С момента основания Севастополь стал базой морского флота России.



Как ни трудно догадаться, вся история города непосредственно связана с морем и флотом.



Каждая эпоха оставила о себе напоминания — их до сих пор можно встретить на улочках города.



Графская пристань и Малахов курган, памятник князю Владимиру и памятник Затопленным кораблям.



И, конечно же, удивительная природа Крыма.