Экскурсии от вашего отеля в Севастополе

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Севастополе, цены от 6 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прекрасны вы, брега Тавриды
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
от 6 900 за всё до 6 чел.
Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Бахчисарай из Севастополя: путешествие в историю Крымского ханства
Погрузитесь в атмосферу Крымского ханства, исследуя древние пещерные города и Ханский дворец
Начало: Место вашего проживания в переделах города
Расписание: Ежедневно в 9:00
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
7 900 за всё до 5 чел.
Охота за цветами
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Охота за цветами: индивидуальная экскурсия по цветущему Крыму
Погрузитесь в красоту цветущего Крыма с индивидуальной экскурсией. Комфортный внедорожник, гид и родниковая вода включены
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: Ежедневно по договоренности c февраля по июль
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    7 июня 2024
    Прекрасны вы, брега Тавриды
    Большое спасибо Светлане за доставленное удовольствие! Индивидуальный подход и учет наших предпочтений. Легкость и доступность предоставляемой информации. А также приятное общение. Спасибо огромное!!!
  • Н
    Наталья
    10 сентября 2023
    Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
    Понравилось все!!! Борис - прекрасный гид, глубоко знающий предме8т, стремятся за короткое время экскурсии дать максимум сведений об истории, географии,
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    этнографии не только по маршруту экскурсии, но и вообще о Крыме. Крепость Чуфут-кале просто потрясает своим величеством и древности, Успенский монастырь - необыкновенной красотой, Бисерный храм - это вообще что-то невообразимое!!! Огромное спасибо за экскурсию!

  • Н
    Наталья
    14 августа 2022
    Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
    Очень довольны остались поездкой и гидом Василием. Всё продумано: охлажденная вода, видовые места, фотоаппарат у гида, планшет с историческими фото.
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    Маршрут гибкий, учитываются все пожелания. Задержались в а два с лишним часа ради осмотра новых мест - никакой дополнительной платы! Спасибо от души Василию! Рекомендуем горячо!

  • Е
    Екатерина
    15 июля 2022
    Прекрасны вы, брега Тавриды
    Добрый день. Светлана- мастер своего дела, отлично организовала наш маршрут, внесла изменения в него, как мы хотели. И постаралась, чтобы
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    мы посетили всё локации, которые запланировали и даже больше. Экскурсия проходит на комфортном авто, берите детей и в путь. Спасибо, советую, не пожалеете!!!

  • Т
    Татьяна
    12 ноября 2021
    По диким местам Крыма из Севастополя: едем, куда захотим
    Прекрасная поездка, чудесные впечатления! Алексей гибко подстраивается под пожелания путешественников, планируя маршрут так, чтобы его гости могли увидеть именно то, что
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    хочется. Я в Крыму впервые, мне было интересно все, поэтому мы доверились проводнику и ни разу не пожалели. Маршрут пролегал вдоль мыса Фиолент, Алексей завозил на смотровые площадки, отводил по тропам в такие места, откуда открывался захватывающий вид. Без «своего человека» в такие места не заберёшься, а они стоят того, чтобы их увидеть. Конечной точкой маршрута была Балаклава. Алексей выстроил маршрут таким образом, чтобы мы оказались там на закате и увидели незабываемые пейзажи.

  • М
    Михаил
    28 июня 2021
    По диким местам Крыма из Севастополя: едем, куда захотим
    Очень понравилось. Ездили втроём. Побывали в таких местах, куда сами бы точно не добрались. Узнали много интересного
  • Т
    Таланова
    31 марта 2021
    Святыни Севастополя
    Экскурсия шикарная! Василий - лучший экскурсовод! Мы под большим впечатлением. Большое спасибо Василию!

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прекрасны вы, брега Тавриды
  2. Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
  3. Охота за цветами
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Фиолент
  2. Гора Сапун
  3. Херсонес Таврический
  4. Ай-Петри
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Лавандовые поля
  7. Завод вин «Золотая балка»
  8. Никитский ботанический сад
  9. Маковые поля
  10. Пещеры «Таврида»
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июле 2024
Сейчас в Севастополе в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 6 900 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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