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Непарадный Севастополь

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Севастополя
Непарадный Севастополь
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 600 ₽ за экскурсию

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Непарадный Севастополь
Непарадный Севастополь

Что вы увидите

  • Центральная площадь Нахимова
  • Памятник Екатерине II
  • Старинная Башня ветров
  • Собор Святого Владимира
  • Загадочные символы на фасаде Петропавловского собора
  • «Дом привидений» и зловещие истории его обитателей
  • Набережная Корнилова
Маршрут проведет вас по городу, который можно увидеть, только свернув с привычных туристических троп. За парадными фасадами Севастополя скрываются городские легенды, предания и традиции этого места.
Обычно Севастополь ассоциируется с боевыми подвигами, мужественностью, боем барабанов и громом пушек. Но сам город 🏙️ значительно разнообразнее, чем привычное представление о нем. Вы отправитесь на прогулку 👣 и найдете скрытый памятник Ленину и сфинксов, не хуже чем в Санкт-Петербурге. Вы узнаете, почему Севастополь назвали Севастополем, как Россия получила самую удобную бухту на Черном море 🌊 без единого выстрела, как русского адмирала погубило старинное проклятие и почему севастопольская земля напоминает швейцарский сыр.
Заинтересовались? Тогда отправляйтесь на экскурсию ⛳, где вы получите ответы на самые неожиданные вопросы, и, конечно же, локации для лучших фотографий в Instagram.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 пл. Нахимова, 1
Место завершения
🏁 ул. Перелешина, 3
Непарадный Севастополь
Непарадный Севастополь
Непарадный Севастополь
Непарадный Севастополь
Непарадный Севастополь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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