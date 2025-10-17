Севастополь-город величественный, достойный поклонения. Обзорная экскурсия

Приглашаем Вас на экскурсию по нашему прекрасному городу. Очень сложно в одной экскурсии рассказать о красоте и величии Севастополя. Но мы покажем Вам самые интересные его места и будем ждать новых встреч с Вами, чтобы продолжить знакомить Вас с нашим необыкновенным городом. Как будет проходить наша экскурсия, что увидит и посетит турист: 🔵Начало экскурсии - пл. Нахимова. Мы осмотрим:

Памятник П. С. Нахимову. Впервые памятник был установлен в 1898году, к 45-летию Синопской битвы. В 1928 году памятник разрушен большевиками и только в 1959 году, по указанию Н. С. Хрущева, который посетил Севастополь, был установлен современный памятник, воссозданный по первоначальным чертежам.

Графская пристань, самая красивая пристань Европы, построена в 1783 году, безмолвный свидетель известнейших исторических событий, визитная карточка и гордость Севастополя.

Бывшее здание гостиницы "Киста" 19 в. Одно из немногих зданий, частично уцелевших в годы Великой Отечественной войны. 🔵Приморский бульвар знаменит своей историей, красотой и атмосферой. Памятник Затопленным кораблям,"Ракушка"- знаменитая эстрадная площадка Севастополя (19 в.), Солнечные часы, Драконий мостик или мостик Влюбленных, Дворец детства и юности, старейший в мире Аквариум, в создании которого принимал участие Миклухо-Маклай и многие другие достопримечательности ждут Вас во время прогулки по Приморскому бульвару. 🔵После небольшой пешеходной экскурсии по самому центру Севастополя, на автобусе мы отправляемся знакомиться еще с одной важной достопримечательностью города- мемориальным комплексом Сапун- гора. Эта достопримечательность посвящена событиям мая 1944 года, когда наш город был освобожден от фашистских захватчиков. Выставка боевой техники периода Великой Отечественной войны, Диорама "Штурм Сапун- горы", памятники героям- Вы прикоснетесь еще к одной героической странице истории нашего города. 🔵А мы с Вами отправляемся дальше, к подножью главенствующей высоты в Севастополе, Малахову кургану, который получил мировую известность и стал символом двух оборон города. Мы поднимемся на Малахов курган, окунемся в атмосферу далеких исторических событий. И хотя сегодня с вершины Малахова кургана нам откроется панорама современного, красивого города, благодаря рассказу экскурсовода, мы узнаем, какие события разворачивались на этом месте десятки и сотни лет назад. 🔵Следующая наша остановка- Центральный городской холм- центральная, историческая часть города. Отсюда начинался Севастополь с момента его основания, здесь сосредоточены интереснейшие памятники истории, архитектуры, быта города. Вы увидите Владимирский собор- усыпальницу 4х адмиралов, штаб Черноморского флота, дом "Волохова"- последняя квартира адмирала Корнилова,"Башня ветров", Матросский бульвар, памятник Бригу Меркурий, оригинальный по архитектуре памятник Ленину,"Девичью батарею" и другие достопримечательности. С Городского холма открывается невероятный вид на город и бухты. Красивое, захватывающее зрелище. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 2 часа. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Продолжительность экскурсии ориентировочно 4 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы.