Г Грошкова Насыщенный день: лучшие места Севастополя За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!

Ю Юлия Насыщенный день: лучшие места Севастополя Благодарим Светлану за интересную и познавательную экскурсию! За дружелюбную и весёлую атмосферу! Мы были впечатлены красотами Севастополя! Обязательно вернёмся вновь!

А Анна Насыщенный день: лучшие места Севастополя Все прощло замечательно! У нас был индивидуальный тур -лучшие места Севастополя!Наш гид Светлана -замечательный человек и очень интересный экскурсовод! Информация и места посещения корректировали по нашим интересам и временному режиму! Очень довольна отдыхом! Благодарю и рекомендую!

О Олеся Обзорная экскурсия по Севастополю - Золотое кольцо Экскурсия оч понравилась! Оч грамотный гид был у нас. Все интересно,вкусно было рассказано. Рекомендую 😉

В Венера Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи читать дальше очень приятная и внимательная. Единственный минус который подпортил впечатление, это украинская версия истории о князе Владимире. Мы, к сожалению, забыли остановиться у его памятника и слушали о нем в авто, в том числе как он убивал младенцев (подчеркивалось) при взятии городов. После этого слушали не так воодушевленно. Аттестация нужна 100% Прекрасная задумка, увидели все части города Севастополь за одну поездку, перед нами открылись красивые виды, музеи, интересный рассказ. Девушка экскурсовод

Н Наталья Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи Великолепный гид, отличная экскурсия по красивейшим местам, интереснейший рассказ. Всё отлично! Рекомендую!!!

А Алина Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи Все прошло отлично. Места потрясающие. Много всего узнали. Особенно понравились музей подводных ледокол и город Херсонес. Рекомендую, не пожалеете)

А Александр Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день Посетили эту экскурсию. Очень интересно и познавательно, нам понравилось, рекомендую всем. Посетили исторический центр, завод в Балаклаве, Сапун гору, Малахов курган, очень впечатлило. Гид - очень интересный и грамотный рассказчик, город свой очень любит и гордится, чувствуется. Спасибо за экскурсию!