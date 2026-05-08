Увлекательная экскурсия поведает об основных исторических местах Севастополя, благодаря которым вы по-настоящему окунётесь в особую атмосферу знаменитого белокаменного города.
Вы начнёте с легендарной площади Нахимова, увидите Графскую пристань и памятник Затопленным
Описание экскурсииЛегкая и познавательная экскурсия по белокаменному городу Севастополь знаменит своими многочисленными памятниками, которых насчитывается более 2500. Со многими из них вы познакомитесь в этой экскурсии. Встреча с городом начнётся в самом его сердце — на легендарной площади П. С. Нахимова. Вы увидите Графскую пристань, памятник П. С. Нахимову, памятник Затопленным кораблям и погрузитесь в чарующую атмосферу нашего красивого города. Знакомство с Севастополем мы продолжим, посетив Национальный историко-археологический заповедник «Херсонес Таврический», занесённый по решению ЮНЕСКО в число 100 самых выдающихся мировых памятников архитектуры. Сердцем старого Херсонеса является Свято-Владимирский собор, возведённый в XIX веке на месте храма, где по легенде крестился князь Владимир. «Новый Херсонес» — уникальный музейно-храмовый комплекс, расположенный на территории более 22 га. Территория комплекса включает в себя музеи Христианства, Античности, Византии и Крыма, единственный в мире храм-парк, археологический парк, Екатерининский парк с рекой Героон, амфитеатр «Грифон Арена» и воссозданный Византийский квартал. Одна из лучших видовых площадок города находится возле памятника «Примирению», посвящённого участникам Гражданской войны. Отсюда открывается прекрасный вид на Севастополь. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральная площадь
- Достопримечательности по пути следования (обзорно)
- Новый Херсонес
- Херсонес Таврический. Владимирский собор
Что включено
- Экскурсионные услуги сертифицированного гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Входной билет в Херсонес Таврический: взрослый - 500 руб., детский - 250 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Городская доска почета
Завершение: Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Сбор группы за 15 мин. до начала экскурсии
- Обувь удобная
- Летом необходим головной убор от солнца
- Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно
- За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а также погодные условия организатор экскурсии ответственности не несёт
- Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Экскурсовод Александр очень интересно рассказывает, все понравилось!
