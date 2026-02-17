Мои заказы

Экскурсии в Ласточкино гнездо из Ялты

Найдено 34 экскурсии в категории «Ласточкино гнездо» в Севастополе, цены от 1100 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский
На автобусе
10 часов
10 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский
Начало: Севастополь. Площадь Нахимова. Доска Почета. Голуб...
Расписание: по вторникам, пятницам в 8ч. 30 мин.
2700 ₽ за человека
Гранд-тур по горе Ай-Петри и морская прогулка в Ялте
На автобусе
11 часов
14 отзывов
Водная прогулка
Гранд-тур по горе Ай-Петри и морская прогулка в Ялте
Начало: Площадь Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: ежедневно в 8:30
3800 ₽ за человека
Личный гид для Вас с авто - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Пешая
На автобусе
9 часов
44 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Личный гид для Вас с авто - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Погрузитесь в атмосферу царской эпохи, исследуя дворцы и парки Южного берега Крыма. Путешествие, которое запомнится надолго
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
Расписание: Ежедневно в 8:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
1100 ₽ за человека
Личный гид для Вас в авто - Ай-Петри и Ялта
Пешая
На автобусе
На квадроциклах
9 часов
34 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Личный гид для Вас в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри, чтобы увидеть Ялту с высоты. Прогулка по зубцам и живописные виды ждут вас на этой экскурсии
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
1250 ₽ за человека
Раскрывая тайны: Юсуповский и Ливадийский дворцы
На автобусе
11 часов
4 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Раскрывая тайны: Юсуповский и Ливадийский дворцы
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: вторник, четверг, суббота в 8:30
2800 ₽ за человека
II дворца: Воронцовский & Ливадийский, Ласточкино гнездо и морская прогулка
На автобусе
На теплоходе
11 часов
6 отзывов
Водная прогулка
II дворца: Воронцовский & Ливадийский, Ласточкино гнездо и морская прогулка
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 8:30
2800 ₽ за человека
Дворцы Романовых: Ливадийский, Массандровский, Харакс
Пешая
На автобусе
10 часов
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Дворцы Романовых: Ливадийский, Массандровский, Харакс
Начало: Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: По вторникам, пятницам в 8ч. 30 мин.
2700 ₽ за человека
Солнце в бокале. Массандровский дворец и винодельческое предприятие Массандра
На автобусе
9 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Солнце в бокале. Массандровский дворец и винодельческое предприятие Массандра
Начало: ✅ площадь Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8ч. 30 мин.
2500 ₽ за человека
Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка
Пешая
На автобусе
На теплоходе
9 часов
32 отзыва
Водная прогулка
Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка
Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета. Голубой з...
Расписание: Каждый день. Начало в 8.30
2700 ₽ за человека
Ялта и три главных дворца Крыма: Воронцовский, Ливадийский, Массандровский
На автобусе
11 часов
2 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Ялта и три главных дворца Крыма: Воронцовский, Ливадийский, Массандровский
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: понедельник, среда, пятница, воскресенье в 08-30 ч
3000 ₽ за человека
Модный маршрут: Ай - Петри, водопад Учан Су, озеро Черепах и имение Харакс
На автобусе
10 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Модный маршрут: Ай - Петри, водопад Учан Су, озеро Черепах и имение Харакс
Начало: ✅ Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: Ежедневно в 8ч. 30 мин.
3450 ₽ за человека
Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем
На автобусе
9 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем
Начало: ✅ Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: по вторникам, четвергам, субботам в 8ч. 30мин.
2500 ₽ за человека
Лучшие Дворцы Крыма и Ласточкино гнездо
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучшие Дворцы Крыма и Ласточкино гнездо
Начало: Место проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
14 999 ₽ за всё до 6 чел.
Дворцы Южного берега Крыма
Пешая
На автобусе
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
Дворцы Южного берега Крыма
Посетите великолепные дворцы Крыма и насладитесь прогулкой по солнечной Ялте. Откройте для себя архитектурные шедевры и уникальные пейзажи
Начало: Севастополь, пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно
2500 ₽ за человека
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
На автобусе
9 часов
20 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
Откройте для себя архитектурные шедевры Крыма. Погрузитесь в историю и насладитесь живописными видами
Начало: Площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 8:30
2450 ₽ за человека
Ливадийский и Массандровский императорские дворцы, Форос и Байдары
Пешая
На автобусе
9 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ливадийский и Массандровский императорские дворцы, Форос и Байдары
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 10:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Уникальный Форос: долины, море, горы, пещеры, имения
Пешая
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Уникальный Форос: долины, море, горы, пещеры, имения
Начало: Площадь Нахимова. Экскурсионная тумба с голубым зо...
Расписание: Экскурсия проводится по понедельникам и четвергам в 8ч. 30 мин.
2500 ₽ за человека
Супер-тур: гора Ай-Петри & посещение замка «Ласточкино гнездо» и Харакса
На автобусе
11 часов
20 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Супер-тур: гора Ай-Петри & посещение замка «Ласточкино гнездо» и Харакса
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Ежедневно с 8:30
3800 ₽ за человека
Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
На автобусе
8 часов
20 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
2500 ₽ за человека
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
На автобусе
8 часов
115 отзывов
Водная прогулка
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
2500 ₽ за человека
Очей очарованье
На автобусе
9 часов
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Очей очарованье
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
2500 ₽ за человека
Два дворца и морская прогулка от замка Ласточкино гнездо в Ялту
На автобусе
На теплоходе
10 часов
Водная прогулка
Два дворца и морская прогулка от замка Ласточкино гнездо в Ялту
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Понедельник, четверг, воскресенье с 08:30
2500 ₽ за человека
ТОП - 9: самые эффектные смотровые площадки Южного берега
На автобусе
8 часов
3 отзыва
Групповая
до 17 чел.
ТОП - 9: самые эффектные смотровые площадки Южного берега
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Суббота, Воскресенье в 8:30
2500 ₽ за человека
Воронцовский дворец, замок Ласточкино гнездо и морское путешествие в Ялту
На автобусе
11 часов
Групповая
до 15 чел.
Воронцовский дворец, замок Ласточкино гнездо и морское путешествие в Ялту
Начало: Гостиница Севастополь, Проспект Нахимова 8 или Пло...
Расписание: Понедельник, четверг, воскресенье в 8:30
2500 ₽ за человека
Севастополь - знакомство: история и достопримечательности. пешеходно - авто
4 часа
Водная прогулка
Севастополь - знакомство: история и достопримечательности. пешеходно - авто
Начало: Место проживания, в Севастополе
Расписание: ежедневно, по договоренности
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Дворцы в Крыму: Ливадийский и Массандровский
Пешая
На автобусе
9 часов
Индивидуальная
до 17 чел.
Дворцы в Крыму: Ливадийский и Массандровский
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Расписание: По вторникам в 08:00
22 000 ₽ за всё до 17 чел.
Солнце в бокале: Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо и Массандра
Пешая
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 17 чел.
Солнце в бокале: Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо и Массандра
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Расписание: По пятницам в 08:00
24 000 ₽ за всё до 17 чел.
Ночные огни Ялты: обзорная экскурсия с прогулкой на теплоходе
На автобусе
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
8 часов
Водная прогулка
Ночные огни Ялты: обзорная экскурсия с прогулкой на теплоходе
Начало: Севастополь, площадь Нахимова
Расписание: среда и суббота в 16:00
2800 ₽ за человека
Воронцовский, Ливадийский дворцы и Ялта
На автобусе
10 часов
Групповая
до 15 чел.
Воронцовский, Ливадийский дворцы и Ялта
Начало: Ласпи, г. Севастополь, Севастопольская зона ЮБК,13...
Расписание: Ежедневно в 9:00
3500 ₽ за человека
Никитский ботанический сад. Бал хризантем
Пешая
На автобусе
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Никитский ботанический сад. Бал хризантем
Начало: Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8ч. 30 мин.
2400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    17 февраля 2026
    Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка
    Все объекты, заявленные в программе, осмотрели, экскурсовод замечательно сопровождал всю дорогу. Все понравилось.
  • И
    Ирина
    4 февраля 2026
    Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем
    Экскурсовод вне всяких похвал, приятный голос, грамотная, четкая речь, великолепные познания. В саду, хоть и не сезон, очень понравилось, экскусовод и здесь нам провела экскурсию, познакомила со многими представителями сада)
    Водителю Эдуарду отдельная благодарность. Все аккуратно, четко, вовремя.
  • П
    Павел
    19 января 2026
    Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский
    Экскурсия интересная, локации красивые. Поскольку билеты на все локации приобретаются отдельно, много времени тратится на ожидание их приобретения. В целом, во время экскурсии постоянно приходится кого-то/что-то ждать — это немного омрачает положительное впечатление.
  • И
    Инесса
    10 января 2026
    Лучшие Дворцы Крыма и Ласточкино гнездо
    Несмотря на плохую погоду (дождь и ветер) гид Светлана смогла сделать нашу поездку незабываемо-прекрасной! Лишний раз убеждаюсь, что впечатление от путешествия на 99% зависят от экскурсовода. Вернёмся в Крым - только с ней все поездки, решили однозначно!!!
  • Р
    Роман
    27 декабря 2025
    Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский
    Хочу выразить огромную благодарность за экскурсии в 3 дворца, набережную Ялты и Ласточкино гнездо, экскурсоводу Елене Берёза, водителю Александру.
    Мы с
    читать дальше

    женой получили только положительные эмоции от этой увлекательной, насыщенной информацией и головокружительную (с хорошей точки зрения) экскурсии по Югу Крыма.
    Желаю успеха, процветания и долгих жизненных сил в дальнейшей работе.

  • П
    Прохор
    26 ноября 2025
    Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский
    Прекрасная экскурсия! Увидели главные достопримечательности южного берега Крыма. Отдельное спасибо гиду Наталье за отличный день.
  • Р
    Рябова
    2 ноября 2025
    Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем
    Впечатлила экскурсовод Наталья своим умением представить красоты, историю Крыма. Очень красиво и впечатляюще описывала достопримечательности. И конечно покорил бал хризантем!
  • Л
    Людмила
    24 октября 2025
    Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем
    Все прошло интересно и познавательно. Отдельная благодарность нашему экскурсоводу Наталье. Спасибо большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Ласточкино гнездо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский;
  2. Гранд-тур по горе Ай-Петри и морская прогулка в Ялте;
  3. Личный гид для Вас с авто - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта;
  4. Личный гид для Вас в авто - Ай-Петри и Ялта;
  5. Раскрывая тайны: Юсуповский и Ливадийский дворцы.
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ласточкино гнездо;
  2. Графская пристань;
  3. Мыс Фиолент;
  4. Ливадийский дворец;
  5. Херсонес Таврический;
  6. Крепость Чембало;
  7. Ай-Петри;
  8. Малахов Курган;
  9. Винзавод «Массандра»;
  10. Байдарская долина.
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в марте 2026
Сейчас в Севастополе в категории "Ласточкино гнездо" можно забронировать 34 экскурсии от 1100 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 370 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
