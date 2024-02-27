Две войны Севастополя
Места сражений, судьбы и мифы Крымской и Великой Отечественной. Две войны Севастополя — огромная глава в биографии нашего города. Я увлеченно изучаю ее и люблю раскрывать город через военную историю.
На этой экскурсии вы услышите трагические и в то же время интересные сюжеты, развенчаете мифы и узнаете о людях, участниках военных событий.
На этой экскурсии вы услышите трагические и в то же время интересные сюжеты, развенчаете мифы и узнаете о людях, участниках военных событий.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Петропавловский собор
- Владимирский собор
- Матросский бульвар
- Мемориал в честь героев второй обороны Севастополя
- 11-я береговая батарея
- Мемориальное кладбище
- 4ый Бастион
- Графская пристань
- Площадь Нахимова
- Малахов курган
- Сапун-Гора
- Бастион №1
- Панорама Большой Севастопольской бухты с двумя оборонительными фортами — Константиновская и Михайловская береговые батареи.
- Братское кладбище и Свято-Никольский храм
- Военные корабли Черноморского флота
- Здание бывшего Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища
- Судоремонтный завод Черноморского флота
- Створные маяки
Описание
Что вас ожидает Во время экскурсии мы на машине посетим знаменитые места города. Из нашего рассказа вы узнаете много фактов, которые в обычной экскурсии вы не услышите. Это касается достопримечательностей, которые показывают в Севастополе, таких как Петропавловский собор, Владимирский собор, Матросский бульвар. Мы остановимся на главном мемориале Великой Второй обороны города, доедем до 11 батареи, покажем Мемориальное кладбище, проедем по всему центру города. Вы увидите 4-ый бастион, описанный Львом Толстым в «Севастопольских рассказах». На Графской пристани и площади Нахимова услышите необычные истории о памятнике затопленным кораблям и адмирале Нахимове. Из исторического центра мы отправимся на Малахов курган и Сапун-Гору — места героических сражений и в Крымскую, и в Великую Отечественную войны. У нас запланирована остановка на бастионе №1, который входил в оборонительную линию Севастополя во время Крымской войны, здесь мы увидим панораму Большой Севастопольской бухты с двумя оборонительными фортами — Константиновская и Михайловская береговые батареи. Братское кладбище на Северной стороне Севастополя со Свято-Никольским собором, военные корабли Черноморского флота, здание бывшего Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища, судоремонтный завод Черноморского флот и створные маяки. Здесь я расскажу и покажу, как на Севастополь шли танки Манштейна, как проходила оборона и что происходило при освобождение города в 1944 году.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Посещение платных музеев и выставок
- Место начала и завершения?
- Площадь Суворова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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