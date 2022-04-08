Зебра рекомендует!

Экскурсия для тех, кто хочет в одной поездке объединить два грандиозных туристических объекта Крыма!

Обзор из экскурсионного автобуса пещерных городов. Мангупское озеро. Сфинксы Каралезской долины. Подъем на г. Ай-Петри через Большой Каньон Крыма, прогулка по буковому лесу, водопад Серебряные струи. г. Ай-Петри: отдых на плато, смотровая площадка. Спуск по канатной дороге. Отдых на пляже «Русалочка» в Мисхоре.

Бриллиант нашей коллекции! Путешествуя вслед за солнцем, Вы побываете у подножия самого высокогорного в Крыму «пещерного города». На высоте 600 м над у. м. на ровной и широкой как стол вершине до сих пор сохранились остатки Мангуп-Кале — столицы средневекового православного княжества Феодоро, овеянного легендами.

Вы увидите шедевры природы-скульптора — Сфинксы Каралезской долины, гору Крокодил и грандиозные «Бельбекские ворота». В Большом каньоне Крыма — таинственном ущелье, потрясающем воображение своей первозданной красотой, Вы потеряете счет времени. А искупавшись в кристально чистых водах горных озер, ощутите на себе омолаживающий эффект как от спа-салона.

По горному серпантину автобус поднимет Вас к одной из самых красивейших вершин Крыма — короне горы Ай-Петри. С видовых площадок, расположенных на высоте более 1000 м над морем, Вы увидите незабываемую панораму южного побережья Крыма от горы Аю-Даг (медведь) и Ялты — на востоке, до горы Кошка — на западе.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

транспортно-экскурсионное обслуживание,

услуги аттестованного гида-экскурсовода,

сопровождение по всему маршруту экскурсии.

Туристы оплачивают самостоятельно: