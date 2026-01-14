-
7%
Групповая
до 17 чел.
Херсонес Таврический: Владимирский собор и Новый Византийский комплекс
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета
Расписание: Ежедневно 12:00
1488 ₽
1600 ₽ за человека
Водная прогулка
Насыщенный день: лучшие места Севастополя
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно по запросу
9900 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 19 чел.
Херсонес - место притяжения
Начало: Площадь Нахимова, 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно в 12:00,
1450 ₽ за человека
Водная прогулка
Экскурсия по центру Севастополя и морская прогулка
Откройте для себя удивительный Севастополь: от Графской пристани до памятника Затопленным кораблям. Увлекательная морская прогулка ждёт вас
Начало: Площадь Нахимова, городская Доска Почета
Расписание: каждый день в 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Херсонес, Фиолент и Балаклава - берега древней Гераклеи
Погрузитесь в историю Севастополя: Херсонес, Фиолент и Балаклава раскроют свои тайны. Незабываемое путешествие в мир древних цивилизаций
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 или 11:00
12 800 ₽ за всё до 4 чел.
-
7%
Групповая
до 17 чел.
Севастополь от античности и до наших дней
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета, ст...
Расписание: Ежедневно в 11:00
2046 ₽
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 17 чел.
Путь сквозь эпохи: Херсонес Новый и Таврический
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Расписание: По пятницам в 15:00
19 000 ₽ за всё до 17 чел.
- ЕЕлена14 января 2026В связи с праздниками, у нас случилась небольшая накладка с экскурсиями, поэтому наша групповая экскурсия превратилась практически в индивидуальную. Спасибо
- ООльга27 октября 2025Экскурсию вела Татьяна Михайловна. Время провели легко, не принужденно, но в то же время получили достаточно информации о городе, его истории. Время экскурсии 2-2,5 часа, если хотите провести время с пользой и удовольствием-рекомендую.
- ННаталья20 октября 2025Спасибо,интересно,познавательно, всё замечательно, Спасибо,Светлане❤️
- ААнастасия29 сентября 2025Спасибо огромное Светлане за экскурсию!!!
Это было лучшее наше решение взять индивидуальную экскурсию,чтобы посмотреть Севастополь!
Красивые виды,интересная экскурсия (без перегруза информацией) от Светланы и множество хороших фотографий 😍
Спасибо большое 😘😘😘
- ИИвченко18 сентября 2025Всё супер!
- ТТатьяна12 сентября 2025Очень понравился новый Херсонес. К сожалению на экскурсии не получилось зайти в музеи. Слишком много времени на магазины сувениров и совсем мало на созерцание красот
- ГГромовая11 сентября 2025Хотелось бы чтобы экскурсия была и по "старому" Херсонесу
- ААнастасия9 сентября 2025Экскурсия хорошо организована. Экскурсовод Нелли Юрьевна, очень приятный, добрый и начитанный человек, познакомила с достопримечательностями, указанными в описании к эскурсии.
От
- ВВадим8 сентября 2025Добрый день всем отдыхающим! Позвольте поделиться впечатлением от экскурсии по старому и новому Херсонесу. 7-го сентября провели прекрасное время с
- ИИрина4 сентября 2025Замечательная экскурсия с Павлом!!! Экскурсия была больше 6 часов, но мы не заметили, как пролетело время. Были в центре Севастополя,
