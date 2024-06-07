1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
от 6 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Бахчисарай из Севастополя: путешествие в историю Крымского ханства
Погрузитесь в атмосферу Крымского ханства, исследуя древние пещерные города и Ханский дворец
Начало: Место вашего проживания в переделах города
Расписание: Ежедневно в 9:00
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Охота за цветами: индивидуальная экскурсия по цветущему Крыму
Погрузитесь в красоту цветущего Крыма с индивидуальной экскурсией. Комфортный внедорожник, гид и родниковая вода включены
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: Ежедневно по договоренности c февраля по июль
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила7 июня 2024Большое спасибо Светлане за доставленное удовольствие! Индивидуальный подход и учет наших предпочтений. Легкость и доступность предоставляемой информации. А также приятное общение. Спасибо огромное!!!
- ННаталья10 сентября 2023Понравилось все!!! Борис - прекрасный гид, глубоко знающий предме8т, стремятся за короткое время экскурсии дать максимум сведений об истории, географии,
- ННаталья14 августа 2022Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской ИмперииОчень довольны остались поездкой и гидом Василием. Всё продумано: охлажденная вода, видовые места, фотоаппарат у гида, планшет с историческими фото.
- ЕЕкатерина15 июля 2022Добрый день. Светлана- мастер своего дела, отлично организовала наш маршрут, внесла изменения в него, как мы хотели. И постаралась, чтобы
- ТТатьяна12 ноября 2021По диким местам Крыма из Севастополя: едем, куда захотимПрекрасная поездка, чудесные впечатления! Алексей гибко подстраивается под пожелания путешественников, планируя маршрут так, чтобы его гости могли увидеть именно то, что
- ММихаил28 июня 2021По диким местам Крыма из Севастополя: едем, куда захотимОчень понравилось. Ездили втроём. Побывали в таких местах, куда сами бы точно не добрались. Узнали много интересного
- ТТаланова31 марта 2021Святыни СевастополяЭкскурсия шикарная! Василий - лучший экскурсовод! Мы под большим впечатлением. Большое спасибо Василию!
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «От вашего отеля»
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