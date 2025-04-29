Водная прогулка
Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Замок Ласточкино гнездо. Морская прогулка
Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета
«) 👌В Ялте Вас ждет прогулка по самой красивой набережной Крыма и знакомство с ее достопримечательностями»
Завтра в 08:30
23 июн в 08:30
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
Дворцы Южного берега Крыма
Посетите Воронцовский и Ливадийский дворцы, насладитесь архитектурой и видами, завершив день прогулкой по солнечной Ялте
Начало: Севастополь, пл. Нахимова
«Морская прогулка вдоль Южного берега к Замку «Ласточкино гнездо» - по желанию»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
23 июн в 08:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Южному берегу Крыма
Увлекательное путешествие от Севастополя до Ялты: храмы, горы, дворцы и морская прогулка. Легкая экскурсия для всех возрастов
Начало: Место встречи по предварительной договоренности
«Великолепная, многогранная экскурсия по Южному берегу Крыма»
Расписание: Эксакурсия проводится ежедневно. Начало в 9.00. Окончание ориентировочно в 18.00
Завтра в 09:00
23 июн в 09:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина29 апреля 2025Благодарим экскурсавода Викторию. Нам очень понравилось, Виктория рассказала историю г. Севастополя, дала много информации, интересных исторических фактов, на протяжении всей
- ТТАТЬЯНА21 сентября 2024Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней ГераклеиИнтересная экскурсия,хорошая подача информации. Знающий экскурсовод Светлана. О чем было заявлено при бронировании все показали и рассказали. Рекомендую посетить.
- ЕЕкатерина11 июля 2024Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней ГераклеиСветлана отличный гид, большой профессионал. Экскурсия прошла интересно и познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2025
Сейчас в Севастополе в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 2400 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Севастополе, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Севастополя. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2025