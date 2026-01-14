Мои заказы

Найдено 7 экскурсий в категории «Новый Херсонес» в Севастополе, цены от 1200 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Херсонес Таврический: Владимирский собор и Новый Византийский комплекс
На автобусе
4 часа
7%
32 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета
Расписание: Ежедневно 12:00
1488 ₽1600 ₽ за человека
Насыщенный день: лучшие места Севастополя
6 часов
21 отзыв
Водная прогулка
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно по запросу
9900 ₽ за всё до 5 чел.
Херсонес - место притяжения
Пешая
На автобусе
4 часа
39 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Начало: Площадь Нахимова, 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно в 12:00,
1450 ₽ за человека
Экскурсия по центру Севастополя и морская прогулка
Пешая
На автобусе
3 часа
25 отзывов
Водная прогулка
Откройте для себя удивительный Севастополь: от Графской пристани до памятника Затопленным кораблям. Увлекательная морская прогулка ждёт вас
Начало: Площадь Нахимова, городская Доска Почета
Расписание: каждый день в 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00
1200 ₽ за человека
Херсонес, Фиолент и Балаклава - берега древней Гераклеи
Пешая
7 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в историю Севастополя: Херсонес, Фиолент и Балаклава раскроют свои тайны. Незабываемое путешествие в мир древних цивилизаций
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 или 11:00
12 800 ₽ за всё до 4 чел.
Севастополь от античности и до наших дней
Пешая
На автобусе
6 часов
7%
2 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета, ст...
Расписание: Ежедневно в 11:00
2046 ₽2200 ₽ за человека
Путь сквозь эпохи: Херсонес Новый и Таврический
На автобусе
7 часов
Индивидуальная
до 17 чел.
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Расписание: По пятницам в 15:00
19 000 ₽ за всё до 17 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 января 2026
    Херсонес - место притяжения
    В связи с праздниками, у нас случилась небольшая накладка с экскурсиями, поэтому наша групповая экскурсия превратилась практически в индивидуальную. Спасибо
    читать дальше

    гиду Светлане, она нас свозила еще и в Инкерман в средневековую крепость Каламита и в инкерманский Свято-Климентовский монастырь. Это было очень интересно. Показала и Херсонес, старый и новый. Увидели величественный Владимирский собор. Очень яркие впечатления. Собор посетить советую обязательно.

  • О
    Ольга
    27 октября 2025
    Экскурсия по центру Севастополя и морская прогулка
    Экскурсию вела Татьяна Михайловна. Время провели легко, не принужденно, но в то же время получили достаточно информации о городе, его истории. Время экскурсии 2-2,5 часа, если хотите провести время с пользой и удовольствием-рекомендую.
  • Н
    Наталья
    20 октября 2025
    Херсонес - место притяжения
    Спасибо,интересно,познавательно, всё замечательно, Спасибо,Светлане❤️
  • А
    Анастасия
    29 сентября 2025
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    Спасибо огромное Светлане за экскурсию!!!
    Это было лучшее наше решение взять индивидуальную экскурсию,чтобы посмотреть Севастополь!
    Красивые виды,интересная экскурсия (без перегруза информацией) от Светланы и множество хороших фотографий 😍
    Спасибо большое 😘😘😘
  • И
    Ивченко
    18 сентября 2025
    Херсонес Таврический: Владимирский собор и Новый Византийский комплекс
    Всё супер!
  • Т
    Татьяна
    12 сентября 2025
    Херсонес Таврический: Владимирский собор и Новый Византийский комплекс
    Очень понравился новый Херсонес. К сожалению на экскурсии не получилось зайти в музеи. Слишком много времени на магазины сувениров и совсем мало на созерцание красот
  • Г
    Громовая
    11 сентября 2025
    Херсонес Таврический: Владимирский собор и Новый Византийский комплекс
    Хотелось бы чтобы экскурсия была и по "старому" Херсонесу
  • А
    Анастасия
    9 сентября 2025
    Херсонес Таврический: Владимирский собор и Новый Византийский комплекс
    Экскурсия хорошо организована. Экскурсовод Нелли Юрьевна, очень приятный, добрый и начитанный человек, познакомила с достопримечательностями, указанными в описании к эскурсии.
    От
    читать дальше

    места сбора доехали до памятника "Примирения", затем прибыли в Новый Херсонес, оттуда пешком проследовали до Старого Херсонеса, купили билеты (500 руб.) на территорию, затем нам рассказали о некоторых исторических фактах, объяснили как пройти к остальным достопримечательностям и дали около часа свободного времени. Также можно было остаться, но уже добираться нужно было своим ходом.

  • В
    Вадим
    8 сентября 2025
    Херсонес - место притяжения
    Добрый день всем отдыхающим! Позвольте поделиться впечатлением от экскурсии по старому и новому Херсонесу. 7-го сентября провели прекрасное время с
    читать дальше

    гидом и Специалистом Севастополя, уважаемой Ириной Адамовной. Спасибо, Вам, большое за познавательные истории и интересную экскурсию! Ириной Адамовна, Вы неисчерпаема как атом! Вы - кладезь и опора мироздания для нас - отдыхающих! Ваши знания и жизненный оптимизм, а также внимание у нам, отдыхающим, достойны уважения! С вами, наше пребывание в Севастополе наполнилось иным, красочным содержанием и гордостью за нашу историю и деяния, которым мы обязаны нашим царям, народу, героям. У Вас прекрасные навыки преподавания и образцовое отношение к истории России! Дай Бог Вам долгих здоровых лет! СПАСИБО! Вадим, Елена

  • И
    Ирина
    4 сентября 2025
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    Замечательная экскурсия с Павлом!!! Экскурсия была больше 6 часов, но мы не заметили, как пролетело время. Были в центре Севастополя,
    читать дальше

    в Новом и Старом Херсонесе и на мысе Фиолент. Очень интересный рассказ Павла о городе, его традициях и легендах! После экскурсии осталось желание еще больше узнать об этом замечательном городе, людях создававших и защищающих этот город, посетить места окутанные боевой славой. Спасибо Павлу за интересную и содержательную экскурсию. Мы влюбились в этот город и обязательно вернемся, чтобы вновь увидеть этот город,дышащий историей, и узнать, то что не успели в этот раз.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Херсонес Таврический: Владимирский собор и Новый Византийский комплекс;
  2. Насыщенный день: лучшие места Севастополя;
  3. Херсонес - место притяжения;
  4. Экскурсия по центру Севастополя и морская прогулка;
  5. Херсонес, Фиолент и Балаклава - берега древней Гераклеи.
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ласточкино гнездо;
  2. Графская пристань;
  3. Мыс Фиолент;
  4. Ливадийский дворец;
  5. Херсонес Таврический;
  6. Крепость Чембало;
  7. Ай-Петри;
  8. Малахов Курган;
  9. Винзавод «Массандра»;
  10. Байдарская долина.
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в марте 2026
Сейчас в Севастополе в категории "Новый Херсонес" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1200 до 19 000 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
