Уникальный парк-модерн «Айвазовское» и очарование Гурзуфа
Уникальный парк-модерн «Айвазовское» и очарование Гурзуфа! Несколько часов для ценителей красоты и гармонии.
Обзор достопримечательностей ЮБК.
Посещение в Партените роскошного сада современного ландшафтного искусства «Парадиз».
Прогулка по старинным улочкам Гурзуфа, посещение дачи-музея Чехова.
Отдых на набережной.
Обзор достопримечательностей ЮБК.
Посещение в Партените роскошного сада современного ландшафтного искусства «Парадиз».
Прогулка по старинным улочкам Гурзуфа, посещение дачи-музея Чехова.
Отдых на набережной.
Что вас ожидает 🤩
- Парк-модерн «Айвазовское» в Партените
- Гурзуф
- Дом-музей Чехова
Зебра рекомендует!
Уникальный парк-модерн «Айвазовское» и очарование Гурзуфа!
Несколько часов для ценителей красоты и гармонии. Обзор достопримечательностей ЮБК. Посещение в Партените роскошного сада современного ландшафтного искусства «Парадиз». Прогулка по старинным улочкам Гурзуфа, посещение дачи-музея Чехова. Отдых на набережной.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
- транспортно-экскурсионное обслуживание,
- услуги аттестованного гида-экскурсовода,
- сопровождение по всему маршруту экскурсии.
Туристы оплачивают самостоятельно:
• входные билеты на объекты:
парк «Айвазовское» 1200 руб.,
дом-музей Чехова 200 руб.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Услуги аттестованного гида-экскурсовода
- Сопровождение по всему маршруту экскурсии
- Что не входит
- Входные билеты на объекты:
- Парк «Айвазовское» 1200 руб.
- Дом-музей Чехова 200 руб
- Место начала и завершения?
- Пл. Нахимова, д. 3
- Когда и сколько длится
- Когда: Среда и суббота с 8:30Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Среда и суббота с 8:30
Виктория — ваш гид в Севастополе
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