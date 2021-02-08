В Крыму не принято сидеть на месте, его нужно посмотреть весь, поэтому частый запрос это как добраться в Ялту из Севастополя и обратно. Подготовили небольшой обзор на эту тему и добавили несколько интересных мест в Ялте

Из Севастополя до Ялты

Ялта расположена достаточно близко от Севастополя – расстояние составляет всего 84 километра. Это идеальный вариант для поездки на выходных: добраться можно за короткий срок, а возможностей для приятного и интересного времяпрепровождения в городе немало.

Из Севастополя в Ялту на автобусе

Что посетить в Ялте

Ялту не случайно называют курортной столицей Крыма. В прекрасном городе есть поистине все, что способно заинтересовать туристов и летом, в пляжный сезон, и в любое время года:

памятники архитектуры;

парки;

музеи.

Одна из самых известных достопримечательностей – замок «Ласточкино гнездо», где снималось множество отечественных фильмов. Его любят туристы: замок, располагающийся на высокой скале, выглядит очень живописно.

Ласточкино гнездо

Любителей классической литературы заинтересует Дом-музей А. П. Чехова. Поклонники творчества великого писателя могут взглянуть на обстановку, в которой прошли последние годы его жизни, а в мемориальном ботаническом саду еще живы растения, которые Антон Павлович посадил собственноручно.

Христиане могут посетить прекрасные действующие храмы различных конфессий: собор Александра Невского для православных, Костел Пресвятой Богородицы для католиков.

В городе немало мест, куда можно отправиться вместе с детьми: музей «Поляна сказок», аквапарк «Атлантида» с многочисленными водными аттракционами, зоопарк, где многих животных разрешается кормить. Массу удовольствия доставит и детям, и взрослым прогулка по Набережной имени Ленина или поездка на канатной дороге.

Итак, путешествие из Севастополя в Ялту на выходные – прекрасная идея, но важно не ошибиться в выборе, решая, на чем доехать

Как добраться до Ялты из Севастополя

Маршрут Севастополь — Ялта

Отправиться можно разными способами:

на личном автомобиле;

автобусом;

на «Комете».

Первый вариант имеет свои достоинства, но доступен только тем, у кого есть личное авто. Впрочем, и в этом случае можно усмотреть определенный недостатки: водителю, уставшему за время пути, пребывание в курортной столице доставит меньше удовольствия.

В автобусных рейсах недостатка нет, ведь маршрут достаточно востребован. Отправляясь от автовокзала, они прибывают на Ялтинскую станцию Время в пути составляет примерно 1 час 50 минут, а цены варьируются от 280 до 350 рублей. Этот способ имеет определенные достоинства, но до автовокзала нужно добраться, особого комфорта в пути гарантировать нельзя: в автобусах часто бывает душно, а остановиться в любой момент, чтобы выйти и подышать свежим воздухом или полюбоваться красивым пейзажем, нельзя. Специальных приспособлений, обеспечивающих безопасность детям, там не обеспечат.

Самое выгодное - на автобусе

Путешествие по морю на катере «Комета» от Морского вокзала занимает два часа. Можно приобрести билет эконом-класса за 500 рублей или бизнес-класса за 800. Дети ездят за 200 р., а младше двух лет – бесплатно. В пути можно насладиться великолепными видами на южный берег, но этому нередко мешают недостаточно чистые окна. Немало неприятных ощущений способно доставить волнение на море.

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На такси

Поездка на такси обладает теми же достоинствами, что и на собственной машине с той разницей, что вам не придется напрягаться, управляя автомобилем, заботясь о заправке. Но очень важно правильно выбрать такси. Не рекомендуем связываться с таксистами-частниками, которых в народе метко именуют «бомбилами». В большинстве своем они действуют нелегально, правоохранительные органы борются с ними с помощью штрафов, но полностью искоренить это явление не удается. Доверять таким людям нельзя: «бомбилы» неоправданно завышают цены и не несут никакой ответственности ни за здоровье и жизнь клиентов, ни за сохранность багажа.

Чтобы не стать жертвой нелегала, нужно заказывать машину в надежной фирме, известной в регионе и хорошо зарекомендовавшей себя.

Пользоваться услугами официальных такси, чаще и выгоднее и всё же безопаснее. Обратите внимание на основные принципы официального такси:

Все водители имеют лицензию и работают на территории Крыма не менее пяти лет, прекрасно зная дороги полуострова.

Машина будет подана в течение четверти часа после принятия заказа.

Все автомобили оснащены кондиционерами.

По желанию клиента может быть предоставлено кресло или выбран некурящий водитель, причем дополнительная плата за эти детали не предусмотрена.

Расплатиться можно как наличными, так и с помощью интернет-банкинга, чек выдается по требованию пассажира, об этом необходимо предупредить при оформлении заказа.

Стоимость поездки варьируется от 1200 до 2000 рублей в зависимости от тарифа: «Эконом», «Стандарт», «Комфорт» или «Минивэн». Время бесплатного ожидания часто составляет 15 минут в городе и полчаса в аэропорту. Дополнительно оплачивается провоз багажа весом более 50 кг, провоз животных без перевозки, а также отклонения от маршрута. Такси Севастополь Ялта от «CHECK TAXI» – это комфорт и безопасность по доступным ценам.