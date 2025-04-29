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Экскурсии по набережной Севастополя

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Севастополе, цены от 2400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Замок Ласточкино гнездо. Морская прогулка
Пешая
На автобусе
На теплоходе
10 часов
Водная прогулка
Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Замок Ласточкино гнездо. Морская прогулка
Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета
«) 👌В Ялте Вас ждет прогулка по самой красивой набережной Крыма и знакомство с ее достопримечательностями»
Завтра в 08:30
23 июн в 08:30
2400 ₽ за человека
Дворцы Южного берега Крыма
Пешая
На автобусе
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Дворцы Южного берега Крыма
Посетите Воронцовский и Ливадийский дворцы, насладитесь архитектурой и видами, завершив день прогулкой по солнечной Ялте
Начало: Севастополь, пл. Нахимова
«Морская прогулка вдоль Южного берега к Замку «Ласточкино гнездо» - по желанию»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
23 июн в 08:00
2500 ₽ за человека
Увлекательное путешествие по Южному берегу Крыма индивидуально
Пешая
На автобусе
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Южному берегу Крыма
Увлекательное путешествие от Севастополя до Ялты: храмы, горы, дворцы и морская прогулка. Легкая экскурсия для всех возрастов
Начало: Место встречи по предварительной договоренности
«Великолепная, многогранная экскурсия по Южному берегу Крыма»
Расписание: Эксакурсия проводится ежедневно. Начало в 9.00. Окончание ориентировочно в 18.00
Завтра в 09:00
23 июн в 09:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    29 апреля 2025
    Дворцы Южного берега Крыма
    Благодарим экскурсавода Викторию. Нам очень понравилось, Виктория рассказала историю г. Севастополя, дала много информации, интересных исторических фактов, на протяжении всей
    читать дальше

    экскурсии, знает названия растений, деревьев. Мы посетили Воронцовский дворец, и парк, Ливадийский дворец, в кафе попали на дегустацию вина. Прогулялись по набережной Ялты. Правда жаль, что не попали в Ласточкино гнездо.

  • Т
    ТАТЬЯНА
    21 сентября 2024
    Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
    Интересная экскурсия,хорошая подача информации. Знающий экскурсовод Светлана. О чем было заявлено при бронировании все показали и рассказали. Рекомендую посетить.
  • Е
    Екатерина
    11 июля 2024
    Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
    Светлана отличный гид, большой профессионал. Экскурсия прошла интересно и познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Замок Ласточкино гнездо. Морская прогулка
  2. Дворцы Южного берега Крыма
  3. Увлекательное путешествие по Южному берегу Крыма индивидуально
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Фиолент
  2. Херсонес Таврический
  3. Ай-Петри
  4. Малахов Курган
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Гора Сапун
  7. Никитский ботанический сад
  8. Чуфут-Кале
  9. Лавандовые поля
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2025
Сейчас в Севастополе в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 2400 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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