1 чел.
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Мини-группа
10 часов
Путешествие на Ай-Петри и осмотр Ливадийского дворца: история и природа
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на Ай-Петри и посещением Ливадийского дворца. Незабываемые виды и исторические открытия ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
«Канатная дорога к вершине горы Ай-Петри по которой мы взлетим на плато - достопримечательность, которую неизменно из года в год посещают туристы»
Расписание: Ежедневно в 8:30
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
2 200₽ за человека
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри по живописной дороге, прогуляйтесь по зубцам и насладитесь видами Ялты. В завершение - Ласточкино гнездо и теплоход до Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«• Путешествие на гору "Ай-Петри": 1 вариант: Подъём и спуск по лесной дороге (около 60 мин»
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
Завтра в 08:30
14 июня в 08:30
1 250₽ за человека
Групповая
10 часов
Гора Ай-Петри и Ялта
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
«Подъем и спуск по единственной в мире безопорной канатной дороге на гору Ай-Петри — вот ответ»
Расписание: Ежедневно с 8:30
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
2 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Выходные в Крыму: едем куда хотим
Начало: Место прибывания в Севастополь
«Форосский храм, • Воронцовский дворец — прогулка по парку, • Ай Петри — канатная дорога (если работает), • Ласточкино гнездо, • Ливадийский дворец — летняя резиденция Николая II»
Расписание: по договоренности
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин30 июля 2023Все понравилось - отлично провели день с экскурсоводом Викторией!
- ННаталья28 августа 2022На канатной дороге к зубцам Ай-ПетриОтлично организованная экскурсия. Гид Виктория, очень доброжелателбнвй, внимательный и знающий человек, на протяжении всей поездки очень увлекательно делилась с нами
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Ай-Петри»
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