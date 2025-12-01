Мои заказы

Семейный квест с горными приключениями «Испытай себя!»

Активное приключение для всей семьи с восхождением на гору Орта-Кая.

Программа включает элементы квеста, знакомство с природой Крыма и панорамные виды под руководством опытных инструкторов.
Описание квеста

Программа для всей семьи

Круглогодичная программа разработана для детей от 6 лет и их родителей. Маршрут включает восхождение на гору Орта-Кая с элементами игрового квеста, что делает путешествие увлекательным для участников разного возраста.

Безопасное приключение

Все этапы проходят под руководством опытных инструкторов, которые обеспечивают безопасность участников и знакомят с основами передвижения в горной местности. Программа не требует специальной подготовки и рассчитана на начинающих.

Знакомство с природой Крыма

Во время путешествия участники увидят живописные ландшафты Крымских гор и узнают об особенностях местной природы. Маршрут проходит по оборудованным тропам, доступным для семей с детьми. Важная информация:
  • Программа рассчитана на детей от 6 лет и их родителей.
  • Все участники находятся под наблюдением опытных инструкторов.
  • Маршрут проходит по оборудованным тропам.

По пятницам в 8:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гора Орта-Кая
  • Живописные ландшафты Крымских гор
Что включено
  • Трансфер
  • Аренда снаряжения
  • Регистрация в спасательной службе и ДПС
  • Услуги сертифицированного гида-инструктора (2 человека)
Что не входит в цену
  • Питание
  • Страховка
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 8:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Программа рассчитана на детей от 6 лет и их родителей
  • Все участники находятся под наблюдением опытных инструкторов
  • Маршрут проходит по оборудованным тропам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

