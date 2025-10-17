Севастополь-город величественный, достойный поклонения. Обзорная экскурсия

Красивая, познавательная и легкая экскурсия познакомит с уникальными достопримечательностями центральной части Севастополя, Сапун- горы и Малахова кургана.
Описание экскурсии
Приглашаем Вас на экскурсию по нашему прекрасному городу. Очень сложно в одной экскурсии рассказать о красоте и величии Севастополя. Но мы покажем Вам самые интересные его места и будем ждать новых встреч с Вами, чтобы продолжить знакомить Вас с нашим необыкновенным городом. Как будет проходить наша экскурсия, что увидит и посетит турист: 🔵Начало экскурсии - пл. Нахимова. Мы осмотрим:
- Памятник П. С. Нахимову. Впервые памятник был установлен в 1898году, к 45-летию Синопской битвы. В 1928 году памятник разрушен большевиками и только в 1959 году, по указанию Н. С. Хрущева, который посетил Севастополь, был установлен современный памятник, воссозданный по первоначальным чертежам.
- Графская пристань, самая красивая пристань Европы, построена в 1783 году, безмолвный свидетель известнейших исторических событий, визитная карточка и гордость Севастополя.
Бывшее здание гостиницы "Киста" 19 в. Одно из немногих зданий, частично уцелевших в годы Великой Отечественной войны. 🔵Приморский бульвар знаменит своей историей, красотой и атмосферой. Памятник Затопленным кораблям,"Ракушка"- знаменитая эстрадная площадка Севастополя (19 в.), Солнечные часы, Драконий мостик или мостик Влюбленных, Дворец детства и юности, старейший в мире Аквариум, в создании которого принимал участие Миклухо-Маклай и многие другие достопримечательности ждут Вас во время прогулки по Приморскому бульвару. 🔵После небольшой пешеходной экскурсии по самому центру Севастополя, на автобусе мы отправляемся знакомиться еще с одной важной достопримечательностью города- мемориальным комплексом Сапун- гора. Эта достопримечательность посвящена событиям мая 1944 года, когда наш город был освобожден от фашистских захватчиков. Выставка боевой техники периода Великой Отечественной войны, Диорама "Штурм Сапун- горы", памятники героям- Вы прикоснетесь еще к одной героической странице истории нашего города. 🔵А мы с Вами отправляемся дальше, к подножью главенствующей высоты в Севастополе, Малахову кургану, который получил мировую известность и стал символом двух оборон города. Мы поднимемся на Малахов курган, окунемся в атмосферу далеких исторических событий. И хотя сегодня с вершины Малахова кургана нам откроется панорама современного, красивого города, благодаря рассказу экскурсовода, мы узнаем, какие события разворачивались на этом месте десятки и сотни лет назад. 🔵Следующая наша остановка- Центральный городской холм- центральная, историческая часть города. Отсюда начинался Севастополь с момента его основания, здесь сосредоточены интереснейшие памятники истории, архитектуры, быта города. Вы увидите Владимирский собор- усыпальницу 4х адмиралов, штаб Черноморского флота, дом "Волохова"- последняя квартира адмирала Корнилова,"Башня ветров", Матросский бульвар, памятник Бригу Меркурий, оригинальный по архитектуре памятник Ленину,"Девичью батарею" и другие достопримечательности. С Городского холма открывается невероятный вид на город и бухты. Красивое, захватывающее зрелище. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 2 часа. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Продолжительность экскурсии ориентировочно 4 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы.
ежедневно в 11ч.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Нахимова и ее достопримечательности
- Приморский бульвар и его достопримечательности
- Центральный городской холм
- Сапун гора
- Малахов курган
Что включено
- Транспортные услуги
- Экскурсионные услуги.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входных билетов нет.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Завершение: Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11ч.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
17 окт 2025
В целом, что хотела посмотреть - посмотрела. Но экскурсовод вела очень разрозненное повествование, не на все вопросы могла ответить. Не все знают историю на 5, со всеми датами, фамилиями и событиями. Поэтому может быть историкам зайдет, остальным информация будет не очень понятна.
Е
Елена
3 окт 2025
Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась!!! Группа была небольшая, всего 6 человек, маленький микроавтобус, экскурсовод Тамара Николаевна успевала и вести рассказ, и отвечать на наши вопросы, и уделить внимание каждому.
А
Александр
11 сен 2025
Экскурсовод-водитель Влад прекрасно ВЛАДеет информацией, непринуждённо и с душой ведёт повествование об исторических, героических событиях. Чувствуется опыт и знания, артистичен, с юмором и обаянием. Спасибо, мы очень довольны. Ура!)
Л
Лариса
8 сен 2025
Нам не понравился гид Константин. Очень скупо и неинтересно рассказывал.
A
Alenastraxova
8 сен 2025
Многое видели, но нам рассказали подробно, всё понравилось, что даже муж на следующий день поехал самостоятельно на Сапун-гору, чтобы сходить на диораму. Спасибо экскурсоводу Константину!
Е
Елена
8 сен 2025
Е
Екатерина
22 авг 2024
Экскурсия очень насыщенная. Спасибо за любовь к своему городу. Это всегда чувствуется у экскурсовода и передается туристам. Как рекомендация- сделать экскурсию покороче. А так все отлично.
