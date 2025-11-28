Погрузитесь в историю двух тысячелетий: от античного полиса Херсонес Таврический до современного культурного комплекса «Новый Херсонес».
Экскурсия охватывает ключевые этапы развития региона — от греческой колонизации и византийского влияния до крещения Руси, позволяя ощутить неразрывную связь времён на берегу Чёрного моря.
Описание экскурсии
Путь сквозь эпохи
Отправьтесь в увлекательное путешествие во времени — от античных колоний древних греков до современных музейных пространств, где оживают страницы истории Северного Причерноморья. Эта экскурсия соединяет два мира: древний Херсонес Таврический, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и новейший просветительский центр «Новый Херсонес», открытый в 2024 году. Вы пройдёте по земле, где более двух тысячелетий назад зарождалась цивилизация, развивалась торговля, рождались идеи и верования, определившие судьбу целых народов. Древний Херсонес:
сердце античного мира
Херсонес Таврический, основанный греками в V веке до н. э. на Гераклейском полуострове, стал важнейшим городом-государством Северного Причерноморья. Здесь вы увидите Центральную рыночную площадь (Агору) — место общественной, торговой и религиозной жизни полиса, где до сих пор возвышаются руины храмов и лавок. Не менее впечатляет античный театр, один из немногих сохранившихся в Крыму, где когда-то звучали голоса актёров и грохот гладиаторских боёв. Внимания заслуживает и монетный двор IV–III веков до н. э., свидетельствующий о развитой экономике древнего города.
Христианские истоки Руси
Херсонес — это не только античный, но и духовный центр. Именно здесь, согласно преданию, в 988 году князь Владимир принял крещение, положив начало христианизации Руси. На этом месте в XIX веке был возведён Владимирский собор, ставший символом связи времён и вероисповеданий. Рядом находятся остатки раннехристианских храмов, в том числе Уваровская базилика и другая базилика VI века, раскопанная в 1935 году. Эти места хранят память о распространении христианства в Крыму задолго до крещения Руси. А Туманный колокол, некогда служивший морякам в тумане, придаёт экскурсии нотку романтики и исторической глубины. Новый Херсонес:
мост между прошлым и будущим
В 2024 году на территории площадью 22,4 га открылся музейно-просветительский комплекс «Новый Херсонес». Это не просто музей, а целое культурное пространство, где история становится осязаемой. Гостей ждёт прогулка по археологическому парку, воссозданному Византийскому кварталу, живописному Екатерининскому парку с рекой Героон и уникальному храму-парку — единственному в своём роде в мире. Хотя внутренние экспозиции музеев не входят в программу, вы сможете оценить масштаб и архитектурное решение всего комплекса, включая первый в России амфитеатр «Грифон Арена».
По пятницам в 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Херсонес Таврический
- Античный театр
- Монетный двор
- Владимирский собор
- Туманный колокол
- Новый Херсонес
- Храм-парк
- Археологический парк
- Екатерининский парк с рекой Героон
- Воссозданный византийский квартал
Что включено
- Трансфер
- Услуги эгида
- Вода
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
