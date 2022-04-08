Ай-Петри и Большой каньон Крыма

Экскурсия для тех, кто захотел в одной поездке объединить два грандиозных туристических объекта Крыма! Обзор из

Групповая
Экскурсия для тех, кто захотел в одной поездке объединить два грандиозных туристических объекта Крыма! Обзор из экскурсионного автобуса пещерных городов.

Мангупское озеро.

Сфинксы Каралезской долины. Подъем на г. Ай-Петри через Большой Каньон Крыма, прогулка по буковому лесу, водопад Серебряные струи. г. Ай-Петри: отдых на плато, смотровая площадка.

Спуск по канатной дороге.

Отдых на пляже «Русалочка» в Мисхоре.
Ай-Петри и Большой каньон Крыма
Ай-Петри и Большой каньон Крыма
Ай-Петри и Большой каньон Крыма
Ай-Петри и Большой каньон Крыма
Ай-Петри и Большой каньон Крыма
Ай-Петри и Большой каньон Крыма
Ай-Петри и Большой каньон Крыма

Что вас ожидает 🤩

  • Тисовые каскады
  • Водопад Серебряные струи
  • Гора Ай-Петри
  • Канатная дорога (по желанию)
  • Пляж «Русалочка»

Зебра рекомендует!

Экскурсия для тех, кто хочет в одной поездке объединить два грандиозных туристических объекта Крыма!
Обзор из экскурсионного автобуса пещерных городов. Мангупское озеро. Сфинксы Каралезской долины. Подъем на г. Ай-Петри через Большой Каньон Крыма, прогулка по буковому лесу, водопад Серебряные струи. г. Ай-Петри: отдых на плато, смотровая площадка. Спуск по канатной дороге. Отдых на пляже «Русалочка» в Мисхоре.
Бриллиант нашей коллекции! Путешествуя вслед за солнцем, Вы побываете у подножия самого высокогорного в Крыму «пещерного города». На высоте 600 м над у. м. на ровной и широкой как стол вершине до сих пор сохранились остатки Мангуп-Кале — столицы средневекового православного княжества Феодоро, овеянного легендами.
Вы увидите шедевры природы-скульптора — Сфинксы Каралезской долины, гору Крокодил и грандиозные «Бельбекские ворота». В Большом каньоне Крыма — таинственном ущелье, потрясающем воображение своей первозданной красотой, Вы потеряете счет времени. А искупавшись в кристально чистых водах горных озер, ощутите на себе омолаживающий эффект как от спа-салона.
По горному серпантину автобус поднимет Вас к одной из самых красивейших вершин Крыма — короне горы Ай-Петри. С видовых площадок, расположенных на высоте более 1000 м над морем, Вы увидите незабываемую панораму южного побережья Крыма от горы Аю-Даг (медведь) и Ялты — на востоке, до горы Кошка — на западе.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортно-экскурсионное обслуживание,
  • услуги аттестованного гида-экскурсовода,
  • сопровождение по всему маршруту экскурсии.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты: спуск на канатной дороге 500 руб.,
  • обед в кафе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Услуги аттестованного гида-экскурсовода
  • Сопровождение по всему маршруту экскурсии
Что не входит
  • Входные билеты: спуск на канатной дороге 500 руб.
  • Обед в кафе
Место начала и завершения?
Пл. Нахимова, д. 3
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, четверг и пятница с 8:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, четверг и пятница с 8:30

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

👥Групповые🚌На автобусе🏛История и архитектура⚙️НеобычныеГоры🏡Выездные☀️На весь деньГора Ай-Петри🗽ДостопримечательностиБольшой каньон КрымаКаньоны

Еще несколько похожих предложений в Севастополе

Экскурсия «Большой Каньон Крыма»
9 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Наталья
Нет отзывов
Экскурсия «Большой Каньон Крыма»
Наш маршрут экскурсии предоставит Вам возможность отправиться в настоящий пеший поход по горному Крыму
2 300 за 1 человека
Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Василий
Нет отзывов
Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма
Активно отдохнуть в окружении первозданной природы, а по пути познакомиться с краем
1250010 625 за 1-4 чел.
Цветущий Крым: водопады Байдарской долины
9 часов
Индивидуальная
Lara
5
1 отзыв
Цветущий Крым: водопады Байдарской долины
Предлагаю вам душевную поездку по Местам Силы Крыма
14 000 за 1-6 чел.
Большой Каньон Крыма: ванна молодости
7 часов
Индивидуальная
Lara
Нет отзывов
Большой Каньон Крыма: ванна молодости
14 000 за 1-6 чел.
Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие
6.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие
Заворожиться панорамами, открыть истории Воронцовского дворца и сфотографировать Ласточкино гнездо
15 500 за 1-3 чел.
Фиолент + Балаклава - экскурсия с местным жителем
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ксения
5
5 отзывов
Фиолент + Балаклава - экскурсия с местным жителем
Экскурсий много, но кто покажет укромные уголки лучше, чем местный житель, который с детства с ними знаком
7 500 за 1-4 чел.
Большая Севастопольская экскурсия
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алена
4.7
3 отзыва
Большая Севастопольская экскурсия
Севастополь - город, который привлекает своей богатой историей и обилием достопримечательностей
6 600 за 1-5 чел.
1234 - из Севастополя на вершину Ай-Петри
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Борис
Нет отзывов
1234 - из Севастополя на вершину Ай-Петри
Полюбоваться знаменитыми зубцами, а по пути к ним увидеть Мангуп-Кале и Бельбекскую долину
14 500 за 1-4 чел.
Крым - жемчужина царской короны
9 часов
Индивидуальная
Светлана
5
1 отзыв
Крым - жемчужина царской короны
Это очень насыщенное путешествие из Севастополя в строну Ялты по дворцово-парковым комплексам Южного берега Крыма
9 900 за 1-6 чел.
Фототур: цветущие маки в Крыму
8 часов
Для красивых фото
Lara
Нет отзывов
Фототур: цветущие маки в Крыму
Крым в мае - это море спелой клубники и алые лоскуты маковых полей! Крым утопает в мае в сочной зелени
16 000 за 1-6 чел.
Ай-Петри + Воронцовский Дворец
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Наталья
Нет отзывов
Ай-Петри + Воронцовский Дворец
Прекрасное настроение и замечательный день готовит нам великолепная
2 700 за 1 человека
Ай-Петри + имение Харакс
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Наталья
Нет отзывов
Ай-Петри + имение Харакс
Путешествие через Байдарский перевал Крыма
2 800 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Севастополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Севастополе
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ