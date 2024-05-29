1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по Севастополю: Сапун-гора, Малахов курган и другие знаковые места
Познакомьтесь с Севастополем за три часа! Главные достопримечательности, исторические места и панорамные виды ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно: 11:00,13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Расписание: По субботам в 08:15
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Севастополь - город, достойный поклонения
Начало: Площадь Нахимова, городская доска почета
Расписание: Суббота и Воскресенье с 9.00 до 17.00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Другая Балаклава: модный маршрут и точки притяжения
Туристическая фирма «Зебра» предлагает насыщенную экскурсию по Балаклаве. Посетите Шампанерию, подземный музей и отправьтесь на морскую прогулку
Начало: Пл. Нахимова, д 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Начало: Площадь Суворова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Сити-тур Севастопольский экспресс: путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Севастополя, от Малахова кургана до Херсонеса Таврического, в увлекательной групповой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Незаслуженно забытая: северная сторона Севастополя
Начало: Площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024Лучше некуда…. 😄🙏👍
- ООксана17 мая 2024Первый раз мы посетили Севастополь, экскурсию проводил Роман. Все слова благодарности, которые существуют в русском языке мы адресуем ему от
- ИИрина13 мая 2024Экскурсия и гиды очень понравились. Люди знающие историю и влюблённые в свой город. Спасибо за интересную экскурсию.
- ООльга9 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсоводы очень увлечённые и знающие истории свой город люди. Получили даже больше, чем ожидали
- ППолина2 мая 2024Всем добрый день. Давно собирались посетить Крым. Как то все не получалось. Решили поехать в конце апреля. Последний день отпуска
- BBetont231 августа 2023Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулкаЭкскурсия нам очень понравилась. Виктория отличный водитель, собеседник, экскурсовод. Были всей семьёй. Однозначно рекомендую
- ССыромятников27 августа 2023Все очень понравилось! Виды потрясающие, гид отличный! Местами было сложновато идти, а в целом все супер!
- ООльга16 августа 2023Наше путешествие началось ещё задолго до самого путешествия, сначала со мной созвонился гид, это Алексей, уточнил идём, кто идёт, возраст,
- ННикита13 августа 2023Пеший поход по изумрудному каньону очень увлекателен. Как и написано в описании, сы поднимались по горам и переходили реку в брод. Советую все посетить данное место.
- ННадежда11 августа 2023Легендарные батареи Севастополя: Михайловский бастион и 30-я бронебашеннаяОчень понравилась экскурсия проведённая экскурсоводом Павлом. Кроме Сапун-горы мы посетили Малахов курган. Кто интересуется историей нашей страны, историей г. Севастополь советуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Военные»
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