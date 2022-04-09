Гурзуф и Партенит

Уникальный парк-модерн «Айвазовское» и очарование Гурзуфа

Групповая
Уникальный парк-модерн «Айвазовское» и очарование Гурзуфа! Несколько часов для ценителей красоты и гармонии.

Обзор достопримечательностей ЮБК.

Посещение в Партените роскошного сада современного ландшафтного искусства «Парадиз».

Прогулка по старинным улочкам Гурзуфа, посещение дачи-музея Чехова.

Отдых на набережной.
Гурзуф и Партенит
Гурзуф и Партенит
Гурзуф и Партенит
Гурзуф и Партенит
Гурзуф и Партенит
Гурзуф и Партенит

Что вас ожидает 🤩

  • Парк-модерн «Айвазовское» в Партените
  • Гурзуф
  • Дом-музей Чехова
Зебра рекомендует!
Уникальный парк-модерн «Айвазовское» и очарование Гурзуфа!
Несколько часов для ценителей красоты и гармонии. Обзор достопримечательностей ЮБК. Посещение в Партените роскошного сада современного ландшафтного искусства «Парадиз». Прогулка по старинным улочкам Гурзуфа, посещение дачи-музея Чехова. Отдых на набережной.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортно-экскурсионное обслуживание,
  • услуги аттестованного гида-экскурсовода,
  • сопровождение по всему маршруту экскурсии.

Туристы оплачивают самостоятельно:

    • входные билеты на объекты:

      парк «Айвазовское» 1200 руб.,
      дом-музей Чехова 200 руб.

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Транспортно-экскурсионное обслуживание
      • Услуги аттестованного гида-экскурсовода
      • Сопровождение по всему маршруту экскурсии
      Что не входит
      • Входные билеты на объекты:
      • Парк «Айвазовское» 1200 руб.
      • Дом-музей Чехова 200 руб
      Место начала и завершения?
      Пл. Нахимова, д. 3
      Когда и сколько длится
      Когда: Среда и суббота с 8:30
      Экскурсия длится около 10 часов
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
      Важная информация
      Нужно оплачивать всё сразу?
      В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      Среда и суббота с 8:30

      Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

      👥Групповые🚌На автобусе🏛История и архитектура🏡Выездные☀️На весь день🏞Парки

      Еще несколько похожих предложений в Севастополе

      Партенит + Гурзуф
      9 часов
      🚌 На автобусе
      Групповая
      Наталья
      Нет отзывов
      Партенит + Гурзуф
      Итак, наше путешествие пролегает по трассе Севастополь - Ялта, через Балаклавскую
      2 700 за 1 человека
      Сафари-парк львов «Тайган»
      10 часов
      🚶 Пешая
      🚌 На автобусе
      Групповая
      Марина
      5
      3 отзыва
      Сафари-парк львов «Тайган»
      Путешествие и экскурсия к единственному сафари-парку львов в Европе «Тайган»
      1 800 за 1 человека
      Сафари-парк «Тайган»: территория львов
      6 часов
      🚗 На машине
      Индивидуальная
      Анатолий
      5
      1 отзыв
      Сафари-парк «Тайган»: территория львов
      Отправиться из Севастополя в уголок африканской фауны и познакомиться с дикими хищниками
      5 500 за 1-4 чел.
      Очарование Фороса и древности Байдарской долины
      8 часов
      🚗 На машине
      Индивидуальная
      Анна
      Нет отзывов
      Очарование Фороса и древности Байдарской долины
      От пещеры до зеленого оазиса, от храма до пляжа - в насыщенном путешествии из Севастополя
      42003 780 за 1-7 чел.
      Очей очарованье
      9 часов
      🚌 На автобусе
      Групповая
      Визит_Крым
      4.5
      2 отзыва
      Очей очарованье
      С нами вы отправитесь по самому живописному участку Южного берега Крыма
      1 800 за 1 человека
      Судак - очарование нового света
      10 часов
      Групповая
      Спутник
      Нет отзывов
      Судак - очарование нового света
      Мы отправимся в красивейшие места Крыма - Судак и Новый свет
      2 400 за 1 человека
      Вечерняя Ялта
      7 часов
      🚌 На автобусе
      Групповая
      Наталья
      Нет отзывов
      Вечерняя Ялта
      Насладитесь живописными видами Воронцовского парка, сделайте фото на смотровой площадке на фоне Ласточкиного гнезда
      2 600 за 1 человека
      Из Севастополя - в Крымскую Швейцарию
      6 часов
      🚗 На машине
      Индивидуальная
      Денис
      Нет отзывов
      Из Севастополя - в Крымскую Швейцарию
      Байдарская долина, Форосская церковь, ландшафтный парк и могучие горы на авто-пешеходной экскурсии
      8 500 за 1-8 чел.
      Большое путешествие по Крымской Швейцарии
      7 часов
      🚗 На машине
      Индивидуальная
      Роман
      Нет отзывов
      Большое путешествие по Крымской Швейцарии
      Байдарская долина, Форосская церковь, перевал Чертова лестница и ландшафтный парк за 1 день
      7 900 за 1-4 чел.
      Массандра: императорский дворец, вино и морская прогулка
      9 часов
      🚶 Пешая
      🚌 На автобусе
      Групповая
      Марина
      Нет отзывов
      Массандра: императорский дворец, вино и морская прогулка
      Мы посетим Форосский храм, Массандровский дворец императора Александра III, прогуляемся по дворцовому парку
      2 000 за 1 человека
      Шедевры подземного царства
      10 часов
      🚶 Пешая
      🚌 На автобусе
      Групповая
      Марина
      Нет отзывов
      Шедевры подземного царства
      Пещеры горы Чатыр-Дага - красивейшие пещеры мира
      2 200 за 1 человека
      Треккинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе
      4 часа
      🚶 Пешая
      Индивидуальная
      Юрий
      5
      3 отзыва
      Треккинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе
      Преодолеть горно-скальный маршрут Виа Феррата и полюбоваться уникальными видами
      от 5 500 за 1-2 чел.
      У нас ещё много экскурсий 😎 в Севастополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
      🧐 Все экскурсии в Севастополе
      ХОРОШО
      🇷🇺
      ТАМ