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Святыни Севастополя

Василий Ш.
Василий Ш. – Гид из Севастополя
Святыни Севастополя
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 990 ₽ за экскурсию

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Святыни Севастополя
Святыни Севастополя

Что вы увидите

  • Свято-Георгиевский монастырь - Фиолент
  • Свято-Климентовский монастырь- Инкерман
  • Свято-Никольский храм- Северная сторона
  • Владимирский собор (усыпальница адмиралов)
Экскурсия ⛳ по православным храмами и монастырям Севастополя будет интересна как паломникам, так и желающим узнать святые христианские места Крыма. Кроме известных святынь нашего города, которые находятся в центре и легкодоступны для посещения, есть и те, которые находятся на окраинах и добраться самостоятельно до них сложно.
В нашей экскурсии 🧭 мы посетим Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент, Инкерманский Свято-Климентовский пещерный монастырь, Свято-Никольский храм на Северной стороне и Владимирский собор (усыпальница адмиралов).
Начнём путешествие с мыса Фиолент, где расположен Георгиевский мужской монастырь. На этом месте святой Андрей Первозванный проповедовал святое Евангелие. Место это было выбрано неспроста – 3000 лет тому назад здесь был храм Артемиды, а святые апостолы направлялись с проповедью святого Евангелия именно в известные центры языческого мира… Но место это еще и очень красивое: высокий и могучий мыс Фиолент величественно врезается в бесконечное море 🌊, огромные волны с шумом разбиваются об его мощные и прочные скалы.
Это место посещали русские цари, известные поэты, писатели и художники, политики.
Далее переезжаем в Инкерман, где расположен Свято-Климентовский монастырь. Сюда был сослан на каторгу, в каменоломню Святой Климент Римский. Это сегодня Крым море 🌊 и солнце ☀️, а две тысячи лет назад это было место для неугодных в Римской империи. Мы увидим три удивительных пещерных храма, один из которых вырублен руками самого Климента… Поднимемся на верхнее плато, где увидим руины башен средневековой византийской крепости Каламита и многочисленные пещеры.
Переезжаем на Северную сторону Севастополя, к самому необычному храму. Свято-Никольский храм — православный храм-памятник в Севастополе в форме пирамиды. Это один из самых интересных архитектурных символов Севастополя: храм-пирамида, одновременно это и памятник защитникам Севастополя. После окончания Крымской войны было принято решение о возведении православного храма на территории Братского кладбища – чтобы сохранить навечно память о героически погибших во имя России.
Возвращаемся в самый центр города – Центральный городской холм, где величественно возвышается Владимирский собор. На северной и южной сторонах храма размещены плиты с именами адмиралов, прах которых покоится в соборе: М. П. Лазарева, В. А. Корнилова, В. И. Истомина, П. С. Нахимова.
Первоначально храм закладывался с целью увековечить Крещение святого князя Владимира, однако в ходе строительства превратился в усыпальницу выдающихся адмиралов флота Российского и в памятник героям, павшим в Крымской войне.
Что входит
  • Вода
  • чай
  • кофе
  • легкий перекус
  • одноразовые маски и салфетки
  • антисептик
Что не входит
  • Нет дополнительных расходов
Начало и место завершения
🚩 Место проживания туристов
Святыни Севастополя
Святыни Севастополя
Святыни Севастополя
Святыни Севастополя
Святыни Севастополя

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  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Василий Ш.
Василий Ш.
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3 отзыва оставили туристы

Василий Ш. проводит ещё 3 экскурсии

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