Маршрут проведет вас по городу, который можно увидеть, только свернув с привычных туристических троп. За парадными фасадами Севастополя скрываются городские легенды, предания и традиции этого места.

Обычно Севастополь ассоциируется с боевыми подвигами, мужественностью, боем барабанов и громом пушек. Но сам город 🏙️ значительно разнообразнее, чем привычное представление о нем. Вы отправитесь на прогулку 👣 и найдете скрытый памятник Ленину и сфинксов, не хуже чем в Санкт-Петербурге. Вы узнаете, почему Севастополь назвали Севастополем, как Россия получила самую удобную бухту на Черном море 🌊 без единого выстрела, как русского адмирала погубило старинное проклятие и почему севастопольская земля напоминает швейцарский сыр.

Заинтересовались? Тогда отправляйтесь на экскурсию ⛳, где вы получите ответы на самые неожиданные вопросы, и, конечно же, локации для лучших фотографий в Instagram.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.