Мыс Фиолент — одно из сказочных мест Крыма. Находится в 10 километрах от Балаклавы в сторону Севастополя.

Мыс Фиолент образовался около 160 миллионов лет назад, после мощнейшего извержения вулкана, застывшие потоки лавы можно наблюдать и по сей день. Их причудливые формы делают пейзаж местности поистине уникальным природным творением. Огромное количество пещер и гротов, чистейшая вода, свежий морской воздух делают его бесспорно уникальным местом на планете. Организационные детали:• Возьмите с собой пляжные принадлежности;