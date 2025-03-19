Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия в Шерегеш
Отправьтесь в снежное приключение по тайге Шерегеша. Погрузитесь в мир зимних пейзажей и откройте тайны Горной Шории. Это будет незабываемо
Начало: У кинотеатра «Мустаг»
Расписание: в понедельник и среду в 17:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 17:00
24 июл в 15:00
4500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Каритшал: обзорная экскурсия
Путешествие на канатной дороге в Шерегеше откроет вам удивительные панорамы и тайны Горной Шории. Узнайте о мифах, полюбуйтесь природой и попробуйте чернику
Начало: В районе канатной дороги «Фристайл»
Расписание: в воскресенье в 10:00
27 июл в 10:00
3 авг в 10:00
1100 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Золотая Шория - из Шерегеша
Путешествие в Таштагол подарит вам уникальные впечатления от знакомства с культурой шорцев и природой Горной Шории. Вдохновляющие виды и история ждут
Начало: В Шерегеше
Расписание: в воскресенье в 10:00
27 июл в 10:00
3 авг в 10:00
3200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина19 марта 2025Неспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря на хрупкую внешность. Она хороший
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Для студентов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шерегеше
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Шерегеше
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Шерегешу в июле 2025
Сейчас в Шерегеше в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 1100 до 4500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Присоединяйтесь к нам для увлекательной экскурсии в Шерегеше для всех студентов! Насладитесь превосходными видами, посещениями местных достопримечательностей и другими интересными впечатлениями