Сити-тур Севастопольский экспресс

С момента основания Севастополь стал базой морского флота России

4.2
81 отзыв
С момента основания Севастополь стал базой морского флота России.

Как ни трудно догадаться, вся история города непосредственно связана с морем и флотом.

Каждая эпоха оставила о себе напоминания — их до сих пор можно встретить на улочках города.

Графская пристань и Малахов курган, памятник князю Владимиру и памятник Затопленным кораблям.

И, конечно же, удивительная природа Крыма.
Сити-тур Севастопольский экспресс
Сити-тур Севастопольский экспресс
Сити-тур Севастопольский экспресс
Сити-тур Севастопольский экспресс
Сити-тур Севастопольский экспресс
Сити-тур Севастопольский экспресс

Что вы увидите 🤩

  • памятник Затопленным кораблям
  • Графская пристань
  • площадь Нахимова
  • Владимирский собор — усыпальница адмиралов.
Экскурсия охватывает основные достопримечательности Севастополя. Что вас ожидает:• Мемориал обороны Севастополя;
  • Севастопольский театр танца;
  • Севастопольский художественный музей им. М. П. Крошидского;
  • Драматический театр им. А. В. Луначарского;
  • Памятник князю Владимиру;
  • Херсонес таврический;
  • Драматический театр Черноморского Флота им. Б. А. Лавренева;
  • Исторический бульвар;
  • Бронепоезд Железняков;
  • Памятник П. М. Кошке;
  • Памятник героям-подводникам;
  • Малахов Курган;
  • Сапун-Гора;
  • Памятник А. В. Суворову;
  • Памятник Комсомольцам;
  • Памятник Екатерине II и многое другое. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Возьмите с собой документы, подтверждающие ваше право на льготный билет. Севастопольцам скидка предоставляется по предъявлению ЕГКС или прописки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Стандартный билет
900 ₽
Детский билет до 5 лет
450 ₽
Билет для севастопольцев
500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание и экскурсионное сопровождение.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус).
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Спутник 8.
Спутник 8.
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