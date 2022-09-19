10 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
Путешествие в уникальный сафари-парк львов «Тайган» в Севастополе. Белые львы, тигры, пумы, ягуары и контактный зоопарк для детей. Незабываемые впечатления
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«Среди животных парка: белые львы, белые тигры,пумы, львы, леопарды, ягуары, тигры, носухи, жирафы»
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
2 фев в 08:00
1100₽ за человека
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Сафари-парк львов «Тайган» - уникальная экскурсия для всей семьи
Туристическая фирма "Зебра" приглашает вас в Сафари-парк львов "Тайган"! Насладитесь уникальной коллекцией редких животных и мини-зоопарком для детей
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
«Сафари-парк «Тайган» — единственный парк львов в Европе»
Расписание: Среда и воскресенье с 8:00
2 фев в 08:00
5 фев в 08:00
2300₽ за человека
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Гурзуфская Ривьера & парк-модерн «Парадиз» в Партените
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
«Посетим роскошный парк-модерн "Парадиз" закрытого и очень дорогого санаторного комплекса и искупаемся на его комфортабельном пляже»
Расписание: Среда и суббота с 8:30
Завтра в 08:30
5 фев в 08:30
2700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББалтрушевич19 сентября 2022Поездка очень понравилась, хороший водитель и замечательный гид Татьяна Михайловна по дороге очень интересно рассказывала о достопримечательностях и исторических фигурах, посещавших и живших в Крыму. Спасибо.
- eeterenti5 октября 2021Отличный парк. Очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Парки»
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