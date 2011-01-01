Воронцовский парк 🌳 в Алупке

В Алупке познакомитесь со знаменитым Воронцовским парком. Парк является памятником садово-паркового искусства национального значения. Парк заложен в первой половине XIX века немецким садовником К. Кебахом, занимает площадь 40 га. Богатое разнообразие экзотических и реликтовых деревьев перемежается с водными каскадами, фонтанами, прудами.

Парк составляет единый ансамбль с Воронцовским дворцом. В парке насчитывается около 200 экзотических древесно-кустарниковых видов, разновидностей и садовых форм. Он буквально насыщен природными изюминками: суровыми каменными хаосами и зеркальными прудами, фрагментами природного южнобережного леса и группами прекрасных иноземных деревьев.

Дегустация

Экскурсию продолжит посещение дегустационного зала массандровских вин. Широкую известность массандровские вина получили давно. На всех международных дегустациях и конкурсах они неизменно отмечаются высокими наградами, а знаменитый белый мускат Красного камня дважды получал «Гран-при».

Здесь находится одно из самых крупных хозяйств «Массандры», а винные подвалы построены еще графом Воронцовым в середине XIX века. В них проводятся отличные дегустации. Безусловно, надо попробовать Столовое красное «Алушта», наиболее близкое к классическим винам Бордо. Новинками завода являются Каберне и Семильон. Каберне — отличное красное сухое вино 🍷. Оно имеет терпкий, пряный вкус. Каберне обладает ярко выраженным лечебными свойствами. Превосходные вина «Массандры» — это поистине изящные напитки, вполне сравнимые с произведениями искусства.

Ласточкино гнездо

Во время экскурсии 🧭 вы полюбуетесь со смотровой площадки нижней южнобережной дороги замком Ласточкино гнездо, всемирно известным памятником архитектуры, построенным по проекту архитектора А. В. Шервуда в 1911-1912гг. для немецкого барона Штейнгеля. Крохотный дворец стоит на одном из выступов мыса Ай-Тодор — отвесной скале Аврора, на краю 40-метрового обрыва.

В 1914 году в замке был открыт ресторан. Миниатюрный замок 🏰 перенес сильное землетрясение 1927 г. В 1970-х годах замок отреставрировали и укрепили бетоном. Сегодня в «Ласточкином гнезде» располагается одноименный ресторан. Знаменитый миниатюрный дворец является своеобразной визитной карточкой Крыма — вид его вдохновляет художников и фотографов, воссоздающих и запечатлевающих романтический пейзаж на фоне моря 🌊 и скал.

Морская прогулка 👣 в Ялту

Путешествие от замка Ласточкино гнездо в Ялту продолжиться на катере, Вы увидите необыкновенно красивое 🤩 Ялтинское побережье. Во время этой экскурсии Вы познакомитесь с достопримечательностями 🏛️ Ялты — некоронованной столицей ⭐️ Крыма, одного из самых красивых городов Европы, напоминающей своими природно-архитектурными очертаниями итальянский Неаполь.. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.