеиз, основание которого относится к началу ХХ века.
Воронцовский дворец
Почти в центре Алупки среди зелени старинного парка возвышается величественный Воронцовский дворец – уникальный памятник архитектуры первой половины XIX в. Построенный в эпоху романтизма, он поражает ярким своеобразием архитектурных форм. Этот единственный в мире диабазовый дворец удачно сочетает два стиля: английскую готику и восточную архитектуру.
Оригинальная планировка, интересное стилевое решение каждого из корпусов, мастерство, с которым выложены стены и, наконец, отделка внутренних помещений — всё это восхищает уже не одно поколение любителей прекрасного. При этом был настолько искусно использован рельеф местности, что, кажется, дворец вырастает из окружающей природы. Дворец строился как летняя резиденция видного государственного деятеля России, генерал-губернатора Новороссийского края М. С. Воронцова (1782-1856). Дворец был построен по проекту английского архитектора Эдуарда Блора. Впоследствии он был придворным архитектором Георга IV, затем королевы Виктории.
Входящие в комплекс дворца здания насчитывают, включая подсобные помещения, около 150 комнат. Их богатое внутреннее убранство не уступает внешнему облику дворца. Интерьеры украшают лепнина, резьба по дереву, живописные полотна, изделия из бронзы и малахита, мраморные скульптуры. Украшением дворца является зимний сад, в котором собраны редкие экзотические растения. Знаменитый Алупкинский (Воронцовский) дворец-главный исторический памятник, создавший популярность и славу городу Алупке.
Ливадийский дворец-музей
Летняя резиденция последнего российского императора Николая II в Ливадии, небольшом пригороде Ялты, известна на весь мир не только своей чудесной архитектурой, но и богатой историей. В 1860 году удельное ведомство выкупило у семьи Потоцких усадьбу с парком в окрестностях Ялты. Новой хозяйкой этих земель стала супруга Александра II императрица Мария Александровна. Вскоре здесь была построена летняя резиденция императорской семьи.
Ливадийское имение стало излюбленным местом отдыха для нескольких поколений Романовых — здесь отдыхали семьи Александра II, Александра III, Николая II. Ливадийский дворец сооружен в 1910-1911 гг. по проекту архитектора Н. П. Краснова в стиле итальянского Ренессанса. В Ливадийский дворцовый ансамбль, помимо Большого дворца, входят свитский корпус, дворец министра двора барона Фредерикса, дворцовая церковь во имя Воздвижения Честного Креста, построенная в 1872 г. и Итальянский дворик. Дворец отличается роскошью и внутренних интерьеров, причем каждая из 58 комнат неповторима, выполнена в своем, оригинальном, стиле.
Ласточкино гнездо
Во время экскурсии вы полюбуетесь со смотровой площадки нижней южнобережной дороги замком Ласточкино гнездо, всемирно известным памятником архитектуры, построенным по проекту архитектора А. В. Шервуда в 1911-1912гг. для немецкого барона Штейнгеля. Крохотный дворец стоит на одном из выступов мыса Ай-Тодор — отвесной скале Аврора, на краю 40-метрового обрыва.
В 1914 году в замке был открыт ресторан. Миниатюрный замок перенес сильное землетрясение 1927 г. В 1970-х годах замок отреставрировали и укрепили бетоном. Сегодня в «Ласточкином гнезде» располагается одноименный ресторан. Знаменитый миниатюрный дворец является своеобразной визитной карточкой Крыма — вид его вдохновляет художников и фотографов, воссоздающих и запечатлевающих романтический пейзаж на фоне моря и скал.
Морская прогулка в Ялту
Путешествие от замка Ласточкино гнездо в Ялту продолжиться на катере. Во время этой экскурсии Вы познакомитесь с достопримечательностями 🏛️ Ялты — некоронованной столицей ⭐️ Крыма, одного из самых красивых 🤩 городов Европы, напоминающей своими природно-архитектурными очертаниями итальянский Неаполь.
Экскурсия заканчивается на набережной Ялты, где у вас будет свободное время. Вы сможете погулять по набережной, отдохнуть на пляже, пообедать в одном из многочисленных кафе, посетить вернисаж, аттракционы, мини-фуникулере и прочее. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи, объекты посещения
  • Услуги гида-переводчика
  • Личные расходы (сувениры, напитки, обед)
Начало
🚩 пл. Нахимова, Севастополь
Место завершения
🏁 По договорённости
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Визит_Крым
Визит_Крым
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

7 отзывов оставили туристы

Визит_Крым проводит ещё 5 экскурсий

Сити-тур «Севастопольский экспресс»
600
3.5 часа
Сити-тур «Севастопольский экспресс»
33 отзыва
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
700
4 часа
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
19 отзывов
Балаклава и Фиолент
900
6 часов
Балаклава и Фиолент
12 отзывов
Ода виноградной лозе: Массандра и музей виноделия.
1 500
8 часов
Ода виноградной лозе: Массандра и музей виноделия.
2 отзыва
Императорские дворцы Крыма
1 400
8 часов
Императорские дворцы Крыма
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Храм Солнца — место силы в Крымских горах
650
7 часов
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
22 отзыва
Секретные места вулкана Фиолент
5 500
3 часа
Секретные места вулкана Фиолент
22 отзыва
Через горы Крыма к морю!
850
9 часов
Через горы Крыма к морю!
15 отзывов
Тайны городского холма Севастополя
2 000
2 часа
Тайны городского холма Севастополя
14 отзывов
Полёт на параплане с инструктором в Каче, Строгоновке (15 мин)
3 500
0.15 час
Полёт на параплане с инструктором в Каче, Строгоновке (15 мин)
12 отзывов
Морской турист: Балаклава, Фиолент и окрестности
1 000
5 часов
Морской турист: Балаклава, Фиолент и окрестности
10 отзывов