  1. Россия
  2. Экскурсии

Янтарь и яхонт винограда

Визит_Крым
Визит_Крым – Гид из Севастополя
Маршрут экскурсии 🧭 проходит по самому живописному участку Южного берега Крыма.

Вы увидите великолепные долины юго-западной части полуострова, поднимитесь на Ласпинский перевал (304 м над у.

м.

), на одной из скал которого оборудована смотровая площадка, побываете на знаменитой горе Кошка (260 м над у.

м.

), полюбуетесь курортными поселками ЮБК.

В программе: Бухта Ласпи (см.

пл.

), Воронцовский парк 🌳, дегустация массандровских вин, осмотр замка Ласточкино гнездо, морская прогулка 👣 в Ялту, отдых на набережной Ялты.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🍀На природе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Янтарь и яхонт винограда
Янтарь и яхонт винограда

Что вы увидите

  • Бухта Ласпи (см. пл. )
  • Воронцовский парк
  • Дегустация массандровских вин
  • Осмотр замка Ласточкино гнездо
  • Морская прогулка в Ялту
  • Отдых на набережной Ялты
Воронцовский парк 🌳 в Алупке
В Алупке познакомитесь со знаменитым Воронцовским парком. Парк является памятником садово-паркового искусства национального значения. Парк заложен в первой половине XIX века немецким садовником К. Кебахом, занимает площадь 40 га. Богатое разнообразие экзотических и реликтовых деревьев перемежается с водными каскадами, фонтанами, прудами.
Парк составляет единый ансамбль с Воронцовским дворцом. В парке насчитывается около 200 экзотических древесно-кустарниковых видов, разновидностей и садовых форм. Он буквально насыщен природными изюминками: суровыми каменными хаосами и зеркальными прудами, фрагментами природного южнобережного леса и группами прекрасных иноземных деревьев.
Дегустация
Экскурсию продолжит посещение дегустационного зала массандровских вин. Широкую известность массандровские вина получили давно. На всех международных дегустациях и конкурсах они неизменно отмечаются высокими наградами, а знаменитый белый мускат Красного камня дважды получал «Гран-при».
Здесь находится одно из самых крупных хозяйств «Массандры», а винные подвалы построены еще графом Воронцовым в середине XIX века. В них проводятся отличные дегустации. Безусловно, надо попробовать Столовое красное «Алушта», наиболее близкое к классическим винам Бордо. Новинками завода являются Каберне и Семильон. Каберне — отличное красное сухое вино 🍷. Оно имеет терпкий, пряный вкус. Каберне обладает ярко выраженным лечебными свойствами. Превосходные вина «Массандры» — это поистине изящные напитки, вполне сравнимые с произведениями искусства.
Ласточкино гнездо
Во время экскурсии 🧭 вы полюбуетесь со смотровой площадки нижней южнобережной дороги замком Ласточкино гнездо, всемирно известным памятником архитектуры, построенным по проекту архитектора А. В. Шервуда в 1911-1912гг. для немецкого барона Штейнгеля. Крохотный дворец стоит на одном из выступов мыса Ай-Тодор — отвесной скале Аврора, на краю 40-метрового обрыва.
В 1914 году в замке был открыт ресторан. Миниатюрный замок 🏰 перенес сильное землетрясение 1927 г. В 1970-х годах замок отреставрировали и укрепили бетоном. Сегодня в «Ласточкином гнезде» располагается одноименный ресторан. Знаменитый миниатюрный дворец является своеобразной визитной карточкой Крыма — вид его вдохновляет художников и фотографов, воссоздающих и запечатлевающих романтический пейзаж на фоне моря 🌊 и скал.
Морская прогулка 👣 в Ялту
Путешествие от замка Ласточкино гнездо в Ялту продолжиться на катере, Вы увидите необыкновенно красивое 🤩 Ялтинское побережье. Во время этой экскурсии Вы познакомитесь с достопримечательностями 🏛️ Ялты — некоронованной столицей ⭐️ Крыма, одного из самых красивых городов Европы, напоминающей своими природно-архитектурными очертаниями итальянский Неаполь.. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи, объекты посещения
  • Услуги гида-переводчика
  • Личные расходы (сувениры, напитки, обед)
Начало
🚩 пл. Нахимова, Севастополь
Место завершения
🏁 По договоренности
Янтарь и яхонт винограда
Янтарь и яхонт винограда
Янтарь и яхонт винограда
Янтарь и яхонт винограда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Визит_Крым
Визит_Крым
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Визит_Крым проводит ещё 6 экскурсий

Сити-тур «Севастопольский экспресс»
700
3.5 часа
Сити-тур «Севастопольский экспресс»
37 отзывов
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
700
4 часа
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
20 отзывов
Балаклава и Фиолент
900
6 часов
Балаклава и Фиолент
14 отзывов
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
1 400
8 часов
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
7 отзывов
Ода виноградной лозе: Массандра и музей виноделия.
1 500
8 часов
Ода виноградной лозе: Массандра и музей виноделия.
2 отзыва
Императорские дворцы Крыма
1 400
8 часов
Императорские дворцы Крыма
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Храм Солнца — место силы в Крымских горах
650
7 часов
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
22 отзыва
Секретные места вулкана Фиолент
5 500
3 часа
Секретные места вулкана Фиолент
22 отзыва
Через горы Крыма к морю!
850
9 часов
Через горы Крыма к морю!
15 отзывов
Тайны городского холма Севастополя
2 000
2 часа
Тайны городского холма Севастополя
15 отзывов
Полёт на параплане с инструктором в Каче, Строгоновке (15 мин)
3 500
0.15 час
Полёт на параплане с инструктором в Каче, Строгоновке (15 мин)
12 отзывов
Морской турист: Балаклава, Фиолент и окрестности
1 000
5 часов
Морской турист: Балаклава, Фиолент и окрестности
11 отзывов