Незабываемая экскурсия по городу морской славы откроет для вас героический Севастополь! Он пропитан духом масштабных исторических событий и каждый архитектурный объект здесь связан с воспоминаниями прошлых дней.
Описание экскурсииБелокаменный Севастополь расположился на берегу Черного моря и привлекает не только своей красотой. Вы погрузитесь в захватывающую историю города-героя, хранящего память о подвигах и морской славе! Эта обзорная экскурсия станет вашим ключом к пониманию величия этого легендарного места. Здесь каждый архитектурный объект связан с воспоминаниями прошлых дней. Маршрут пролегает по самым знаковым местам города, каждое из которых является живым свидетелем важнейших событий в истории России и Крыма. 1. Графская пристань. Прикоснетесь к истории, стоя на месте встречи императрицы Екатерины II, символе морской мощи и славы Севастополя. 2. Площадь Нахимова. Отдадите дань уважения легендарному адмиралу Нахимову, чье имя неразрывно связано с историей города. Узнайте о его подвигах и вкладе в защиту Севастополя. 3. Памятник Затопленным кораблям. Почувствуете гордость и восхищение, глядя на визитную карточку Севастополя – символ героизма и стойкости русских моряков. Узнайте историю самопожертвования, которое помогло остановить врага. 4. Матросский бульвар. Отдохнете от суеты и насладитесь атмосферой Севастополя, пройдясь по отреставрированному бульвару, утопающему в зелени и цветах. 5. Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. и аллея городов-героев. Почтите память защитников города, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины. Проникнитесь мужеством и стойкостью советских солдат, оборонявших Севастополь. 6. Екатерининский сквер. В новом сквере, посвященном основательнице города – императрице Екатерине II узнайте о её вкладе в развитие Севастополя и Крыма. 7. Приморский бульвар. Пройдете по живописному променаду вдоль моря, наслаждаясь великолепными видами на Севастопольскую бухту и панораму города. Сделайте незабываемые фотографии на фоне бирюзовых вод и исторических зданий. 8. Собор Святого Равноапостольского князя Владимира. Узнайте об истории величественный храма, являющегося духовным центром Севастополя. После насыщенной экскурсии предлагаем вам пообедать в рыбном ресторане и насладиться свежайшими морепродуктами из улова местных рыбаков (оплачивается дополнительно по желанию). Откройте для себя красоту и величие города-героя на берегу Черного моря!
По средам в 10:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер и запас воды
- Услуги сертифицированного гида
Что не входит в цену
- Обед (по желанию) в рыбном ресторане за дополнительную плату
- Входные билеты (от 250 до 500 руб. с человека)
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, площадь Нахимова (у памятника П.С. Нахимову)
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
