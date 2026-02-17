Н Наталья Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка Все объекты, заявленные в программе, осмотрели, экскурсовод замечательно сопровождал всю дорогу. Все понравилось.

И Ирина Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем Экскурсовод вне всяких похвал, приятный голос, грамотная, четкая речь, великолепные познания. В саду, хоть и не сезон, очень понравилось, экскусовод и здесь нам провела экскурсию, познакомила со многими представителями сада)

Водителю Эдуарду отдельная благодарность. Все аккуратно, четко, вовремя.

П Павел Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский Экскурсия интересная, локации красивые. Поскольку билеты на все локации приобретаются отдельно, много времени тратится на ожидание их приобретения. В целом, во время экскурсии постоянно приходится кого-то/что-то ждать — это немного омрачает положительное впечатление.

И Инесса Лучшие Дворцы Крыма и Ласточкино гнездо Несмотря на плохую погоду (дождь и ветер) гид Светлана смогла сделать нашу поездку незабываемо-прекрасной! Лишний раз убеждаюсь, что впечатление от путешествия на 99% зависят от экскурсовода. Вернёмся в Крым - только с ней все поездки, решили однозначно!!!

Р Роман Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский

Мы с женой получили только положительные эмоции от этой увлекательной, насыщенной информацией и головокружительную (с хорошей точки зрения) экскурсии по Югу Крыма.

Желаю успеха, процветания и долгих жизненных сил в дальнейшей работе. Хочу выразить огромную благодарность за экскурсии в 3 дворца, набережную Ялты и Ласточкино гнездо, экскурсоводу Елене Берёза, водителю Александру.

П Прохор Операция: «Аргонавт». Дворцы Воронцовский, Ливадийский и Юсуповский Прекрасная экскурсия! Увидели главные достопримечательности южного берега Крыма. Отдельное спасибо гиду Наталье за отличный день.

Р Рябова Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем Впечатлила экскурсовод Наталья своим умением представить красоты, историю Крыма. Очень красиво и впечатляюще описывала достопримечательности. И конечно покорил бал хризантем!