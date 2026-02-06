Водная прогулка
Мыс Фиолент, музей и морская прогулка в Балаклаве
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета
«Вторая часть экскурсионного тура пройдет в сверхсекретном подземном музее "Балаклава" с настоящей подводной лодкой, специальными сигналами и интерактивными площадками»
Расписание: Ежедневно с 11:30 и 14:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по городу Севастополю
Погрузитесь в атмосферу Севастополя с персональным гидом. За 3 часа вы увидите главные достопримечательности и узнаете много нового
Начало: В удобном для Вас месте. За отдаленные районы от ц...
«В идеале, чтобы увидеть основные памятники и музеи Севастополя и окрестностей, нужно выделить на экскурсии 2 дня с индивидуальным экскурсоводом»
Расписание: каждый день
9600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Севастополю и Балаклаве. Впечатляющие виды и древние легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: Севастополь, Артбухта
«Посетим Музей подводных лодок, аналогов которого нет в мире»
Расписание: Ежедневно с 8:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 18 чел.
Личный гид для Вас в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри, чтобы увидеть Ялту с высоты. Прогулка по зубцам и живописные виды ждут вас на этой экскурсии
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
1250 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Личный гид для Вас с авто - Тайны мыса Фиолент
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок мыса Фиолент. Уникальные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Чудесные пейзажи завораживают Посещение музея Балаклавы на морском судне по каналу в штольню на катамаране или прогулочном катере (важно»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Городской холм - исторический заповедник
Начало: Площадь Нахимова
«Что вас ждет Центральный городской холм Севастополя — поистине музей под открытым небом, где в естественных залах, в тишине и покое бережно хранится уникальная история города-героя»
3000 ₽ за всё до 20 чел.
Водная прогулка
Экскурсия по центру Севастополя и морская прогулка
Откройте для себя удивительный Севастополь: от Графской пристани до памятника Затопленным кораблям. Увлекательная морская прогулка ждёт вас
Начало: Площадь Нахимова, городская Доска Почета
Расписание: каждый день в 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Фиолент - Балаклава: по следам древних греков
Путешествие по Севастополю, где история и природа сливаются в одно. Увлекательные легенды и захватывающие виды ждут вас на этом маршруте
Начало: Площадь Нахимова
«По желанию вы сможете посетить Музей подводных лодок»
Расписание: ежедневно в 11:30
1450 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Севастополь на машине: обзорная экскурсия
Начало: Площадь Суворова, (ул. Ленина, д. 50)
«После этого мы спустимся на улицу Ленина, где нас ждет музей Черноморского флота, памятник Екатерине Великой, дом, в котором жила Анна Ахматова, мемориал Второй обороны Севастополя 1941-42 годов и аллея городов-героев»
5900 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Начало: Пл. Нахимова
«В музее экскурсия проводится с использованием аудиогида Крепость Чембало и гора Аскети»
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«Маршрут: Бухта Ласпи — Форосская церковь — Ласточкино гнездо — морская прогулка в Ялту — набережная Ялты —Массандровский дворец — экскурсия с посещением Музея виноделия, цеха выдержки вин — дегустация 9 образцов марочных вин»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«Ливадийский дворец-музей Летняя резиденция последнего российского императора Николая II в Ливадии, небольшом пригороде Ялты, известна на весь мир не только своей чудесной архитектурой, но и богатой историей»
Расписание: Ежедневно в 08:30
2500 ₽ за человека
-
5%
Водная прогулка
Балаклава: лучшие виды + музей + катер
Начало: Пл. Нахимова. Если Вас нужно забрать в отдаленных ...
«Лучшие видовые площадки и панорамные виды Балаклавский подземный музейный комплекс - самый современный и интересный музей с настоящей подводной лодкой, вызывает восторг даже у самых маленьких посетителей»
Расписание: ежедневно с 9-00 до 15-00 (кроме последнего понедельника каждого месяца)
6365 ₽
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССмирнов6 февраля 2026Отличная экскурсия, очень хороший экскурсовод. Всё понравилось!
- ЕЕлена27 января 2026Не смотря на то, что была не очень южная погода, экскурсия состоялась и было очень интересно. Впечатлила мощь и красота
- ССветлана20 января 2026Хочу поделиться приятными впечатлениями об экскурсии. Виктория - замечательный экскурсовод, которая создала уютную атмосферу нашего путешествия. Ее рассказ- не просто
- ЕЕлена14 января 2026Посетили мыс Фиолент, храмовый комплекс, прогулялись по Балаклаве и сходили в подземный музей. Мыс Фиолент потрясающе красив, было безумно ветрено,
- ТТатьяна6 января 2026Нам очень понравилась программа экскурсии. С нами был великолепный гид Константин, его рассказ зашёл даже сыну 8 лет. Очень комфортно,
- ЕЕлена5 января 2026Экскурсия просто огонь! Огромно спасибо гиду Виктории! Мы ездили своей компанией, Виктория нас забрала от гостиницы и, не смотря на
- NNatalie19 ноября 2025Фантастика!!! Очень благодарны гиду Виктории - она невероятная 🤩 отличная подача информации - по делу и не заурядно - захватывает с первых минут! Виды - завораживающие ☺️
Однозначно рекомендую 👍
- ДДенис6 ноября 2025Рекомендую всем экскурсию со Светланой. Очень ответственный человек и замечательный экскурсовод.
- ССветлана6 ноября 2025Большое спасибо Константину за великолепную экскурсию по Севастополю. Мы в полном восторге! Время пролетело незаметно и массу впечатлений мы увезли с собой!!!
- ТТатьяна29 октября 2025Экскурсия по Севастополю была очень интересной, познавательной, полезной. Константин оказался грамотным, знающим и интересно рассказывающиим экскурсоводом. Кроме того, он интеллигентный, приветливый, доброжелательны человек.
