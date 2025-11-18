Мои заказы

Евпатория и Розовое озеро

Все самые яркие краски лета Вы поймаете в одной экскурсии: розовый, голубой, белый, бирюзовый, оранжевый!
Описание экскурсии

Полюбуетесь Розовым озером, насладитесь ясным голубым небом, нежным белым песком, лазурным морем и золотистым закатным солнцем.

Четверг, воскресенье в 8:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Евпатория
  • Розовое озеро
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Севастополь, Проспект Нахимова 8 или Площадь Нахимова (обязательно уточняйте!)
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, воскресенье в 8:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

