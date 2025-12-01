Активное приключение для всей семьи с восхождением на гору Орта-Кая.
Программа включает элементы квеста, знакомство с природой Крыма и панорамные виды под руководством опытных инструкторов.
Описание квеста
Программа для всей семьи
Круглогодичная программа разработана для детей от 6 лет и их родителей. Маршрут включает восхождение на гору Орта-Кая с элементами игрового квеста, что делает путешествие увлекательным для участников разного возраста.
Безопасное приключение
Все этапы проходят под руководством опытных инструкторов, которые обеспечивают безопасность участников и знакомят с основами передвижения в горной местности. Программа не требует специальной подготовки и рассчитана на начинающих.
Знакомство с природой Крыма
Во время путешествия участники увидят живописные ландшафты Крымских гор и узнают об особенностях местной природы. Маршрут проходит по оборудованным тропам, доступным для семей с детьми. Важная информация:
- Программа рассчитана на детей от 6 лет и их родителей.
- Все участники находятся под наблюдением опытных инструкторов.
- Маршрут проходит по оборудованным тропам.
По пятницам в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Орта-Кая
- Живописные ландшафты Крымских гор
Что включено
- Трансфер
- Аренда снаряжения
- Регистрация в спасательной службе и ДПС
- Услуги сертифицированного гида-инструктора (2 человека)
Что не входит в цену
- Питание
- Страховка
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 8:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Программа рассчитана на детей от 6 лет и их родителей
- Все участники находятся под наблюдением опытных инструкторов
- Маршрут проходит по оборудованным тропам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
