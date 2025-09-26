читать дальше не скажешь о самой экскурсии по старой Евпатории,девушка экскурсовод не справилась со своей задачей. 1500тыс.₽ просто выброшены на ветер. поэтому минус одна звезда. Еще раз огромная благодарность Светлане и Александру!

Экскурсия понравилась только благодаря нашему гиду Светлане и водителю Александру(Huindai 699). Профессионалы своего дела,внимательные,ответственные. С ними было не скучно! Чего