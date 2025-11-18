Прикоснитесь к захватывающим страницам истории, раскрыв тайны великих и ужасных, связанные с Юсуповским дворцом в Кореизе – старейшим аристократическим имением в Крыму.

Описание экскурсии

Захватывающая экскурсия по историческим местам

Дворец, который вы посетите, имеет богатую историю: здесь в разные времена бывали Феликс Юсупов и Ирина Романова. Более того, это место было выбрано в качестве резиденции и бункера Сталина. Каждый уголок этого величественного дворца рассказывает свою уникальную историю.

Что вас ожидает

Ваша экскурсия начнется в 8:30 с площади Нахимова, и вы сможете насладиться следующими достопримечательностями:

Смотровая площадка Панорама – захватывающий вид на окружающее пространство;

Храм Архистратига Михаила – величественный образец архитектуры;

Юсуповский дворец – с возможностью заглянуть в бункер Сталина;

Обед с видом на море – насладитесь изысканной кухней и живописными пейзажами;

Ласточкиное гнездо – один из самых известных символов Крыма;

Парк Харакс – место для спокойной прогулки и наслаждения природой;

Купание на пляже – расслабьтесь и насладитесь морем!

Эта экскурсия оставит яркие впечатления и позволит вам ознакомиться с историей и природой региона. Приятного путешествия!