Экскурсия охватывает основные достопримечательности Севастополя. Что вас ожидает:• Мемориал обороны Севастополя;
Севастопольский театр танца;
Севастопольский художественный музей им. М. П. Крошидского;
Драматический театр им. А. В. Луначарского;
Памятник князю Владимиру;
Херсонес таврический;
Драматический театр Черноморского Флота им. Б. А. Лавренева;
Исторический бульвар;
Бронепоезд Железняков;
Памятник П. М. Кошке;
Памятник героям-подводникам;
Малахов Курган;
Сапун-Гора;
Памятник А. В. Суворову;
Памятник Комсомольцам;
Памятник Екатерине II и многое другое. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
Возьмите с собой документы, подтверждающие ваше право на льготный билет. Севастопольцам скидка предоставляется по предъявлению ЕГКС или прописки.
Цены на экскурсию
Для группы 1-20 человек
Стандартный билет
900 ₽
Детский билет до 5 лет
450 ₽
Билет для севастопольцев
500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание и экскурсионное сопровождение.
Что не входит
Личные расходы (сувениры, вода, перекус).
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.