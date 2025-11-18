Прикоснитесь к захватывающим страницам истории, раскрыв тайны великих и ужасных, связанные с Юсуповским дворцом в Кореизе – старейшим аристократическим имением в Крыму.
Описание экскурсии
Захватывающая экскурсия по историческим местам
Дворец, который вы посетите, имеет богатую историю: здесь в разные времена бывали Феликс Юсупов и Ирина Романова. Более того, это место было выбрано в качестве резиденции и бункера Сталина. Каждый уголок этого величественного дворца рассказывает свою уникальную историю.
Что вас ожидает
Ваша экскурсия начнется в 8:30 с площади Нахимова, и вы сможете насладиться следующими достопримечательностями:
- Смотровая площадка Панорама – захватывающий вид на окружающее пространство;
- Храм Архистратига Михаила – величественный образец архитектуры;
- Юсуповский дворец – с возможностью заглянуть в бункер Сталина;
- Обед с видом на море – насладитесь изысканной кухней и живописными пейзажами;
- Ласточкиное гнездо – один из самых известных символов Крыма;
- Парк Харакс – место для спокойной прогулки и наслаждения природой;
- Купание на пляже – расслабьтесь и насладитесь морем!
Эта экскурсия оставит яркие впечатления и позволит вам ознакомиться с историей и природой региона. Приятного путешествия!
По четвергам в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка Панорама
- Храм Архистратига Михаила
- Юсуповский дворец (с возможностью посещения бункера Сталина)
- Ласточкино гнездо
- Парк Харакс
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Севастополь, Проспект Нахимова 8 или Площадь Нахимова (обязательно уточняйте!)
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 8:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
