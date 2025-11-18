Открываем Севастополь! Семейная экскурсия с элементами квеста

Приглашаю вас в семейное приключение по улочкам Севастополя! На экскурсии с элементами квеста 6+ вы не только познакомитесь с историей Севастополя и главными достопримечательностями, но и увлекательно проведете время, гуляя по тенистым улочкам приморского городка.
Описание квеста
На экскурсии по Севастополю вас ждет насыщенная и увлекательная программа. Маршрут:• Главная площадь города.
- Старейший бульвар Севастополя.
- Памятник Нахимову.
- Графская пристань.
- Памятник Затопленным кораблям.
• Памятник Казарскому и бригу «Меркурий». Прогулка по Приморскому бульвару. Что мы будем делать:
- Погружаться в историю в интерактивном формате всей семьёй • Наслаждаться атмосферой приморского городка • Наслаждаться севастопольскими закатами О чем узнаем:• Кто совершил первое ВИП путешествие в России.
- Для чего на флоте "бьют склянки" и попробуем сами • Для чего понадобилась крепость на крымских берегах и кто здесь обитал 2000 лет назад • Что связывает Севастополь и Антарктиду?
Почему Севастополь сравнивают с птицей феникс • Какие ещё необычные животные оставили свой след в истории города. В увлекательном формате вы не только познакомитесь с историей города-героя, но и весело проведёте время всей семьёй. Совместные воспоминания и эмоции, что может быть лучше! Экскурсия будет интересна семьям с детьми 6-11 лет. Важная информация:.
Почему Севастополь сравнивают с птицей феникс • Какие ещё необычные животные оставили свой след в истории города. В увлекательном формате вы не только познакомитесь с историей города-героя, но и весело проведёте время всей семьёй. Совместные воспоминания и эмоции, что может быть лучше! Экскурсия будет интересна семьям с детьми 6-11 лет. Важная информация:.
Советую удобную обувь, одежду по погоде, у моря может быть ветренно. . В летнее время головной убор и бутылочку воды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главная площадь - площадь Нахимова
- Первый памятник Севастополя - памятник Казарскому
- Морские ворота города - Графская пристань
- Приморский бульвар
- Матросский бульвар
- Памятник Затопленным кораблям
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Нахимова. Памятник Павлу Степановичу Нахимову
Завершение: Приморский бульвар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Советую удобную обувь
- Одежду по погоде
- У моря может быть ветренно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Грамотная, продуманная экскурсия, которая понравилась и детям (9 и 15 лет) и взрослым. Никакой воды или лишней информации, использование интерактива в виде разгадывания ребусов и завязывания морских узлов. Полтора часа пролетели незаметно. Ещё раз благодарю Екатерину за отлично проведённое время.
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Н
Привезла внучку первый раз в Севастополь и очень хотелось,чтобы впечатления остались самые хорошие. Выбрала эту экскурсию и не прогадала. Мы из Санкт- Петербурга и дети наши даже в 9 лет
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Т
Были с детьми на экскурсии по Севастополю у Екатерины. Очень понравилось! Информация доступна детям, элементы квеста и музыкального сопровождения это изюминка экскурсии. Чувствуется,что экскурсовод любит свое дело, любит свой город и передаёт это слушателям. Приятные подарки в конце. Будем обязательно рекомендовать Екатерину своим знакомым:) спасибо и удачи!:)
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Ю
Были на экскурсии у Екатерина Ганжа. Остались очень довольны и мы, взрослые и дети. И это не просто экскурсия, Катюша взаимодействует с детками. Они вовлечены в процесс, что позволяет лучше усваивать информацию. Очень интересные задания, расшифровки ребусов, вязали морские узлы. Однозначно выбираем Катюшу и всём рекомендую!!!
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Е
Замечательна экскурсия и экскурсовод! Очень интересно и детям (10 и 13 лет) и родителям. Прошло уже два месяца, а дочь всё плетет морские узлы)) Очень рады, что начали изучить Севастополь с этой экскурсии!
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И
Прекрасная экскурсия! Самые приятные впечатления и от Екатерины, и от самой прогулки. Задания интересны и детям, и взрослым! Спасибо большое! Искренне рекомендую
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