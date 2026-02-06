Мои заказы

Музеи и искусство Севастополя

Найдено 13 экскурсий в категории «Музеи» в Севастополе, цены от 850 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Мыс Фиолент, музей и морская прогулка в Балаклаве
На автобусе
6 часов
72 отзыва
Водная прогулка
Мыс Фиолент, музей и морская прогулка в Балаклаве
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета
«Вторая часть экскурсионного тура пройдет в сверхсекретном подземном музее "Балаклава" с настоящей подводной лодкой, специальными сигналами и интерактивными площадками»
Расписание: Ежедневно с 11:30 и 14:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная экскурсия по городу Севастополю
3 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по городу Севастополю
Погрузитесь в атмосферу Севастополя с персональным гидом. За 3 часа вы увидите главные достопримечательности и узнаете много нового
Начало: В удобном для Вас месте. За отдаленные районы от ц...
«В идеале, чтобы увидеть основные памятники и музеи Севастополя и окрестностей, нужно выделить на экскурсии 2 дня с индивидуальным экскурсоводом»
Расписание: каждый день
9600 ₽ за всё до 4 чел.
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Джиппинг
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Севастополю и Балаклаве. Впечатляющие виды и древние легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: Севастополь, Артбухта
«Посетим Музей подводных лодок, аналогов которого нет в мире»
Расписание: Ежедневно с 8:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Личный гид для Вас в авто - Ай-Петри и Ялта
Пешая
На автобусе
На квадроциклах
9 часов
34 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Личный гид для Вас в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри, чтобы увидеть Ялту с высоты. Прогулка по зубцам и живописные виды ждут вас на этой экскурсии
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
1250 ₽ за человека
Личный гид для Вас с авто - Тайны мыса Фиолент
Пешая
На автобусе
5 часов
2 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Личный гид для Вас с авто - Тайны мыса Фиолент
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок мыса Фиолент. Уникальные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Чудесные пейзажи завораживают Посещение музея Балаклавы на морском судне по каналу в штольню на катамаране или прогулочном катере (важно»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
850 ₽ за человека
Городской холм - исторический заповедник
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 20 чел.
Городской холм - исторический заповедник
Начало: Площадь Нахимова
«Что вас ждет Центральный городской холм Севастополя — поистине музей под открытым небом, где в естественных залах, в тишине и покое бережно хранится уникальная история города-героя»
3000 ₽ за всё до 20 чел.
Экскурсия по центру Севастополя и морская прогулка
Пешая
На автобусе
3 часа
25 отзывов
Водная прогулка
Экскурсия по центру Севастополя и морская прогулка
Откройте для себя удивительный Севастополь: от Графской пристани до памятника Затопленным кораблям. Увлекательная морская прогулка ждёт вас
Начало: Площадь Нахимова, городская Доска Почета
Расписание: каждый день в 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00
1200 ₽ за человека
Фиолент - Балаклава: по следам древних греков
На автобусе
4 часа
26 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Фиолент - Балаклава: по следам древних греков
Путешествие по Севастополю, где история и природа сливаются в одно. Увлекательные легенды и захватывающие виды ждут вас на этом маршруте
Начало: Площадь Нахимова
«По желанию вы сможете посетить Музей подводных лодок»
Расписание: ежедневно в 11:30
1450 ₽ за человека
Севастополь на машине: обзорная экскурсия
На машине
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Севастополь на машине: обзорная экскурсия
Начало: Площадь Суворова, (ул. Ленина, д. 50)
«После этого мы спустимся на улицу Ленина, где нас ждет музей Черноморского флота, памятник Екатерине Великой, дом, в котором жила Анна Ахматова, мемориал Второй обороны Севастополя 1941-42 годов и аллея городов-героев»
5900 ₽ за всё до 3 чел.
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Пешая
Джиппинг
5 часов
13 отзывов
Водная прогулка
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Начало: Пл. Нахимова
«В музее экскурсия проводится с использованием аудиогида Крепость Чембало и гора Аскети»
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
На автобусе
8 часов
20 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«Маршрут: Бухта Ласпи — Форосская церковь — Ласточкино гнездо — морская прогулка в Ялту — набережная Ялты —Массандровский дворец — экскурсия с посещением Музея виноделия, цеха выдержки вин — дегустация 9 образцов марочных вин»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
2500 ₽ за человека
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
На автобусе
8 часов
115 отзывов
Водная прогулка
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«Ливадийский дворец-музей Летняя резиденция последнего российского императора Николая II в Ливадии, небольшом пригороде Ялты, известна на весь мир не только своей чудесной архитектурой, но и богатой историей»
Расписание: Ежедневно в 08:30
2500 ₽ за человека
Балаклава: лучшие виды + музей + катер
На катере
3 часа
-
5%
Водная прогулка
Балаклава: лучшие виды + музей + катер
Начало: Пл. Нахимова. Если Вас нужно забрать в отдаленных ...
«Лучшие видовые площадки и панорамные виды Балаклавский подземный музейный комплекс - самый современный и интересный музей с настоящей подводной лодкой, вызывает восторг даже у самых маленьких посетителей»
Расписание: ежедневно с 9-00 до 15-00 (кроме последнего понедельника каждого месяца)
6365 ₽6700 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Смирнов
    6 февраля 2026
    Мыс Фиолент, музей и морская прогулка в Балаклаве
    Отличная экскурсия, очень хороший экскурсовод. Всё понравилось!
  • Е
    Елена
    27 января 2026
    Мыс Фиолент, музей и морская прогулка в Балаклаве
    Не смотря на то, что была не очень южная погода, экскурсия состоялась и было очень интересно. Впечатлила мощь и красота
    читать дальше

    мест, которые увидели. Экскурсовод, человек очень знающий, много рассказывал историй, которые дополнили прекрасные впечатления от поездки. Всем, кто не бывал в этих местах, настоятельно рекомендую. Крым красив в любое время года.

  • С
    Светлана
    20 января 2026
    На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
    Хочу поделиться приятными впечатлениями об экскурсии. Виктория - замечательный экскурсовод, которая создала уютную атмосферу нашего путешествия. Ее рассказ- не просто
    читать дальше

    перечисление дат, а интересные истории о легендарных местах Севастополя, Балаклавы и Фиолент. Время пролетело незаметно. Спасибо большое за яркие эмоции и воспоминания.

  • Е
    Елена
    14 января 2026
    Мыс Фиолент, музей и морская прогулка в Балаклаве
    Посетили мыс Фиолент, храмовый комплекс, прогулялись по Балаклаве и сходили в подземный музей. Мыс Фиолент потрясающе красив, было безумно ветрено,
    читать дальше

    но мы смогли полюбоваться морем, потрясающими видами с высоты. Спасибо нашему гиду, рассказывал очень живо и интересно обо всем. Подземный комплекс выше всяких похвал. Ради посещения этого музея уже стоит поехать на эту экскурсию. Балаклава сейчас вся перекопана, идет грандиозная стройка, поэтому попасть туда без экскурсии довольно сложно, да и смысла не имеет.

  • Т
    Татьяна
    6 января 2026
    Индивидуальная экскурсия по городу Севастополю
    Нам очень понравилась программа экскурсии. С нами был великолепный гид Константин, его рассказ зашёл даже сыну 8 лет. Очень комфортно,
    читать дальше

    без давления ста пятисот дат и фамилий. Много реальных интересных исторических фактов. Помимо стандартной программы Константин сопровождал нас в Новом и Старом Херсонесе. Рассказал много интересного.
    Большое спасибо всем за организацию экскурсии

  • Е
    Елена
    5 января 2026
    На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
    Экскурсия просто огонь! Огромно спасибо гиду Виктории! Мы ездили своей компанией, Виктория нас забрала от гостиницы и, не смотря на
    читать дальше

    дождливую погоду, мы провели прекрасный день! Мыс Фиолент поразил своими видами, музей подводных лодок был шикарен, крепость в Балаклаве и вид на бухту поражали взор!!! Но главное - все это не играло бы такими красками и не завораживало взгляд, если бы не наш гид - Виктория! Очень профессиональный подход и учет всех пожеланий нашей компании, прекрасное знание истории и адаптация под аудиторию. Спасибо огромное!! Если еще будем в Крыму - будем обращаться только к вам!!!

  • N
    Natalie
    19 ноября 2025
    На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
    Фантастика!!! Очень благодарны гиду Виктории - она невероятная 🤩 отличная подача информации - по делу и не заурядно - захватывает с первых минут! Виды - завораживающие ☺️
    Однозначно рекомендую 👍
  • Д
    Денис
    6 ноября 2025
    Фиолент - Балаклава: по следам древних греков
    Рекомендую всем экскурсию со Светланой. Очень ответственный человек и замечательный экскурсовод.
  • С
    Светлана
    6 ноября 2025
    Индивидуальная экскурсия по городу Севастополю
    Большое спасибо Константину за великолепную экскурсию по Севастополю. Мы в полном восторге! Время пролетело незаметно и массу впечатлений мы увезли с собой!!!
  • Т
    Татьяна
    29 октября 2025
    Индивидуальная экскурсия по городу Севастополю
    Экскурсия по Севастополю была очень интересной, познавательной, полезной. Константин оказался грамотным, знающим и интересно рассказывающиим экскурсоводом. Кроме того, он интеллигентный, приветливый, доброжелательны человек.

