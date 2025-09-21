Наша экскурсия приглашает Вас побывать в одном из самых красивых уголков Южного берега Крыма и увидеть настоящий" цветущий рай".
Описание экскурсии
Прекрасный маршрут для любителей красивого, аристократического отдыха. Роскошный, современный парк в Партените - Парадиз, как будто специально создан для такого отдыха и по праву считается одним из самых красивых в стране. Наши гости посетят так же очаровательный Гурзуф, извилистые улочки которого сохранили колорит прошлых лет, окунутся в атмосферу популярнейшего курорта и места отдыха русских писателей, художников и композиторов. Как будет проходить наша экскурсия:
- В 8ч. 30мин. отправляемся в увлекательное путешествие по Южному берегу Крыма.
- Поселок Партенит. Парк санатория "Айвазовское"-"Парадиз" расположился на берегу Кучук- Ламбадского залива. Парк "Парадиз"- это огромная ландшафтная зона, густо засаженная десятками тысяч различных растений со всех континентов. Основой парка являются многочисленные рощи: кипарисовые, сосновые, кедровые. Все многочисленные растения, обитающие в парке, засажены каскадами между небольшими ручейками и водоемами. Для удобства парк делится на несколько тематических зон: Сад ароматов, Мексиканский сад, Японский сад, Сад камней и другие. Каждая их них- отдельное произведение искусства, со своим колоритом, настроением, ландшафтным и архитектурным решением. Помимо обилия уникальных растений, парк богат на различные архитектурные формы и памятники греческим богам и известным личностям. (время отдыха 3ч.) ✔Отдохнув в парке "Парадиз", мы с Вами отправляемся дальше, в знаменитый южнобережный поселок Гурзуф- место жизни и отдыха известных русских писателей, художников и композиторов. Вам предстоит красивый променад по уютной Набережной, вместе с Вами пройдем по узким улочкам Старого города, осмотрим внешне старинные особняки известных людей, познакомимся с кипарисами, которые" видили" еще А. С. Пушкина. Обязательно посетите уединенный домик А. П. Чехова на мысу перед Медведь горой. Поверьте, это просто магическое место, а экскурсия легкая, интересная, душевная. Вам обязательно понравится! А совсем рядом- символ Крыма и Гурзуфа- гора Аю-Даг или Медведь-гора. В этой экскурсии подниматься на гору мы не будем, а полюбуемся на нее и бескрайнее море, в котором Вы увидите еще один символ Гурзуфа- скалы Адалары. (время отдыха в Гурзуфе 2ч.) ✔На обратном пути Вы обзорно увидите Форосскую церковь на краю Красной скалы.
Возвращение в Севастополь ориентировочно к 19ч. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 9 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: ✅Экскурсия авто- пешеходная. ✅Степень сложности- легкая. ✅Возрастных ограничений нет. ✅Иметь головной убор, пляжные принадлежности, удобную обувь.
По субботам и средам в 8ч. 30мин.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги сертифицированного экскурсовода.
- Транспортные услуги. Автобус с кондиционером под управлением опытного водителя.
- Обзорная экскурсия по Гурзуфу.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
- "Входные билеты. Парк /"Парадиз/" 800р. /400р
- Июль - август 1200р/600р. /nДом Чехова в Гурзуфе 250р. /100р.
Где начинаем и завершаем?
Начало: ✅ Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Завершение: Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и средам в 8ч. 30мин.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- ✅Экскурсия авто - пешеходная
- ✅Степень сложности - легкая
- ✅Возрастных ограничений нет
- ✅Иметь головной убор, пляжные принадлежности, удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
21 сен 2025
Т
Татьяна
18 сен 2025
Н
Николай
16 авг 2025
Природа и места потрясающие, экскурсоводы опытные, организация хромает, транспорт отвратительный, водитель хам.
Е
Евгения
25 июл 2018
Очень интересные рассказы экскурсоводов. Экскурсия прошла хорошо. Небольшая нестыковка- не обо всех расходах было заявлено, пришлось снимать наличку. Большое спасибо организаторам, впечатления очень положительные.
