На канатной дороге к зубцам Ай-Петри

читать дальше своими знаниями. Благодаря её хорошему знанию своей работы, мы успели выполнить всю запланированную программу и не заскучать. Спасибо Виктории за полученные замечательные впечатления!!! Экскурсию рекомендую!

Отлично организованная экскурсия. Гид Виктория, очень доброжелателбнвй, внимательный и знающий человек, на протяжении всей поездки очень увлекательно делилась с нами