Программа для всей семьи

Круглогодичная программа разработана для детей от 6 лет и их родителей. Маршрут включает восхождение на гору Орта-Кая с элементами игрового квеста, что делает путешествие увлекательным для участников разного возраста.

Безопасное приключение

Все этапы проходят под руководством опытных инструкторов, которые обеспечивают безопасность участников и знакомят с основами передвижения в горной местности. Программа не требует специальной подготовки и рассчитана на начинающих.

Знакомство с природой Крыма

Во время путешествия участники увидят живописные ландшафты Крымских гор и узнают об особенностях местной природы. Маршрут проходит по оборудованным тропам, доступным для семей с детьми. Важная информация: