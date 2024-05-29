Военные экскурсии в Севастополе

Найдено 8 экскурсий в категории «Военные» в Севастополе, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая обзорная экскурсия по Севастополю
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
10 отзывов
Групповая экскурсия по Севастополю: Сапун-гора, Малахов курган и другие знаковые места
Познакомьтесь с Севастополем за три часа! Главные достопримечательности, исторические места и панорамные виды ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно: 11:00,13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
1 200 за человека
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
24 отзыва
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Расписание: По субботам в 08:15
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
1 600 за человека
Севастополь - город, достойный поклонения
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Севастополь - город, достойный поклонения
Начало: Площадь Нахимова, городская доска почета
Расписание: Суббота и Воскресенье с 9.00 до 17.00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000 за всё до 4 чел.
Другая Балаклава: модный маршрут и точки притяжения
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
2 отзыва
Другая Балаклава: модный маршрут и точки притяжения
Туристическая фирма «Зебра» предлагает насыщенную экскурсию по Балаклаве. Посетите Шампанерию, подземный музей и отправьтесь на морскую прогулку
Начало: Пл. Нахимова, д 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 500 за человека
Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Начало: Площадь Суворова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 3 чел.
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Сити-тур Севастопольский экспресс
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
71 отзыв
Сити-тур Севастопольский экспресс: путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Севастополя, от Малахова кургана до Херсонеса Таврического, в увлекательной групповой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 000 за человека
Незаслуженно забытая: северная сторона Севастополя
Индивидуальная
6 часов
Незаслуженно забытая: северная сторона Севастополя
Начало: Площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Севастополю
    Лучше некуда…. 😄🙏👍
  • О
    Оксана
    17 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Севастополю
    Первый раз мы посетили Севастополь, экскурсию проводил Роман. Все слова благодарности, которые существуют в русском языке мы адресуем ему от
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    чистого сердца. Всё доступно,интересно и лёгкое человеческое отношение к нам, как туристам. Приедем ещё и обязательно обратимся к вам по поводу экскурсий. Спасибо вам, севастопольцы за тёплый приём.

  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Две войны Севастополя. Люди, события, виды
    Экскурсия и гиды очень понравились. Люди знающие историю и влюблённые в свой город. Спасибо за интересную экскурсию.
  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Две войны Севастополя. Люди, события, виды
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсоводы очень увлечённые и знающие истории свой город люди. Получили даже больше, чем ожидали
  • П
    Полина
    2 мая 2024
    Две войны Севастополя. Люди, события, виды
    Всем добрый день. Давно собирались посетить Крым. Как то все не получалось. Решили поехать в конце апреля. Последний день отпуска
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    оставили на осмотр Севастополя. Нам очень повезло, что гидами оказались профи с большой буквы - Манита и Юрий, тактичные, внимательные и живущие тем, что делают. За почти пять часов экскурсии они показали обзорную пешеходную и автомобильную экскурсию многих исторических и знаменитых памятников. Манита и Юрий очень грамотно рассказывали об исторических событиях Крымской войны и оккупации немцами. Они знают всю историю Севастополя. Мы так благодарны им за изумительную познавательную экскурсию по Севастополю, что решили еще вернуться и только к ним. Друзьям и знакомым будем советовать только их. Манита и Юрий спасибо огромное за экскурсию. Полина и Виктор Рязань.

  • B
    Betont2
    31 августа 2023
    Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
    Экскурсия нам очень понравилась. Виктория отличный водитель, собеседник, экскурсовод. Были всей семьёй. Однозначно рекомендую
  • С
    Сыромятников
    27 августа 2023
    Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
    Все очень понравилось! Виды потрясающие, гид отличный! Местами было сложновато идти, а в целом все супер!
  • О
    Ольга
    16 августа 2023
    Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
    Наше путешествие началось ещё задолго до самого путешествия, сначала со мной созвонился гид, это Алексей, уточнил идём, кто идёт, возраст,
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    после этого дана полная инструкция сколько воды взять с собой, сто надеть, где встречаемся. Потом ещё раз был звонок перед походом. Ну а дальше сам поход шёл вдоль речки Чёрная. Маршрут сказочно необыкновенно красивый, особенно под рассказы Алексея, он правильно расставлял акценты, где остановиться для лучших фото, помогал фотографироваться. Спасибо Алексе

  • Н
    Никита
    13 августа 2023
    Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
    Пеший поход по изумрудному каньону очень увлекателен. Как и написано в описании, сы поднимались по горам и переходили реку в брод. Советую все посетить данное место.
  • Н
    Надежда
    11 августа 2023
    Легендарные батареи Севастополя: Михайловский бастион и 30-я бронебашенная
    Очень понравилась экскурсия проведённая экскурсоводом Павлом. Кроме Сапун-горы мы посетили Малахов курган. Кто интересуется историей нашей страны, историей г. Севастополь советуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Военные»

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  1. Большая обзорная экскурсия по Севастополю
  2. Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
  3. Севастополь - город, достойный поклонения
  4. Другая Балаклава: модный маршрут и точки притяжения
  5. Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Сапун
  2. Херсонес Таврический
  3. Мыс Фиолент
  4. Пещеры «Таврида»
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Чуфут-Кале
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Военные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 000 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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