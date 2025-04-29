Найдено 3 экскурсии в категории « Набережная » в Севастополе, цены от 2400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая На автобусе На теплоходе 10 часов Водная прогулка Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Замок Ласточкино гнездо. Морская прогулка Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета «) 👌В Ялте Вас ждет прогулка по самой красивой набережной Крыма и знакомство с ее достопримечательностями» 2400 ₽ за человека Пешая На автобусе 8 часов 3 отзыва Индивидуальная Дворцы Южного берега Крыма Посетите Воронцовский и Ливадийский дворцы, насладитесь архитектурой и видами, завершив день прогулкой по солнечной Ялте Начало: Севастополь, пл. Нахимова «Морская прогулка вдоль Южного берега к Замку «Ласточкино гнездо» - по желанию» Расписание: Ежедневно 2500 ₽ за человека Пешая На автобусе 9 часов Индивидуальная до 6 чел. Увлекательное путешествие по Южному берегу Крыма Увлекательное путешествие от Севастополя до Ялты: храмы, горы, дворцы и морская прогулка. Легкая экскурсия для всех возрастов Начало: Место встречи по предварительной договоренности «Великолепная, многогранная экскурсия по Южному берегу Крыма» Расписание: Эксакурсия проводится ежедневно. Начало в 9.00. Окончание ориентировочно в 18.00 16 000 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Севастополя Последние отзывы на экскурсии И Ирина Дворцы Южного берега Крыма читать дальше экскурсии, знает названия растений, деревьев. Мы посетили Воронцовский дворец, и парк, Ливадийский дворец, в кафе попали на дегустацию вина. Прогулялись по набережной Ялты. Правда жаль, что не попали в Ласточкино гнездо. Благодарим экскурсавода Викторию. Нам очень понравилось, Виктория рассказала историю г. Севастополя, дала много информации, интересных исторических фактов, на протяжении всей

Т ТАТЬЯНА Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи Интересная экскурсия,хорошая подача информации. Знающий экскурсовод Светлана. О чем было заявлено при бронировании все показали и рассказали. Рекомендую посетить.

Е Екатерина Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи Светлана отличный гид, большой профессионал. Экскурсия прошла интересно и познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Набережная»

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