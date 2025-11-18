Открываем Севастополь! Семейная экскурсия с элементами квеста

На экскурсии по Севастополю вас ждет насыщенная и увлекательная программа. Маршрут:• Главная площадь города.

Старейший бульвар Севастополя.

Памятник Нахимову.

Графская пристань.

Памятник Затопленным кораблям.

• Памятник Казарскому и бригу «Меркурий». Прогулка по Приморскому бульвару. Что мы будем делать:

Погружаться в историю в интерактивном формате всей семьёй • Наслаждаться атмосферой приморского городка • Наслаждаться севастопольскими закатами О чем узнаем:• Кто совершил первое ВИП путешествие в России.

Для чего на флоте "бьют склянки" и попробуем сами • Для чего понадобилась крепость на крымских берегах и кто здесь обитал 2000 лет назад • Что связывает Севастополь и Антарктиду?

Почему Севастополь сравнивают с птицей феникс • Какие ещё необычные животные оставили свой след в истории города. В увлекательном формате вы не только познакомитесь с историей города-героя, но и весело проведёте время всей семьёй. Совместные воспоминания и эмоции, что может быть лучше! Экскурсия будет интересна семьям с детьми 6-11 лет. Важная информация:.

Почему Севастополь сравнивают с птицей феникс • Какие ещё необычные животные оставили свой след в истории города. В увлекательном формате вы не только познакомитесь с историей города-героя, но и весело проведёте время всей семьёй. Совместные воспоминания и эмоции, что может быть лучше! Экскурсия будет интересна семьям с детьми 6-11 лет. Важная информация:.

Советую удобную обувь, одежду по погоде, у моря может быть ветренно. . В летнее время головной убор и бутылочку воды.