Экскурсии к розовым озерам из Севастополя

Найдено 3 экскурсии в категории «Розовые озера» в Севастополе, цены от 3000 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Древняя Евпатория и «Розовое озеро»
На автобусе
10 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Древняя Евпатория и «Розовое озеро»
Начало: ✅пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: по четвергам и воскресеньям в 8ч. 00мин.
3300 ₽ за человека
Сердце Евпатории: Розовое озеро и Малый Иерусалим
На автобусе
11 часов
-
7%
10 отзывов
Водная прогулка
Сердце Евпатории: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
«Что вас ждет Розовое озеро в период цветения приобретает практически марганцевый цвет»
Расписание: Четверг и воскресенье с 8:00
3534 ₽3800 ₽ за человека
Евпатория и Розовое озеро
На автобусе
11 часов
Водная прогулка
Евпатория и Розовое озеро
Начало: Гостиница Севастополь, Проспект Нахимова 8 или Пло...
«Полюбуетесь Розовым озером, насладитесь ясным голубым небом, нежным белым песком, лазурным морем и золотистым закатным солнцем»
Расписание: Четверг, воскресенье в 8:00
3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    26 сентября 2025
    Сердце Евпатории: Розовое озеро и Малый Иерусалим
    Экскурсия понравилась только благодаря нашему гиду Светлане и водителю Александру(Huindai 699). Профессионалы своего дела,внимательные,ответственные. С ними было не скучно! Чего
    читать дальше

    не скажешь о самой экскурсии по старой Евпатории,девушка экскурсовод не справилась со своей задачей. 1500тыс.₽ просто выброшены на ветер. поэтому минус одна звезда. Еще раз огромная благодарность Светлане и Александру!

  • О
    Ольга
    27 июня 2025
    Сердце Евпатории: Розовое озеро и Малый Иерусалим
    Всё понравилось, ехали небольшой группой - 8 человек. Гид Любовь молодец, очень грамотная и приятная женщина)
  • А
    Александра
    11 июня 2025
    Сердце Евпатории: Розовое озеро и Малый Иерусалим
    Посетили Евпаторию, покупались в море, сходили в разные храмы. Спасибо гиду Наталье за проведенную экскурсию❤️
  • О
    Ольга
    25 августа 2023
    Сердце Евпатории: Розовое озеро и Малый Иерусалим
    Были на экскурсии 24.08.2023.
    Экскурсия интересная.
    Евпатория понравилась.
    Заезжали на обратном пути на Розовое озеро, и на озеро, где лебеди.
    Покупались после экскурсии.

    Пообедали в кафе Молочное. Вкусно. Столовая, где кассир считает на деревянных счетах.

    Трансфер микроавтобус на 19 мест. Кондиционер- открытое окно в потолке.

