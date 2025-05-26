Водная прогулка
Вечерний Севастополь и морская прогулка
Присоединяйтесь к экскурсии "Вечерний Севастополь и морская прогулка" от турфирмы "Зебра". Откройте для себя красоту города с воды и узнайте его историю
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
«Морская часть этой экскурсии вариативна: есть возможность вместо парома выбрать катер»
Расписание: Ежедневно в 17:30.
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
1200 ₽ за человека
Водная прогулка
Прекрасны вы, брега Тавриды: индивидуальная экскурсия по Алупке
Погрузитесь в красоту Алупки и ее окрестностей. Узнайте историю, насладитесь природой и сделайте потрясающие фотографии. Вкусный обед в Балаклаве завершит день
Начало: По договоренности
«Набережная Балаклавы Катер - выход в самые живописные места, с чистейшей водой»
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
19 июл в 09:00
9900 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Крымская Венеция с прогулкой на катере
Увлекательное путешествие для всей семьи: прогулка на катере, купание в море и знакомство с Балаклавой ждут вас
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
«Оно не только позволит погрузиться в атмосферу города рыбаков и шампанского на берегу живописной бухты Черного моря, но и подарит незабываемые впечатления от прогулки на катере и купания в открытом море»
Расписание: По субботам в 09:00 часов
19 июл в 11:00
26 июл в 11:00
28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия26 мая 2025Отличная экскурсия для знакомства с городом и его историей. Очень интересный экскурсовод Татьяна, очень неравнодушна я к судьбе Севастополя! Рекомендую эту экскурсию, после неё можно ещё погулять по вечернему городу
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «На катере»
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Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июле 2025
Сейчас в Севастополе в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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