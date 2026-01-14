читать дальше

гидом и Специалистом Севастополя, уважаемой Ириной Адамовной. Спасибо, Вам, большое за познавательные истории и интересную экскурсию! Ириной Адамовна, Вы неисчерпаема как атом! Вы - кладезь и опора мироздания для нас - отдыхающих! Ваши знания и жизненный оптимизм, а также внимание у нам, отдыхающим, достойны уважения! С вами, наше пребывание в Севастополе наполнилось иным, красочным содержанием и гордостью за нашу историю и деяния, которым мы обязаны нашим царям, народу, героям. У Вас прекрасные навыки преподавания и образцовое отношение к истории России! Дай Бог Вам долгих здоровых лет! СПАСИБО! Вадим, Елена