1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Насыщенный день в Севастополе: история, природа и вино
Ваш персональный путеводитель по историческим сокровищам Севастополя: от древности до наших дней
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия на авто по историческим местам Севастополя: комфорт и познание
Проведите незабываемые 3 часа, погружаясь в историю Севастополя, его культуру и архитектуру, с комфортом легкового авто
Начало: Заберем Вас в удобном для Вас месте
Расписание: каждый день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Сити-тур Севастопольский экспресс: путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Севастополя, от Малахова кургана до Херсонеса Таврического, в увлекательной групповой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГрошкова16 мая 2024За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!
- ЮЮлия19 февраля 2024Благодарим Светлану за интересную и познавательную экскурсию! За дружелюбную и весёлую атмосферу! Мы были впечатлены красотами Севастополя! Обязательно вернёмся вновь!
- ААнна11 февраля 2024Все прощло замечательно! У нас был индивидуальный тур -лучшие места Севастополя!Наш гид Светлана -замечательный человек и очень интересный экскурсовод! Информация и места посещения корректировали по нашим интересам и временному режиму! Очень довольна отдыхом! Благодарю и рекомендую!
- ООлеся15 сентября 2023Обзорная экскурсия по Севастополю - Золотое кольцоЭкскурсия оч понравилась! Оч грамотный гид был у нас. Все интересно,вкусно было рассказано. Рекомендую 😉
- ВВенера12 сентября 2023Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней ГераклеиПрекрасная задумка, увидели все части города Севастополь за одну поездку, перед нами открылись красивые виды, музеи, интересный рассказ. Девушка экскурсовод
- ННаталья6 сентября 2023Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней ГераклеиВеликолепный гид, отличная экскурсия по красивейшим местам, интереснейший рассказ. Всё отлично! Рекомендую!!!
- ААлина3 сентября 2023Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней ГераклеиВсе прошло отлично. Места потрясающие. Много всего узнали. Особенно понравились музей подводных ледокол и город Херсонес. Рекомендую, не пожалеете)
- ААлександр26 сентября 2022Посетили эту экскурсию. Очень интересно и познавательно, нам понравилось, рекомендую всем. Посетили исторический центр, завод в Балаклаве, Сапун гору, Малахов курган, очень впечатлило. Гид - очень интересный и грамотный рассказчик, город свой очень любит и гордится, чувствуется. Спасибо за экскурсию!
- ИИгорь16 июля 2022Ирина Владимировна чудесно провела нас по Севастополю, рассказала все не казенным и живым языком. Было понятно, что могла бы рассказать гораздо больше, при нашем желании и возможности. Проявила гибкость и снисхождение по обстоятельствам (наличие не особо взрослых детей). Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Херсонес Таврический»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Херсонес Таврический" можно забронировать 4 экскурсии от 1 000 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Севастополе на 2024 год по теме «Херсонес Таврический», 80 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август