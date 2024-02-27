Описание

Что вас ожидает Во время экскурсии мы на машине посетим знаменитые места города. Из нашего рассказа вы узнаете много фактов, которые в обычной экскурсии вы не услышите. Это касается достопримечательностей, которые показывают в Севастополе, таких как Петропавловский собор, Владимирский собор, Матросский бульвар. Мы остановимся на главном мемориале Великой Второй обороны города, доедем до 11 батареи, покажем Мемориальное кладбище, проедем по всему центру города. Вы увидите 4-ый бастион, описанный Львом Толстым в «Севастопольских рассказах». На Графской пристани и площади Нахимова услышите необычные истории о памятнике затопленным кораблям и адмирале Нахимове. Из исторического центра мы отправимся на Малахов курган и Сапун-Гору — места героических сражений и в Крымскую, и в Великую Отечественную войны. У нас запланирована остановка на бастионе №1, который входил в оборонительную линию Севастополя во время Крымской войны, здесь мы увидим панораму Большой Севастопольской бухты с двумя оборонительными фортами — Константиновская и Михайловская береговые батареи. Братское кладбище на Северной стороне Севастополя со Свято-Никольским собором, военные корабли Черноморского флота, здание бывшего Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища, судоремонтный завод Черноморского флот и створные маяки. Здесь я расскажу и покажу, как на Севастополь шли танки Манштейна, как проходила оборона и что происходило при освобождение города в 1944 году.