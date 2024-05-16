Экскурсии в Херсонес Таврический

Найдено 4 экскурсии в категории «Херсонес Таврический» в Севастополе, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Насыщенный день: лучшие места Севастополя
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Насыщенный день в Севастополе: история, природа и вино
Ваш персональный путеводитель по историческим сокровищам Севастополя: от древности до наших дней
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 900 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по городу Севастополю
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Экскурсия на авто по историческим местам Севастополя: комфорт и познание
Проведите незабываемые 3 часа, погружаясь в историю Севастополя, его культуру и архитектуру, с комфортом легкового авто
Начало: Заберем Вас в удобном для Вас месте
Расписание: каждый день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Сити-тур Севастопольский экспресс
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
71 отзыв
Сити-тур Севастопольский экспресс: путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Севастополя, от Малахова кургана до Херсонеса Таврического, в увлекательной групповой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Грошкова
    16 мая 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!
  • Ю
    Юлия
    19 февраля 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    Благодарим Светлану за интересную и познавательную экскурсию! За дружелюбную и весёлую атмосферу! Мы были впечатлены красотами Севастополя! Обязательно вернёмся вновь!
  • А
    Анна
    11 февраля 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    Все прощло замечательно! У нас был индивидуальный тур -лучшие места Севастополя!Наш гид Светлана -замечательный человек и очень интересный экскурсовод! Информация и места посещения корректировали по нашим интересам и временному режиму! Очень довольна отдыхом! Благодарю и рекомендую!
  • О
    Олеся
    15 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Севастополю - Золотое кольцо
    Экскурсия оч понравилась! Оч грамотный гид был у нас. Все интересно,вкусно было рассказано. Рекомендую 😉
  • В
    Венера
    12 сентября 2023
    Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
    Прекрасная задумка, увидели все части города Севастополь за одну поездку, перед нами открылись красивые виды, музеи, интересный рассказ. Девушка экскурсовод
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    очень приятная и внимательная. Единственный минус который подпортил впечатление, это украинская версия истории о князе Владимире. Мы, к сожалению, забыли остановиться у его памятника и слушали о нем в авто, в том числе как он убивал младенцев (подчеркивалось) при взятии городов. После этого слушали не так воодушевленно. Аттестация нужна 100%

  • Н
    Наталья
    6 сентября 2023
    Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
    Великолепный гид, отличная экскурсия по красивейшим местам, интереснейший рассказ. Всё отлично! Рекомендую!!!
  • А
    Алина
    3 сентября 2023
    Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
    Все прошло отлично. Места потрясающие. Много всего узнали. Особенно понравились музей подводных ледокол и город Херсонес. Рекомендую, не пожалеете)
  • А
    Александр
    26 сентября 2022
    Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
    Посетили эту экскурсию. Очень интересно и познавательно, нам понравилось, рекомендую всем. Посетили исторический центр, завод в Балаклаве, Сапун гору, Малахов курган, очень впечатлило. Гид - очень интересный и грамотный рассказчик, город свой очень любит и гордится, чувствуется. Спасибо за экскурсию!
  • И
    Игорь
    16 июля 2022
    Индивидуальная экскурсия по городу Севастополю
    Ирина Владимировна чудесно провела нас по Севастополю, рассказала все не казенным и живым языком. Было понятно, что могла бы рассказать гораздо больше, при нашем желании и возможности. Проявила гибкость и снисхождение по обстоятельствам (наличие не особо взрослых детей). Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Херсонес Таврический»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Насыщенный день: лучшие места Севастополя
  2. Индивидуальная экскурсия по городу Севастополю
  3. Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
  4. Сити-тур Севастопольский экспресс
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Сапун
  2. Херсонес Таврический
  3. Мыс Фиолент
  4. Пещеры «Таврида»
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Чуфут-Кале
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Херсонес Таврический" можно забронировать 4 экскурсии от 1 000 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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