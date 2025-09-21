Прекрасный маршрут для любителей красивого, аристократического отдыха. Роскошный, современный парк в Партените - Парадиз, как будто специально создан для такого отдыха и по праву считается одним из самых красивых в стране. Наши гости посетят так же очаровательный Гурзуф, извилистые улочки которого сохранили колорит прошлых лет, окунутся в атмосферу популярнейшего курорта и места отдыха русских писателей, художников и композиторов. Как будет проходить наша экскурсия:

В 8ч. 30мин. отправляемся в увлекательное путешествие по Южному берегу Крыма.

Поселок Партенит. Парк санатория "Айвазовское"-"Парадиз" расположился на берегу Кучук- Ламбадского залива. Парк "Парадиз"- это огромная ландшафтная зона, густо засаженная десятками тысяч различных растений со всех континентов. Основой парка являются многочисленные рощи: кипарисовые, сосновые, кедровые. Все многочисленные растения, обитающие в парке, засажены каскадами между небольшими ручейками и водоемами. Для удобства парк делится на несколько тематических зон: Сад ароматов, Мексиканский сад, Японский сад, Сад камней и другие. Каждая их них- отдельное произведение искусства, со своим колоритом, настроением, ландшафтным и архитектурным решением. Помимо обилия уникальных растений, парк богат на различные архитектурные формы и памятники греческим богам и известным личностям. (время отдыха 3ч.) ✔Отдохнув в парке "Парадиз", мы с Вами отправляемся дальше, в знаменитый южнобережный поселок Гурзуф- место жизни и отдыха известных русских писателей, художников и композиторов. Вам предстоит красивый променад по уютной Набережной, вместе с Вами пройдем по узким улочкам Старого города, осмотрим внешне старинные особняки известных людей, познакомимся с кипарисами, которые" видили" еще А. С. Пушкина. Обязательно посетите уединенный домик А. П. Чехова на мысу перед Медведь горой. Поверьте, это просто магическое место, а экскурсия легкая, интересная, душевная. Вам обязательно понравится! А совсем рядом- символ Крыма и Гурзуфа- гора Аю-Даг или Медведь-гора. В этой экскурсии подниматься на гору мы не будем, а полюбуемся на нее и бескрайнее море, в котором Вы увидите еще один символ Гурзуфа- скалы Адалары. (время отдыха в Гурзуфе 2ч.) ✔На обратном пути Вы обзорно увидите Форосскую церковь на краю Красной скалы.

Возвращение в Севастополь ориентировочно к 19ч. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 9 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: ✅Экскурсия авто- пешеходная. ✅Степень сложности- легкая. ✅Возрастных ограничений нет. ✅Иметь головной убор, пляжные принадлежности, удобную обувь.