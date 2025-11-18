Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы отправитесь в захватывающее путешествие на Ай-Петри, где насладитесь потрясающей панорамой Южного берега Крыма с высоты птичьего полета.



Полюбуетесь знаменитыми зубцами Ай-Петри и посетите ледяную пещеру Трехглазку, увидите Черепашье озеро с его обитателями и, спускаясь к Ялте, оцените мощь водопада Учан-Су, самого высокого в Крыму.

Севастополь-тур Ваш гид в Севастополе

Описание экскурсии О главных пунктах по маршруту Водопад Учан-Су, самый высокий в Крыму, представляет собой захватывающее зрелище, особенно весной, когда вода с 98-метровой высоты низвергается вниз, создавая впечатляющий поток. Река Учан-Су берет начало на Ай-Петринской яйле и питается множеством ручьев, а окрестности водопада, окруженные реликтовыми соснами, сохраняют свою живописность в любое время года. После водопада маршрут экскурсии проходит по красивейшим местам Южного берега Крыма, включая Мисхор, Кореиз, Гаспру, Симеиз и Форос. Вы увидите Черепашье озере, название которого окутано как реальными фактами, так и кинематографическими легендами. Экскурсоводы связывают озеро со съемками Приключений Буратино, хотя и не уточняют конкретный фильм, но подтверждают, что Рина Зеленая плавала здесь в образе Тортилы. Помимо этого, существует поверье о том, что купаться в озере не рекомендуется из-за гигиенических соображений и возможной пиротехнической опасности, так как, по легенде, во время войны в него столкнули грузовик с боеприпасами. Имение Харакс — усадебный дом с парковой зоной на территории посёлка Гаспра, Крым. Название имение получило в честь римской крепости, находившейся на этом месте до середины III века н. э. История имения начинается с покупки участка великим князем Михаилом Николаевичем, младшим сыном императора Николая I, у княгини Мещерской в 1869 году. Участок располагался от Севастопольского шоссе до берега моря, заканчиваясь мысом Ай-Тодор.

